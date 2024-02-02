https://ria.ru/20240202/drozdov-1925016464.html

Друг Николая Дроздова опроверг сообщения о его госпитализации

Друг Николая Дроздова опроверг сообщения о его госпитализации - РИА Новости, 02.02.2024

Друг Николая Дроздова опроверг сообщения о его госпитализации

Телеведущий и путешественник Николай Дроздов находится дома и в прекрасном настроении, сообщения о его госпитализации не соответствуют действительности, сообщил РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T13:12

2024-02-02T13:12

2024-02-02T13:26

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Телеведущий и путешественник Николай Дроздов находится дома и в прекрасном настроении, сообщения о его госпитализации не соответствуют действительности, сообщил РИА Новости друг семьи Дроздова, певец и композитор Дмитрий Дунаев.Ранее в Telegram-канале Shot появилась информация, что Дроздова вновь госпитализировали и направили на лечение в дневной стационар в связи с осложнениями на фоне борьбы с онкологией."Та информация, которую вы получили о том, что Николай Николаевич госпитализирован, – эта информация неправильная. Комментариев Татьяна Петровна, супруга Николая Николаевича, тоже никаких не давала. Николай Николаевич жив, здоров, в прекрасном настроении, я с ним разговаривал пять минут назад", - сказал Дунаев.

https://ria.ru/20231006/drozdov-1900868186.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

николай дроздов, новости культуры, новости шоу-бизнеса, знаменитости