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ЕАЭС надо активнее развивать интегрированную информсистему, заявил Мишустин - РИА Новости, 02.02.2024
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14:46 02.02.2024
https://ria.ru/20240202/eaes-1925041896.html
ЕАЭС надо активнее развивать интегрированную информсистему, заявил Мишустин
ЕАЭС надо активнее развивать интегрированную информсистему, заявил Мишустин - РИА Новости, 02.02.2024
ЕАЭС надо активнее развивать интегрированную информсистему, заявил Мишустин
Странам ЕАЭС следует активнее развивать интегрированную информационную систему союза, чтобы обеспечить бесперебойное взаимодействие уполномоченных органов,... РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T14:46
2024-02-02T14:46
технологии
евразийский экономический союз
михаил мишустин
россия
казахстан
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АЛМА-АТА, 2 фев - РИА Новости. Странам ЕАЭС следует активнее развивать интегрированную информационную систему союза, чтобы обеспечить бесперебойное взаимодействие уполномоченных органов, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе. "Сейчас хочу еще раз подчеркнуть, что нам следует активнее развивать интегрированную информационную систему Союза. Чтобы обеспечить бесперебойное взаимодействие всех наших уполномоченных органов", - сказал Мишустин. Мишустин прибыл в Казахстан 1 февраля. Глава правительства уже провел двусторонние встречи с премьером Киргизии Акылбеком Жапаровым и с главой правительства Казахстана Алиханом Смаиловым и выступил на пленарной сессии международного цифрового форума Digital Almaty 2024.
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технологии, евразийский экономический союз, михаил мишустин, россия, казахстан
Технологии, Евразийский экономический союз, Михаил Мишустин, Россия, Казахстан
ЕАЭС надо активнее развивать интегрированную информсистему, заявил Мишустин

Мишустин призвал ЕАЭС активнее развивать интегрированную информационную систему

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин участвует в заседании Евразийского межправительственного совета в широком составе в Алма-Ате
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин участвует в заседании Евразийского межправительственного совета в широком составе в Алма-Ате - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин участвует в заседании Евразийского межправительственного совета в широком составе в Алма-Ате
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АЛМА-АТА, 2 фев - РИА Новости. Странам ЕАЭС следует активнее развивать интегрированную информационную систему союза, чтобы обеспечить бесперебойное взаимодействие уполномоченных органов, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе.
«
"Сейчас хочу еще раз подчеркнуть, что нам следует активнее развивать интегрированную информационную систему Союза. Чтобы обеспечить бесперебойное взаимодействие всех наших уполномоченных органов", - сказал Мишустин.
Мишустин прибыл в Казахстан 1 февраля. Глава правительства уже провел двусторонние встречи с премьером Киргизии Акылбеком Жапаровым и с главой правительства Казахстана Алиханом Смаиловым и выступил на пленарной сессии международного цифрового форума Digital Almaty 2024.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин участвует в заседании Евразийского межправительственного совета в широком составе в Алма-Ате - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
Мишустин призвал ЕАЭС поддержать промышленные кооперационные проекты
Вчера, 14:42
 
ТехнологииЕвразийский экономический союзМихаил МишустинРоссияКазахстан
 
 
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