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СК обжаловал прекращение дела таксиста, удерживавшего девушку в Подмосковье
СК обжаловал прекращение дела таксиста, удерживавшего девушку в Подмосковье - РИА Новости, 02.02.2024
СК обжаловал прекращение дела таксиста, удерживавшего девушку в Подмосковье
Прокуратура подмосковной Электростали отменила постановление о возбуждении уголовного дела против мигранта-таксиста, удерживавшего несовершеннолетнюю в... РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T12:40
2024-02-02T12:40
2024-02-02T12:40
происшествия
электросталь
московская область (подмосковье)
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Прокуратура подмосковной Электростали отменила постановление о возбуждении уголовного дела против мигранта-таксиста, удерживавшего несовершеннолетнюю в автомобиле, следствие обжаловало это решение, сообщает СК РФ в Telegram-канале. Ранее подмосковный главк СК начал проверку информации о том, что гражданин Киргизии "совершил незаконные действия в отношении 17-летней пассажирки, возвращавшейся из Ногинска в Электросталь", заблокировав двери и около часа не выпуская девушку из своего такси. Следственным отделом по Электростали было возбуждено уголовное дело о незаконном лишении свободы несовершеннолетней. "Прокурор городского округа Электростали Жоров А.В. отменил постановление о возбуждении уголовного дела, не приняв во внимание доводы следствия. В настоящее время данное решение обжалуется заместителю прокурора Московской области", - говорится сообщении СК. Кроме того, глава ведомства Александр Бастрыкин поручил предоставить повторный доклад об обстоятельствах дела и результатах обжалования.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, электросталь, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Электросталь, Московская область (Подмосковье), Следственный комитет России (СК РФ)
СК обжаловал прекращение дела таксиста, удерживавшего девушку в Подмосковье
СК обжаловал прекращение дела мигранта, запершего девушку в такси в Электростали