https://ria.ru/20240202/drozdov-1925016464.html
Друг Николая Дроздова опроверг сообщения о его госпитализации
Друг Николая Дроздова опроверг сообщения о его госпитализации - РИА Новости, 02.02.2024
Друг Николая Дроздова опроверг сообщения о его госпитализации
Телеведущий и путешественник Николай Дроздов находится дома и в прекрасном настроении, сообщения о его госпитализации не соответствуют действительности, сообщил РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T13:12
2024-02-02T13:12
2024-02-02T13:26
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Телеведущий и путешественник Николай Дроздов находится дома и в прекрасном настроении, сообщения о его госпитализации не соответствуют действительности, сообщил РИА Новости друг семьи Дроздова, певец и композитор Дмитрий Дунаев.Ранее в Telegram-канале Shot появилась информация, что Дроздова вновь госпитализировали и направили на лечение в дневной стационар в связи с осложнениями на фоне борьбы с онкологией."Та информация, которую вы получили о том, что Николай Николаевич госпитализирован, – эта информация неправильная. Комментариев Татьяна Петровна, супруга Николая Николаевича, тоже никаких не давала. Николай Николаевич жив, здоров, в прекрасном настроении, я с ним разговаривал пять минут назад", - сказал Дунаев.
https://ria.ru/20231006/drozdov-1900868186.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
николай дроздов, новости культуры, новости шоу-бизнеса, знаменитости
Николай Дроздов, Новости культуры, Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Знаменитости
Друг Николая Дроздова опроверг сообщения о его госпитализации
Друг Николая Дроздова сообщил, что телеведущий здоров и в прекрасном настроении
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Телеведущий и путешественник Николай Дроздов находится дома и в прекрасном настроении, сообщения о его госпитализации не соответствуют действительности, сообщил РИА Новости друг семьи Дроздова, певец и композитор Дмитрий Дунаев.
Ранее в Telegram-канале Shot появилась информация, что Дроздова вновь госпитализировали и направили на лечение в дневной стационар в связи с осложнениями на фоне борьбы с онкологией.
"Та информация, которую вы получили о том, что Николай Николаевич госпитализирован, – эта информация неправильная. Комментариев Татьяна Петровна, супруга Николая Николаевича, тоже никаких не давала. Николай Николаевич жив, здоров, в прекрасном настроении, я с ним разговаривал пять минут назад", - сказал Дунаев.
Друг Николая Дроздова опроверг сообщения о раке у телеведущего