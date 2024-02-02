https://ria.ru/20240202/bouz-1924938476.html

"Путин убедил". Журналист высмеял политику Запада против России одним видео

"Путин убедил". Журналист высмеял политику Запада против России одним видео - РИА Новости, 02.02.2024

"Путин убедил". Журналист высмеял политику Запада против России одним видео

К протестам фермеров привела неправильная политика Евросоюза, а не действия Москвы, заявил ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в соцсети X. РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T05:47

2024-02-02T05:47

2024-02-02T12:03

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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. К протестам фермеров привела неправильная политика Евросоюза, а не действия Москвы, заявил ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в соцсети X."Судя по всему, за протестами французских и немецких фермеров стоит Россия? А не десятилетия бредовой элитарной внутренней политики. Похоже, Владимир Путин теперь решил пойти на эскалацию, лично убедив этих детей присоединиться", — так он в ироничной форме прокомментировал видео с акции протеста детей во Франции.Ранее десятки детей протестующих во Франции фермеров проехали на детских тракторах по площади в центре Страсбурга в рамках акции аграриев против политики властей в области сельского хозяйства. К детским тракторам прикрепили плакаты с надписями: "Какое будущее для нас?", "Завтра я буду вас кормить", "Спаси своего фермера" и другими. Цель акции заключалась в привлечении внимания к проблемам для будущего поколения фермеров.В последние недели аграрии из Франции, Германии, Польши и других европейских государств устраивают акции протеста из-за растущих ограничений со стороны Евросоюза.

https://ria.ru/20240201/fermery-1924796027.html

франция

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Дети протестующих фермеров на мини-тракторах в центре французского Страсбурга Необычную акцию провели во французском Страсбурге на фоне масштабных протестов фермеров по всей стране: дети протестующих фермеров проехали на мини-тракторах по площади в центре города 2024-02-02T05:47 true PT0M29S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, франция, чей боуз, россия