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Ефимов: неэффективный участок в Бирюлево реорганизуют по программе КРТ - РИА Новости, 02.02.2024
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09:06 02.02.2024
https://ria.ru/20240202/efimov-1924896022.html
Ефимов: неэффективный участок в Бирюлево реорганизуют по программе КРТ
Ефимов: неэффективный участок в Бирюлево реорганизуют по программе КРТ - РИА Новости, 02.02.2024
Ефимов: неэффективный участок в Бирюлево реорганизуют по программе КРТ
Столичные власти приняли решение о реорганизации по программе комплексного развития территорий (КРТ) неэффективно используемого участка площадью более 4... РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T09:06
2024-02-02T09:06
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Столичные власти приняли решение о реорганизации по программе комплексного развития территорий (КРТ) неэффективно используемого участка площадью более 4 гектаров в районе Бирюлево Восточное, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."Неэффективно используемая территория на Лебедянской улице площадью 4,13 га подлежит реорганизации. По проекту решения там планируется возвести 109,24 тыс. кв. м. недвижимости. Инвестиции могут превысить тридцать шесть миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект по итогам реализации проекта составит 277 миллионов рублей. Благодаря редевелопменту площадки в Бирюлеве Восточном будет создано более 750 рабочих мест", – отметил вице-мэр, слова которого приводятся в сообщении.Как уточнили в департаменте городского имущества, на указанной площади будет возведено 95 тысяч квадратных метров жилья с одновременным созданием во дворах домов спортивных и детских площадок. На первых этажах домов разместятся магазины, предприятия общепита, офисы и медицинские организации. Также проектом предусмотрено строительство многофункционального комплекса c паркингом.Участвовать в редевелопменте смогут нынешние правообладатели участков и объектов недвижимости. Если же с ними город не достигнет согласия, то за дело возьмется городской оператор или инвестор, определяемый по итогам аукциона.В Москве по программе КРТ ведется создание многофункциональных городских кварталов. Там на месте бывших промзон и неэффективно используемых участков проектируются комфортное жилье и дороги, а также вся необходимая инфраструктура. На сегодняшний день в российской столице на разных стадиях реализации находится 228 проектов комплексного развития территорий общей площадью порядка 2,7 тысячи гектаров.
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москва, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)
Ефимов: неэффективный участок в Бирюлево реорганизуют по программе КРТ

Ефимов: неэффективный участок в Бирюлево реорганизуют по программе КРТ

© Фото : пресс-служба КЭПиИЗОВладимир Ефимов
Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗО
Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Столичные власти приняли решение о реорганизации по программе комплексного развития территорий (КРТ) неэффективно используемого участка площадью более 4 гектаров в районе Бирюлево Восточное, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"Неэффективно используемая территория на Лебедянской улице площадью 4,13 га подлежит реорганизации. По проекту решения там планируется возвести 109,24 тыс. кв. м. недвижимости. Инвестиции могут превысить тридцать шесть миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект по итогам реализации проекта составит 277 миллионов рублей. Благодаря редевелопменту площадки в Бирюлеве Восточном будет создано более 750 рабочих мест", – отметил вице-мэр, слова которого приводятся в сообщении.
Как уточнили в департаменте городского имущества, на указанной площади будет возведено 95 тысяч квадратных метров жилья с одновременным созданием во дворах домов спортивных и детских площадок. На первых этажах домов разместятся магазины, предприятия общепита, офисы и медицинские организации. Также проектом предусмотрено строительство многофункционального комплекса c паркингом.
Участвовать в редевелопменте смогут нынешние правообладатели участков и объектов недвижимости. Если же с ними город не достигнет согласия, то за дело возьмется городской оператор или инвестор, определяемый по итогам аукциона.
В Москве по программе КРТ ведется создание многофункциональных городских кварталов. Там на месте бывших промзон и неэффективно используемых участков проектируются комфортное жилье и дороги, а также вся необходимая инфраструктура. На сегодняшний день в российской столице на разных стадиях реализации находится 228 проектов комплексного развития территорий общей площадью порядка 2,7 тысячи гектаров.
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)
 
 
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