https://ria.ru/20240202/effekt-1924957864.html

Мишустин рассказал об эффекте от внедрения ИИ в экономику и госуправление

Мишустин рассказал об эффекте от внедрения ИИ в экономику и госуправление - РИА Новости, 02.02.2024

Мишустин рассказал об эффекте от внедрения ИИ в экономику и госуправление

Экономический эффект от внедрения искусственного интеллекта в экономику и госуправление РФ составил около 1 триллиона рублей, к 2030 году превысит 10... РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T09:43

2024-02-02T09:43

2024-02-02T10:12

экономика

россия

михаил мишустин

технологии

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АЛМА-АТА, 2 фев - РИА Новости. Экономический эффект от внедрения искусственного интеллекта в экономику и госуправление РФ составил около 1 триллиона рублей, к 2030 году превысит 10 триллионов, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на пленарной сессии международного цифрового форума Digital Almaty 2024 в Казахстане."Что касается цифровых решений, продолжаем работу по их внедрению во все сферы. В том числе, конечно, на основе искусственного интеллекта. Сегодня подробно об этом говорили на выставке. За последние два года средний уровень его использования в отраслях экономики и госуправлении вырос в полтора раза. Мы это измеряем. Экономический эффект составляет уже чуть выше триллиона рублей. А концу десятилетия превысит уже десять триллионов. Что добавит к валовому внутреннему продукту почти шесть процентов", - сообщил Мишустин.Мишустин прибыл в Казахстан 1 февраля. Глава правительства уже провел двусторонние встречи с премьером Киргизии Акылбеком Жапаровым и с главой правительства Казахстана Алиханом Смаиловым. Также у него запланировано участие в заседании Евразийского межправительственного совета.

https://ria.ru/20240202/tekhnologii-1924961168.html

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Ольга Фомченкова

экономика, россия, михаил мишустин, технологии