https://ria.ru/20240202/ddos-1925091536.html

Домен правительства Калининградской области подвергся DDoS-атакам

Домен правительства Калининградской области подвергся DDoS-атакам - РИА Новости, 02.02.2024

Домен правительства Калининградской области подвергся DDoS-атакам

Домен правительства региона весь день испытывает на себе массированные DDoS-атаки из-за пределов страны, портал gov39.ru пока недоступен пользователям, сообщил... РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T17:37

2024-02-02T17:37

2024-02-02T17:37

технологии

калининградская область

происшествия

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КАЛИНИНГРАД, 2 фев — РИА Новости. Домен правительства региона весь день испытывает на себе массированные DDoS-атаки из-за пределов страны, портал gov39.ru пока недоступен пользователям, сообщил РИА Новости пресс-секретарь губернатора Дмитрий Лысков. "Весь день домен правительства региона испытывает на себе массированные DDoS-атаки из-за пределов нашей страны. Это установили наши специалисты. В настоящее время портал gov39.ru недоступен пользователям. Минцифра региона работает над восстановлением работоспособности ресурса", - сказал Лысков. Собеседник агентства добавил, что "речь не идет о каком-то критическом обрушении базы данных портала".

https://ria.ru/20240131/ddos-1924489617.html

калининградская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

технологии, калининградская область, происшествия