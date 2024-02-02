https://ria.ru/20240202/eaes-1925041896.html

ЕАЭС надо активнее развивать интегрированную информсистему, заявил Мишустин

ЕАЭС надо активнее развивать интегрированную информсистему, заявил Мишустин - РИА Новости, 02.02.2024

ЕАЭС надо активнее развивать интегрированную информсистему, заявил Мишустин

Странам ЕАЭС следует активнее развивать интегрированную информационную систему союза, чтобы обеспечить бесперебойное взаимодействие уполномоченных органов,... РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T14:46

2024-02-02T14:46

2024-02-02T14:46

технологии

евразийский экономический союз

михаил мишустин

россия

казахстан

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АЛМА-АТА, 2 фев - РИА Новости. Странам ЕАЭС следует активнее развивать интегрированную информационную систему союза, чтобы обеспечить бесперебойное взаимодействие уполномоченных органов, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе. "Сейчас хочу еще раз подчеркнуть, что нам следует активнее развивать интегрированную информационную систему Союза. Чтобы обеспечить бесперебойное взаимодействие всех наших уполномоченных органов", - сказал Мишустин. Мишустин прибыл в Казахстан 1 февраля. Глава правительства уже провел двусторонние встречи с премьером Киргизии Акылбеком Жапаровым и с главой правительства Казахстана Алиханом Смаиловым и выступил на пленарной сессии международного цифрового форума Digital Almaty 2024.

https://ria.ru/20240202/eaes-1925040212.html

россия

казахстан

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, евразийский экономический союз, михаил мишустин, россия, казахстан