https://ria.ru/20240202/bunker-1924929813.html

"Просил изменить". Биограф Зеленского раскрыл правду о бункере в Киеве

"Просил изменить". Биограф Зеленского раскрыл правду о бункере в Киеве - РИА Новости, 02.02.2024

"Просил изменить". Биограф Зеленского раскрыл правду о бункере в Киеве

Иностранцам запрещено посещать бункер Владимира Зеленского, рассказал автор биографии президента Украины, журналист Time Саймон Шустер в интервью изданию... РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T02:00

2024-02-02T02:00

2024-02-02T02:37

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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Иностранцам запрещено посещать бункер Владимира Зеленского, рассказал автор биографии президента Украины, журналист Time Саймон Шустер в интервью изданию "Украинская правда"."Бункер — та его часть (здания Офиса президента Украины. — Прим. ред.), куда меня не пускали никогда, четко говорили: "Забудь". Туда иностранцев вообще не пускают. <...> Служба охраны сказала, что это исключено", — поделился журналист.Шустер признался, что все, что он написал о жизни в президентском бункере, основано исключительно на интервью с Зеленским и его помощниками. По словам писателя, западные журналисты в текстах часто путают бункер со зданием Офиса президента Украины."Одна газета даже написала в заголовке, что я был в «бункере». Я просил редактора изменить это. Пока жду", — рассказал автор биографии Зеленского.В январе журналист Time Саймон Шустер опубликовал книгу "Шоумен". В ней автор детально описал жизнь Владимира Зеленского в президентском бункере в первые недели конфликта с Россией. По словам источников журналиста, тот жаловался на недостаток солнечного света и выглядел так, "как не может выглядеть живой человек".

https://ria.ru/20240123/zavisimost-1922867973.html

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