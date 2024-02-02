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Мишустин призвал ЕАЭС поддержать промышленные кооперационные проекты

Мишустин призвал ЕАЭС поддержать промышленные кооперационные проекты - РИА Новости, 02.02.2024

Мишустин призвал ЕАЭС поддержать промышленные кооперационные проекты

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал страны ЕАЭС в ближайшее время перейти к практическому осуществлению идеи о поддержке промышленных кооперационных... РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T14:42

2024-02-02T14:42

2024-02-02T14:42

экономика

казахстан

россия

михаил мишустин

евразийский экономический союз

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АЛМА-АТА, 2 фев - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал страны ЕАЭС в ближайшее время перейти к практическому осуществлению идеи о поддержке промышленных кооперационных проектов за счет союзного бюджета. "Уже немало сделано – мы с вами договорились о поддержке промышленных кооперационных проектов за счет союзного бюджета. Наши лидеры на майском саммите одобрили такой механизм. … Он предполагает льготное кредитование экономических проектов, в которые вовлечены три и более государств-членов Союза. И в ближайшее время пора переходить к практическому осуществлению этой идеи. Обеспечить открытие новых современных производств, выпускающих востребованную продукцию", - сказал Мишустин. Мишустин прибыл в Казахстан 1 февраля. Глава правительства уже провел двусторонние встречи с премьером Киргизии Акылбеком Жапаровым и с главой правительства Казахстана Алиханом Смаиловым и выступил на пленарной сессии международного цифрового форума Digital Almaty 2024.

казахстан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, казахстан, россия, михаил мишустин, евразийский экономический союз