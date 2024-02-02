Мишустин призвал ЕАЭС поддержать промышленные кооперационные проекты
Мишустин: ЕАЭС пора приступить к поддержке промышленных кооперационных проектов
© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин участвует в заседании Евразийского межправительственного совета в широком составе в Алма-Ате
АЛМА-АТА, 2 фев - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал страны ЕАЭС в ближайшее время перейти к практическому осуществлению идеи о поддержке промышленных кооперационных проектов за счет союзного бюджета.
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"Уже немало сделано – мы с вами договорились о поддержке промышленных кооперационных проектов за счет союзного бюджета. Наши лидеры на майском саммите одобрили такой механизм. … Он предполагает льготное кредитование экономических проектов, в которые вовлечены три и более государств-членов Союза. И в ближайшее время пора переходить к практическому осуществлению этой идеи. Обеспечить открытие новых современных производств, выпускающих востребованную продукцию", - сказал Мишустин.
Мишустин прибыл в Казахстан 1 февраля. Глава правительства уже провел двусторонние встречи с премьером Киргизии Акылбеком Жапаровым и с главой правительства Казахстана Алиханом Смаиловым и выступил на пленарной сессии международного цифрового форума Digital Almaty 2024.