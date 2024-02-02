https://ria.ru/20240202/ddos-1925091536.html
Домен правительства Калининградской области подвергся DDoS-атакам
Домен правительства Калининградской области подвергся DDoS-атакам - РИА Новости, 02.02.2024
Домен правительства Калининградской области подвергся DDoS-атакам
Домен правительства региона весь день испытывает на себе массированные DDoS-атаки из-за пределов страны, портал gov39.ru пока недоступен пользователям, сообщил... РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T17:37
2024-02-02T17:37
2024-02-02T17:37
технологии
калининградская область
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КАЛИНИНГРАД, 2 фев — РИА Новости. Домен правительства региона весь день испытывает на себе массированные DDoS-атаки из-за пределов страны, портал gov39.ru пока недоступен пользователям, сообщил РИА Новости пресс-секретарь губернатора Дмитрий Лысков. "Весь день домен правительства региона испытывает на себе массированные DDoS-атаки из-за пределов нашей страны. Это установили наши специалисты. В настоящее время портал gov39.ru недоступен пользователям. Минцифра региона работает над восстановлением работоспособности ресурса", - сказал Лысков. Собеседник агентства добавил, что "речь не идет о каком-то критическом обрушении базы данных портала".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, калининградская область, происшествия
Технологии, Калининградская область, Происшествия
Домен правительства Калининградской области подвергся DDoS-атакам
Домен правительства Калининградской области подвергся DDoS-атакам из-за границы
КАЛИНИНГРАД, 2 фев — РИА Новости. Домен правительства региона весь день испытывает на себе массированные DDoS-атаки из-за пределов страны, портал gov39.ru пока недоступен пользователям, сообщил РИА Новости пресс-секретарь губернатора Дмитрий Лысков.
"Весь день домен правительства региона испытывает на себе массированные DDoS-атаки из-за пределов нашей страны. Это установили наши специалисты. В настоящее время портал gov39.ru недоступен пользователям. Минцифра региона работает над восстановлением работоспособности ресурса", - сказал Лысков.
Собеседник агентства добавил, что "речь не идет о каком-то критическом обрушении базы данных портала".
Аналитики рассказали о двух наиболее мощных DDoS-атаках в России за полгода