https://ria.ru/20240202/delo-1925008960.html

СК обжаловал прекращение дела таксиста, удерживавшего девушку в Подмосковье

СК обжаловал прекращение дела таксиста, удерживавшего девушку в Подмосковье - РИА Новости, 02.02.2024

СК обжаловал прекращение дела таксиста, удерживавшего девушку в Подмосковье

Прокуратура подмосковной Электростали отменила постановление о возбуждении уголовного дела против мигранта-таксиста, удерживавшего несовершеннолетнюю в... РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T12:40

2024-02-02T12:40

2024-02-02T12:40

происшествия

электросталь

московская область (подмосковье)

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Прокуратура подмосковной Электростали отменила постановление о возбуждении уголовного дела против мигранта-таксиста, удерживавшего несовершеннолетнюю в автомобиле, следствие обжаловало это решение, сообщает СК РФ в Telegram-канале. Ранее подмосковный главк СК начал проверку информации о том, что гражданин Киргизии "совершил незаконные действия в отношении 17-летней пассажирки, возвращавшейся из Ногинска в Электросталь", заблокировав двери и около часа не выпуская девушку из своего такси. Следственным отделом по Электростали было возбуждено уголовное дело о незаконном лишении свободы несовершеннолетней. "Прокурор городского округа Электростали Жоров А.В. отменил постановление о возбуждении уголовного дела, не приняв во внимание доводы следствия. В настоящее время данное решение обжалуется заместителю прокурора Московской области", - говорится сообщении СК. Кроме того, глава ведомства Александр Бастрыкин поручил предоставить повторный доклад об обстоятельствах дела и результатах обжалования.

https://ria.ru/20240102/mvd-1919469257.html

электросталь

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, электросталь, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф)