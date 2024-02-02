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СК обжаловал прекращение дела таксиста, удерживавшего девушку в Подмосковье - РИА Новости, 02.02.2024
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12:40 02.02.2024
https://ria.ru/20240202/delo-1925008960.html
СК обжаловал прекращение дела таксиста, удерживавшего девушку в Подмосковье
СК обжаловал прекращение дела таксиста, удерживавшего девушку в Подмосковье - РИА Новости, 02.02.2024
СК обжаловал прекращение дела таксиста, удерживавшего девушку в Подмосковье
Прокуратура подмосковной Электростали отменила постановление о возбуждении уголовного дела против мигранта-таксиста, удерживавшего несовершеннолетнюю в... РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T12:40
2024-02-02T12:40
происшествия
электросталь
московская область (подмосковье)
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Прокуратура подмосковной Электростали отменила постановление о возбуждении уголовного дела против мигранта-таксиста, удерживавшего несовершеннолетнюю в автомобиле, следствие обжаловало это решение, сообщает СК РФ в Telegram-канале. Ранее подмосковный главк СК начал проверку информации о том, что гражданин Киргизии "совершил незаконные действия в отношении 17-летней пассажирки, возвращавшейся из Ногинска в Электросталь", заблокировав двери и около часа не выпуская девушку из своего такси. Следственным отделом по Электростали было возбуждено уголовное дело о незаконном лишении свободы несовершеннолетней. "Прокурор городского округа Электростали Жоров А.В. отменил постановление о возбуждении уголовного дела, не приняв во внимание доводы следствия. В настоящее время данное решение обжалуется заместителю прокурора Московской области", - говорится сообщении СК. Кроме того, глава ведомства Александр Бастрыкин поручил предоставить повторный доклад об обстоятельствах дела и результатах обжалования.
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происшествия, электросталь, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Электросталь, Московская область (Подмосковье), Следственный комитет России (СК РФ)
СК обжаловал прекращение дела таксиста, удерживавшего девушку в Подмосковье

СК обжаловал прекращение дела мигранта, запершего девушку в такси в Электростали

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ в Москве
Автомобиль Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Прокуратура подмосковной Электростали отменила постановление о возбуждении уголовного дела против мигранта-таксиста, удерживавшего несовершеннолетнюю в автомобиле, следствие обжаловало это решение, сообщает СК РФ в Telegram-канале.
Ранее подмосковный главк СК начал проверку информации о том, что гражданин Киргизии "совершил незаконные действия в отношении 17-летней пассажирки, возвращавшейся из Ногинска в Электросталь", заблокировав двери и около часа не выпуская девушку из своего такси. Следственным отделом по Электростали было возбуждено уголовное дело о незаконном лишении свободы несовершеннолетней.
"Прокурор городского округа Электростали Жоров А.В. отменил постановление о возбуждении уголовного дела, не приняв во внимание доводы следствия. В настоящее время данное решение обжалуется заместителю прокурора Московской области", - говорится сообщении СК.
Кроме того, глава ведомства Александр Бастрыкин поручил предоставить повторный доклад об обстоятельствах дела и результатах обжалования.
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ПроисшествияЭлектростальМосковская область (Подмосковье)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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