https://ria.ru/20240202/boytsy-1924943285.html

Бойцам из Тувы в зону СВО в канун Шагаа доставят две машины с угощениями

Бойцам из Тувы в зону СВО в канун Шагаа доставят две машины с угощениями - РИА Новости, 02.02.2024

Бойцам из Тувы в зону СВО в канун Шагаа доставят две машины с угощениями

Две машины с различным мясом, национальные угощения, электроинструменты и другие необходимые вещи получат бойцы из Тувы в зоне спецоперации в канун празднования РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T07:29

2024-02-02T07:29

2024-02-02T07:29

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КРАСНОЯРСК, 2 фев – РИА Новости. Две машины с различным мясом, национальные угощения, электроинструменты и другие необходимые вещи получат бойцы из Тувы в зоне спецоперации в канун празднования Нового года по лунному календарю – Шагаа, сообщает правительство республики. Новый год по лунному календарю Шагаа в этом году намечен на 10 февраля. "В зону спецоперации отправились два автомобиля грузоподъемностью в 20 и 5 тонн, которые заполнены замороженным мясом - говядины, баранины и конины. Также военнослужащим доставят три автомобиля высокой проходимости... Груз получат воинские подразделения, находящиеся в Луганской и Донецкой Народных Республиках, а также в Запорожье. По прибытии груза в зону СВО тувинский лама для наших ребят проведёт религиозный обряд и молебен... Гуманитарный груз военнослужащим доставят в канун Шагаа - Нового года по лунному календарю", - говорится в сообщении. Также по заявкам военнослужащих в зону СВО отправлены различные виды технических средств, тувинские национальные угощения, теплые вещи, электроинструменты, печи-буржуйки, маскировочные сети и другие необходимые вещи. Еще военнослужащим отправлена очередная партия дронов, приборы ночного видения, рации, подавители БПЛА.

https://ria.ru/20240201/svechi-1924813810.html

https://ria.ru/20240201/seti-1924798571.html

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донецкая народная республика, запорожье, общество, республика тыва, россия