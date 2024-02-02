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СМИ: Минобороны Болгарии подтвердило передачу Украине старой бронетехники - РИА Новости, 02.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
19:48 02.02.2024
https://ria.ru/20240202/bolgariya-1925117229.html
СМИ: Минобороны Болгарии подтвердило передачу Украине старой бронетехники
СМИ: Минобороны Болгарии подтвердило передачу Украине старой бронетехники - РИА Новости, 02.02.2024
СМИ: Минобороны Болгарии подтвердило передачу Украине старой бронетехники
Министр обороны Болгарии Тодор Тагарев подтвердил, что поддержанная бронетехника, ранее обещанная Киеву, направляется на Украину, заявляет издание Sofia Globe... РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T19:48
2024-02-02T19:48
специальная военная операция на украине
в мире
украина
болгария
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Министр обороны Болгарии Тодор Тагарев подтвердил, что поддержанная бронетехника, ранее обещанная Киеву, направляется на Украину, заявляет издание Sofia Globe со ссылкой на заявление Тагарева. В январе министр обороны Тодор Тагарев заявлял, что Болгария до сих пор не передала Украине обещанную партию подержанной бронетехники, поскольку искала сторонний источник финансирования их транспортировки. "Через несколько месяцев после того, как парламент и правительство Болгарии одобрили этот шаг (отправку бронетехники - ред.), 100 бронемашин... ранее принадлежавших МВД страны, направляются в Украину", - отмечает издание со ссылкой на заявление министра обороны Болгарии Тодора Тагарева. Народное собрание (парламент) Болгарии в ноябре 2023 года ратифицировало соглашение о безвозмездном предоставлении Киеву 100 старых бронетранспортеров, которые с 1980-х годов хранились на складах болгарского МВД. Соглашение было ратифицировано 22 ноября в рамках решения парламента о дополнительном предоставлении Украине военно-технической поддержки. Согласно этим договоренностям, украинской стороне будет предоставлена бронированная техника с имеющимся у нее вооружением, а также запасные части для ее обслуживания. Речь идет о порядка 100 бронетранспортеров, которые были произведены около 40 лет назад. Они хранятся на складах болгарского МВД и не используются правоохранителями. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20230926/kiev-1898780924.html
https://ria.ru/20230120/bolgariya-1846146173.html
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в мире, украина, болгария, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Болгария, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
СМИ: Минобороны Болгарии подтвердило передачу Украине старой бронетехники

Sofia Globe: Минобороны Болгарии передаст Украине подержанную бронетехнику

CC BY 2.5 / Kiril Kapustin / Bulgarian-made BTR-60PB-MD1Болгарский БТР-60ПБ-МД1
Болгарский БТР-60ПБ-МД1 - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
CC BY 2.5 / Kiril Kapustin / Bulgarian-made BTR-60PB-MD1
Болгарский БТР-60ПБ-МД1. Архивное фото
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Министр обороны Болгарии Тодор Тагарев подтвердил, что поддержанная бронетехника, ранее обещанная Киеву, направляется на Украину, заявляет издание Sofia Globe со ссылкой на заявление Тагарева.
В январе министр обороны Тодор Тагарев заявлял, что Болгария до сих пор не передала Украине обещанную партию подержанной бронетехники, поскольку искала сторонний источник финансирования их транспортировки. "Через несколько месяцев после того, как парламент и правительство Болгарии одобрили этот шаг (отправку бронетехники - ред.), 100 бронемашин... ранее принадлежавших МВД страны, направляются в Украину", - отмечает издание со ссылкой на заявление министра обороны Болгарии Тодора Тагарева.
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Народное собрание (парламент) Болгарии в ноябре 2023 года ратифицировало соглашение о безвозмездном предоставлении Киеву 100 старых бронетранспортеров, которые с 1980-х годов хранились на складах болгарского МВД.
Соглашение было ратифицировано 22 ноября в рамках решения парламента о дополнительном предоставлении Украине военно-технической поддержки. Согласно этим договоренностям, украинской стороне будет предоставлена бронированная техника с имеющимся у нее вооружением, а также запасные части для ее обслуживания. Речь идет о порядка 100 бронетранспортеров, которые были произведены около 40 лет назад. Они хранятся на складах болгарского МВД и не используются правоохранителями.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаБолгарияВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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