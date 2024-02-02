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Девочка из Башкирии, жившая три года взаперти, начала адаптироваться
Девочка из Башкирии, жившая три года взаперти, начала адаптироваться - РИА Новости, 02.02.2024
Девочка из Башкирии, жившая три года взаперти, начала адаптироваться
Десятилетняя девочка, которую мать три года держала дома взаперти в Башкирии, начала адаптироваться к обществу: завела друзей в социальном приюте, нахваливает... РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T11:10
2024-02-02T11:10
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УФА, 2 фев – РИА Новости. Десятилетняя девочка, которую мать три года держала дома взаперти в Башкирии, начала адаптироваться к обществу: завела друзей в социальном приюте, нахваливает обеды и рисует. Ранее в региональном управлении СК РФ сообщали, что в селе Мариинский Стерлитамакского района 31-летняя женщина три года держала взаперти дома 10-летнюю дочь. Ребенок не посещал школу, не ходил к врачам и не гулял на улице. Девочка жила в антисанитарных условиях за плотно зашторенными окнами, даже соседи не знали о ее существовании. Судебные приставы отмечали, что Таню (имя девочки изменено) изъяли и временно разместили в центре "Семья", суд передал опеку над ней отцу, который проживает в Москве, он выехал за дочерью. "Судебные приставы навестили девочку в приюте. Девочка адаптировалась, эмоциональное состояние ребенка стабильное. По словам психолога центра, часто адаптация у детей проходит тяжело. Таня уже подружилась с другими воспитанниками. Когда судебные приставы навестили девочку, она рисовала. По словам самой Тани, она хочет остаться с друзьями. Говорит, здесь варят вкусный суп", - сообщили в управлении приставов. По данным ведомства, в пятницу девочка встретится с отцом. Следователи возбудили уголовное дело по факту ненадлежащего надзора должностными лицами администрации района за неблагополучной семьей по статье УК РФ "халатность".
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происшествия, россия, стерлитамакский район, москва, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Стерлитамакский район, Москва, Следственный комитет России (СК РФ)
Девочка из Башкирии, жившая три года взаперти, начала адаптироваться
Девочка из Башкирии, жившая три года взаперти, начала адаптироваться к обществу