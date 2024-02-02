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ГБР Украины объяснило причину задержания россиянина в Аргентине

ГБР Украины объяснило причину задержания россиянина в Аргентине - РИА Новости, 02.02.2024

ГБР Украины объяснило причину задержания россиянина в Аргентине

Власти Украины обвиняют сына российского бизнесмена Игоря Чуркина, задержанного в Аргентине, в мошеннической попытке сохранить имущество предприятия "Львовские... РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T11:35

2024-02-02T11:35

2024-02-02T13:36

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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Власти Украины обвиняют сына российского бизнесмена Игоря Чуркина, задержанного в Аргентине, в мошеннической попытке сохранить имущество предприятия "Львовские автобусные заводы", утверждает украинское Государственное бюро расследований в Telegram-канале."На основании собранных ГБР доказательств правоохранительными органами Аргентинской Республики задержан сын российского бизнесмена Игоря Чуркина, который пытался сохранить активы в Украине за счет государственного банка страны", — говорится в публикации.Полиция Аргентины задержала Чуркина по запросу Киева 30 января. Как сообщила заведующая консульским отделом посольства России в Буэнос-Айресе Наталия Пустовалова, Чуркин прилетел в Аргентину с семьей как турист. Уже состоялось предварительное заседание суда, который постановил освободить россиянина под подписку о невыезде. В течение 45 дней состоится еще одно заседание, на котором будет решаться, подлежит ли он экстрадиции на Украину.ГБР обвиняет Игоря Чуркина в попытке обманом сохранить имущество предприятия во Львове. Как утверждает ведомство, ООО "Львовские автобусные заводы" взяло в госбанке значительный кредит под залог имущества, а Чуркин потратил деньги по собственному усмотрению и возвращать кредит отказался. Однако он не хотел терять предприятие и разработал схему, чтобы заблокировать аукцион по продаже залогового имущества.Сына бизнесмена ГБР считает соучастником. Как заявили в ведомстве, под его контролем предприятие подало в полицию заведомо ложное заявление о совершении представителями банка особо тяжкого преступления. Это заявление стало основанием для возбуждения уголовного дела, из-за чего на залоговое имущество наложили арест. По статье о заведомо ложном сообщении о совершении уголовного преступления обвиняемому грозит до пяти лет лишения свободы. При этом руководитель предприятия, сообщник россиянина, уже получил два года тюрьмы. О ком именно идет речь, ГБР не уточняет.По данным СМИ, в 2008 году братья Игорь и Олег Чуркины числились совладельцами "ЛАЗ". Их отец, Игорь Чуркин, в 2005 году стал председателем наблюдательного совета ЗАО "Завод коммунального транспорта" (бывший ОАО "Львовский автомобильный завод"), что позволило ему принимать решение об отчуждении объектов недвижимости. ГБР утверждает, что в 2008 году он организовал отчуждение восьми объектов, а в 2016-м провернул похожую схему, причем с подлогом судебного решения.Сумму ущерба, нанесенного ЗАО "Завод коммунального транспорта", ГБР оценивает в 367 миллионов гривен. Чуркина обвиняют по двум статьям — "Подлог с целью использования официального документа, совершенный повторно по предварительному сговору группой лиц" и "Завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением". Максимальное наказание — 12 лет лишения свободы.Еще одно уголовное дело в отношении бизнесмена — нарушение условий приватизации Черноморского судостроительного завода. В декабре 2007 года украинские власти требовали от Сербии экстрадировать его в рамках этого дела. Тогда Чуркин провел несколько месяцев в тюрьме.

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