Рейтинг@Mail.ru
Домен правительства Калининградской области подвергся DDoS-атакам - РИА Новости, 02.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:37 02.02.2024
https://ria.ru/20240202/ddos-1925091536.html
Домен правительства Калининградской области подвергся DDoS-атакам
Домен правительства Калининградской области подвергся DDoS-атакам - РИА Новости, 02.02.2024
Домен правительства Калининградской области подвергся DDoS-атакам
Домен правительства региона весь день испытывает на себе массированные DDoS-атаки из-за пределов страны, портал gov39.ru пока недоступен пользователям, сообщил... РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T17:37
2024-02-02T17:37
технологии
калининградская область
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/08/1830039766_0:266:2698:1784_1920x0_80_0_0_d0b169de9d4e6f627df2fec2e8b50395.jpg
КАЛИНИНГРАД, 2 фев — РИА Новости. Домен правительства региона весь день испытывает на себе массированные DDoS-атаки из-за пределов страны, портал gov39.ru пока недоступен пользователям, сообщил РИА Новости пресс-секретарь губернатора Дмитрий Лысков. "Весь день домен правительства региона испытывает на себе массированные DDoS-атаки из-за пределов нашей страны. Это установили наши специалисты. В настоящее время портал gov39.ru недоступен пользователям. Минцифра региона работает над восстановлением работоспособности ресурса", - сказал Лысков. Собеседник агентства добавил, что "речь не идет о каком-то критическом обрушении базы данных портала".
https://ria.ru/20240131/ddos-1924489617.html
калининградская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/08/1830039766_0:13:2698:2037_1920x0_80_0_0_a8bd2b8741b5c9f0b3d4e20e039dc1a1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, калининградская область, происшествия
Технологии, Калининградская область, Происшествия
Домен правительства Калининградской области подвергся DDoS-атакам

Домен правительства Калининградской области подвергся DDoS-атакам из-за границы

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСтрочки с цифрами на экранах компьютера и ноутбука
Строчки с цифрами на экранах компьютера и ноутбука - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Строчки с цифрами на экранах компьютера и ноутбука. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАЛИНИНГРАД, 2 фев — РИА Новости. Домен правительства региона весь день испытывает на себе массированные DDoS-атаки из-за пределов страны, портал gov39.ru пока недоступен пользователям, сообщил РИА Новости пресс-секретарь губернатора Дмитрий Лысков.
"Весь день домен правительства региона испытывает на себе массированные DDoS-атаки из-за пределов нашей страны. Это установили наши специалисты. В настоящее время портал gov39.ru недоступен пользователям. Минцифра региона работает над восстановлением работоспособности ресурса", - сказал Лысков.
Собеседник агентства добавил, что "речь не идет о каком-то критическом обрушении базы данных портала".
Вирус - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
Аналитики рассказали о двух наиболее мощных DDoS-атаках в России за полгода
31 января, 05:50
 
ТехнологииКалининградская областьПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала