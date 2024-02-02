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"Просил изменить". Биограф Зеленского раскрыл правду о бункере в Киеве - РИА Новости, 02.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
02:00 02.02.2024 (обновлено: 02:37 02.02.2024)
https://ria.ru/20240202/bunker-1924929813.html
"Просил изменить". Биограф Зеленского раскрыл правду о бункере в Киеве
"Просил изменить". Биограф Зеленского раскрыл правду о бункере в Киеве - РИА Новости, 02.02.2024
"Просил изменить". Биограф Зеленского раскрыл правду о бункере в Киеве
Иностранцам запрещено посещать бункер Владимира Зеленского, рассказал автор биографии президента Украины, журналист Time Саймон Шустер в интервью изданию... РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T02:00
2024-02-02T02:37
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
россия
владимир зеленский
time (журнал)
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Иностранцам запрещено посещать бункер Владимира Зеленского, рассказал автор биографии президента Украины, журналист Time Саймон Шустер в интервью изданию "Украинская правда".&quot;Бункер — та его часть (здания Офиса президента Украины. — Прим. ред.), куда меня не пускали никогда, четко говорили: &quot;Забудь&quot;. Туда иностранцев вообще не пускают. &lt;...&gt; Служба охраны сказала, что это исключено&quot;, — поделился журналист.Шустер признался, что все, что он написал о жизни в президентском бункере, основано исключительно на интервью с Зеленским и его помощниками. По словам писателя, западные журналисты в текстах часто путают бункер со зданием Офиса президента Украины."Одна газета даже написала в заголовке, что я был в «бункере». Я просил редактора изменить это. Пока жду", — рассказал автор биографии Зеленского.В январе журналист Time Саймон Шустер опубликовал книгу "Шоумен". В ней автор детально описал жизнь Владимира Зеленского в президентском бункере в первые недели конфликта с Россией. По словам источников журналиста, тот жаловался на недостаток солнечного света и выглядел так, "как не может выглядеть живой человек".
https://ria.ru/20240123/zavisimost-1922867973.html
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в мире, украина, киев, россия, владимир зеленский, time (журнал)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Россия, Владимир Зеленский, Time (журнал)
"Просил изменить". Биограф Зеленского раскрыл правду о бункере в Киеве

Саймон Шустер: в бункер Зеленского не пускают никаких иностранцев

© Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Иностранцам запрещено посещать бункер Владимира Зеленского, рассказал автор биографии президента Украины, журналист Time Саймон Шустер в интервью изданию "Украинская правда".
«

"Бункер — та его часть (здания Офиса президента Украины. — Прим. ред.), куда меня не пускали никогда, четко говорили: "Забудь". Туда иностранцев вообще не пускают. <...> Служба охраны сказала, что это исключено", — поделился журналист.

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Шустер признался, что все, что он написал о жизни в президентском бункере, основано исключительно на интервью с Зеленским и его помощниками. По словам писателя, западные журналисты в текстах часто путают бункер со зданием Офиса президента Украины.
"Одна газета даже написала в заголовке, что я был в «бункере». Я просил редактора изменить это. Пока жду", — рассказал автор биографии Зеленского.
В январе журналист Time Саймон Шустер опубликовал книгу "Шоумен". В ней автор детально описал жизнь Владимира Зеленского в президентском бункере в первые недели конфликта с Россией. По словам источников журналиста, тот жаловался на недостаток солнечного света и выглядел так, "как не может выглядеть живой человек".
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