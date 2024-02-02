https://ria.ru/20240202/dtp-1925114283.html
В Адыгее в ДТП с тремя автомобилями погибли три человека
В Адыгее в ДТП с тремя автомобилями погибли три человека - РИА Новости, 02.02.2024
В Адыгее в ДТП с тремя автомобилями погибли три человека
Три человека погибли в дорожной аварии с участием трех автомобилей в Адыгее, сообщили в МВД по республике. РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T19:27
2024-02-02T19:27
2024-02-02T19:30
происшествия
усть-лабинск
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 2 фев – РИА Новости. Три человека погибли в дорожной аварии с участием трех автомобилей в Адыгее, сообщили в МВД по республике. По данным ведомства, авария произошла в пятницу на автодороге, ведущей к станице Ханской. В прокуратуре республики заявили, что на 10 километре участка федеральной трассе "Майкоп – Усть-Лабинск – Кореновск" водитель автомобиля "Лада приора" выехал на встречную полосу и столкнулся с "ВАЗ 2106". "В результате дорожно-транспортного происшествия погибли три человека: 60-летний мужчина и 56-летняя женщина – оба жители Краснодарского края, и 27-летний житель Республики Адыгея", - сообщили в правоохранительных органах. Отмечается также, что движение на этом участке дороги частично перекрыто.
https://ria.ru/20231205/dtp-1913996848.html
https://ria.ru/20230824/dtp-1892027438.html
усть-лабинск
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происшествия, усть-лабинск, краснодарский край
Происшествия, Усть-Лабинск, Краснодарский край
В Адыгее в ДТП с тремя автомобилями погибли три человека
МВД: в Адыгее в ДТП с тремя автомобилями погибли три человека