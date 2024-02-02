ЕАЭС надо активнее развивать интегрированную информсистему, заявил Мишустин
Мишустин призвал ЕАЭС активнее развивать интегрированную информационную систему
© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин участвует в заседании Евразийского межправительственного совета в широком составе в Алма-Ате
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин участвует в заседании Евразийского межправительственного совета в широком составе в Алма-Ате
АЛМА-АТА, 2 фев - РИА Новости. Странам ЕАЭС следует активнее развивать интегрированную информационную систему союза, чтобы обеспечить бесперебойное взаимодействие уполномоченных органов, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе.
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"Сейчас хочу еще раз подчеркнуть, что нам следует активнее развивать интегрированную информационную систему Союза. Чтобы обеспечить бесперебойное взаимодействие всех наших уполномоченных органов", - сказал Мишустин.
Мишустин прибыл в Казахстан 1 февраля. Глава правительства уже провел двусторонние встречи с премьером Киргизии Акылбеком Жапаровым и с главой правительства Казахстана Алиханом Смаиловым и выступил на пленарной сессии международного цифрового форума Digital Almaty 2024.