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"Путин убедил". Журналист высмеял политику Запада против России одним видео
"Путин убедил". Журналист высмеял политику Запада против России одним видео - РИА Новости, 02.02.2024
"Путин убедил". Журналист высмеял политику Запада против России одним видео
К протестам фермеров привела неправильная политика Евросоюза, а не действия Москвы, заявил ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в соцсети X. РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T05:47
2024-02-02T05:47
2024-02-02T12:03
в мире
франция
чей боуз
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. К протестам фермеров привела неправильная политика Евросоюза, а не действия Москвы, заявил ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в соцсети X."Судя по всему, за протестами французских и немецких фермеров стоит Россия? А не десятилетия бредовой элитарной внутренней политики. Похоже, Владимир Путин теперь решил пойти на эскалацию, лично убедив этих детей присоединиться", — так он в ироничной форме прокомментировал видео с акции протеста детей во Франции.Ранее десятки детей протестующих во Франции фермеров проехали на детских тракторах по площади в центре Страсбурга в рамках акции аграриев против политики властей в области сельского хозяйства. К детским тракторам прикрепили плакаты с надписями: "Какое будущее для нас?", "Завтра я буду вас кормить", "Спаси своего фермера" и другими. Цель акции заключалась в привлечении внимания к проблемам для будущего поколения фермеров.В последние недели аграрии из Франции, Германии, Польши и других европейских государств устраивают акции протеста из-за растущих ограничений со стороны Евросоюза.
https://ria.ru/20240201/fermery-1924796027.html
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Дети протестующих фермеров на мини-тракторах в центре французского Страсбурга
Необычную акцию провели во французском Страсбурге на фоне масштабных протестов фермеров по всей стране: дети протестующих фермеров проехали на мини-тракторах по площади в центре города
2024-02-02T05:47
true
PT0M29S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, франция, чей боуз, россия
В мире, Франция, Чей Боуз, Россия
"Путин убедил". Журналист высмеял политику Запада против России одним видео
Журналист Боуз: за протестами фермеров стоит не Россия, а бредовая политика ЕС