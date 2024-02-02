https://ria.ru/20240202/dollar-1925054293.html
Курс доллара вырос до 91 рубля впервые с 16 января
Курс доллара вырос до 91 рубля впервые с 16 января - РИА Новости, 02.02.2024
Курс доллара вырос до 91 рубля впервые с 16 января
Рубль усиливает снижение: курс доллара превышает уровень 91 рубль, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T15:43
2024-02-02T15:43
2024-02-02T15:50
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Рубль усиливает снижение: курс доллара превышает уровень 91 рубль, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 15.41 мск рос на 55 копеек до 91,02 рубля – максимума с 16 января. Евро прибавляет 97 копеек, до 98,91 рубля, юань - 7 копеек, до 12,64 рубля.
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экономика, доллар
Курс доллара вырос до 91 рубля впервые с 16 января
Курс доллара повысился до 91 рубля впервые с 16 января