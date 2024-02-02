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Мишустин призвал ЕАЭС поддержать промышленные кооперационные проекты - РИА Новости, 02.02.2024
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14:42 02.02.2024
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Мишустин призвал ЕАЭС поддержать промышленные кооперационные проекты
Мишустин призвал ЕАЭС поддержать промышленные кооперационные проекты - РИА Новости, 02.02.2024
Мишустин призвал ЕАЭС поддержать промышленные кооперационные проекты
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал страны ЕАЭС в ближайшее время перейти к практическому осуществлению идеи о поддержке промышленных кооперационных... РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T14:42
2024-02-02T14:42
экономика
казахстан
россия
михаил мишустин
евразийский экономический союз
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АЛМА-АТА, 2 фев - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал страны ЕАЭС в ближайшее время перейти к практическому осуществлению идеи о поддержке промышленных кооперационных проектов за счет союзного бюджета. "Уже немало сделано – мы с вами договорились о поддержке промышленных кооперационных проектов за счет союзного бюджета. Наши лидеры на майском саммите одобрили такой механизм. … Он предполагает льготное кредитование экономических проектов, в которые вовлечены три и более государств-членов Союза. И в ближайшее время пора переходить к практическому осуществлению этой идеи. Обеспечить открытие новых современных производств, выпускающих востребованную продукцию", - сказал Мишустин. Мишустин прибыл в Казахстан 1 февраля. Глава правительства уже провел двусторонние встречи с премьером Киргизии Акылбеком Жапаровым и с главой правительства Казахстана Алиханом Смаиловым и выступил на пленарной сессии международного цифрового форума Digital Almaty 2024.
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экономика, казахстан, россия, михаил мишустин, евразийский экономический союз
Экономика, Казахстан, Россия, Михаил Мишустин, Евразийский экономический союз
Мишустин призвал ЕАЭС поддержать промышленные кооперационные проекты

Мишустин: ЕАЭС пора приступить к поддержке промышленных кооперационных проектов

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин участвует в заседании Евразийского межправительственного совета в широком составе в Алма-Ате
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин участвует в заседании Евразийского межправительственного совета в широком составе в Алма-Ате - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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АЛМА-АТА, 2 фев - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал страны ЕАЭС в ближайшее время перейти к практическому осуществлению идеи о поддержке промышленных кооперационных проектов за счет союзного бюджета.
«
"Уже немало сделано – мы с вами договорились о поддержке промышленных кооперационных проектов за счет союзного бюджета. Наши лидеры на майском саммите одобрили такой механизм. … Он предполагает льготное кредитование экономических проектов, в которые вовлечены три и более государств-членов Союза. И в ближайшее время пора переходить к практическому осуществлению этой идеи. Обеспечить открытие новых современных производств, выпускающих востребованную продукцию", - сказал Мишустин.
Мишустин прибыл в Казахстан 1 февраля. Глава правительства уже провел двусторонние встречи с премьером Киргизии Акылбеком Жапаровым и с главой правительства Казахстана Алиханом Смаиловым и выступил на пленарной сессии международного цифрового форума Digital Almaty 2024.
 
ЭкономикаКазахстанРоссияМихаил МишустинЕвразийский экономический союз
 
 
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