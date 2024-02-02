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В школах Тамбовской области откроют спецклассы и кружки по управлению БПЛА
В школах Тамбовской области откроют спецклассы и кружки по управлению БПЛА - РИА Новости, 02.02.2024
В школах Тамбовской области откроют спецклассы и кружки по управлению БПЛА
Спецклассы и кружки по управлению БПЛА откроют в 17 школах Тамбовской области, Центр практической подготовки БПЛА создадут на базе колледжа техники и технологии РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T14:26
2024-02-02T14:26
2024-02-02T14:26
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ВОРОНЕЖ, 2 фев - РИА Новости. Спецклассы и кружки по управлению БПЛА откроют в 17 школах Тамбовской области, Центр практической подготовки БПЛА создадут на базе колледжа техники и технологии наземного транспорта в Тамбове, сообщил губернатор Максим Егоров в своём Telegram-канале. "В нацпроект включили 17 школ региона. Мы откроем спецклассы и кружки в Мордовском, Никифоровском, Первомайском, Сосновском муниципальных округах, а также городах Тамбов, Рассказово, Мичуринск, Моршанск, Котовск, Жердевка, Кирсанов и Уварово. Кроме того, на базе Колледжа техники и технологии наземного транспорта имени М.С. Солнцева создадут Центр практической подготовки БПЛА", — сообщил Егоров. Губернатор отметил, что в Центре подготовки могут пройти обучение не только студенты, но и все желающие. Они получат технические и инженерные навыки, изучат основы программирования и управления беспилотниками. "Наша область получит около 280 миллионов рублей на создание классов по управлению беспилотниками. Соответствующее распоряжение подписал Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Владимирович Мишустин. Средства поступят в рамках национального проекта "Беспилотные авиационные системы", — добавил Егоров.
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общество, тамбовская область, тамбов, мичуринск, максим егоров, бпла
Общество, Тамбовская область, Тамбов, Мичуринск, Максим Егоров, БПЛА
В школах Тамбовской области откроют спецклассы и кружки по управлению БПЛА
Егоров: в 17 школах Тамбовской области откроют спецклассы по управлению БПЛА