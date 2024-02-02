https://ria.ru/20240202/devochka-1924982887.html

Девочка из Башкирии, жившая три года взаперти, начала адаптироваться

Девочка из Башкирии, жившая три года взаперти, начала адаптироваться - РИА Новости, 02.02.2024

Девочка из Башкирии, жившая три года взаперти, начала адаптироваться

Десятилетняя девочка, которую мать три года держала дома взаперти в Башкирии, начала адаптироваться к обществу: завела друзей в социальном приюте, нахваливает... РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T11:10

2024-02-02T11:10

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УФА, 2 фев – РИА Новости. Десятилетняя девочка, которую мать три года держала дома взаперти в Башкирии, начала адаптироваться к обществу: завела друзей в социальном приюте, нахваливает обеды и рисует. Ранее в региональном управлении СК РФ сообщали, что в селе Мариинский Стерлитамакского района 31-летняя женщина три года держала взаперти дома 10-летнюю дочь. Ребенок не посещал школу, не ходил к врачам и не гулял на улице. Девочка жила в антисанитарных условиях за плотно зашторенными окнами, даже соседи не знали о ее существовании. Судебные приставы отмечали, что Таню (имя девочки изменено) изъяли и временно разместили в центре "Семья", суд передал опеку над ней отцу, который проживает в Москве, он выехал за дочерью. "Судебные приставы навестили девочку в приюте. Девочка адаптировалась, эмоциональное состояние ребенка стабильное. По словам психолога центра, часто адаптация у детей проходит тяжело. Таня уже подружилась с другими воспитанниками. Когда судебные приставы навестили девочку, она рисовала. По словам самой Тани, она хочет остаться с друзьями. Говорит, здесь варят вкусный суп", - сообщили в управлении приставов. По данным ведомства, в пятницу девочка встретится с отцом. Следователи возбудили уголовное дело по факту ненадлежащего надзора должностными лицами администрации района за неблагополучной семьей по статье УК РФ "халатность".

https://ria.ru/20240202/rebenok-1924976327.html

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происшествия, россия, стерлитамакский район, москва, следственный комитет россии (ск рф)