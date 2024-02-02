https://ria.ru/20240202/effekt-1924957864.html
Мишустин рассказал об эффекте от внедрения ИИ в экономику и госуправление
Мишустин рассказал об эффекте от внедрения ИИ в экономику и госуправление - РИА Новости, 02.02.2024
Мишустин рассказал об эффекте от внедрения ИИ в экономику и госуправление
Экономический эффект от внедрения искусственного интеллекта в экономику и госуправление РФ составил около 1 триллиона рублей, к 2030 году превысит 10... РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T09:43
2024-02-02T09:43
2024-02-02T10:12
экономика
россия
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АЛМА-АТА, 2 фев - РИА Новости. Экономический эффект от внедрения искусственного интеллекта в экономику и госуправление РФ составил около 1 триллиона рублей, к 2030 году превысит 10 триллионов, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на пленарной сессии международного цифрового форума Digital Almaty 2024 в Казахстане."Что касается цифровых решений, продолжаем работу по их внедрению во все сферы. В том числе, конечно, на основе искусственного интеллекта. Сегодня подробно об этом говорили на выставке. За последние два года средний уровень его использования в отраслях экономики и госуправлении вырос в полтора раза. Мы это измеряем. Экономический эффект составляет уже чуть выше триллиона рублей. А концу десятилетия превысит уже десять триллионов. Что добавит к валовому внутреннему продукту почти шесть процентов", - сообщил Мишустин.Мишустин прибыл в Казахстан 1 февраля. Глава правительства уже провел двусторонние встречи с премьером Киргизии Акылбеком Жапаровым и с главой правительства Казахстана Алиханом Смаиловым. Также у него запланировано участие в заседании Евразийского межправительственного совета.
https://ria.ru/20240202/tekhnologii-1924961168.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, михаил мишустин, технологии
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Технологии
Мишустин рассказал об эффекте от внедрения ИИ в экономику и госуправление
Мишустин оценил эффект от внедрения ИИ в российскую экономику в триллион рублей
АЛМА-АТА, 2 фев - РИА Новости. Экономический эффект от внедрения искусственного интеллекта в экономику и госуправление РФ составил около 1 триллиона рублей, к 2030 году превысит 10 триллионов, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на пленарной сессии международного цифрового форума Digital Almaty 2024 в Казахстане.
«
"Что касается цифровых решений, продолжаем работу по их внедрению во все сферы. В том числе, конечно, на основе искусственного интеллекта. Сегодня подробно об этом говорили на выставке. За последние два года средний уровень его использования в отраслях экономики и госуправлении вырос в полтора раза. Мы это измеряем. Экономический эффект составляет уже чуть выше триллиона рублей. А концу десятилетия превысит уже десять триллионов. Что добавит к валовому внутреннему продукту почти шесть процентов", - сообщил Мишустин.
Мишустин прибыл в Казахстан 1 февраля. Глава правительства уже провел двусторонние встречи с премьером Киргизии Акылбеком Жапаровым и с главой правительства Казахстана Алиханом Смаиловым. Также у него запланировано участие в заседании Евразийского межправительственного совета.
Мишустин заявил о важности разработки собственных цифровых платформ