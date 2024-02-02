https://ria.ru/20240202/bolgariya-1925117229.html

СМИ: Минобороны Болгарии подтвердило передачу Украине старой бронетехники

СМИ: Минобороны Болгарии подтвердило передачу Украине старой бронетехники - РИА Новости, 02.02.2024

СМИ: Минобороны Болгарии подтвердило передачу Украине старой бронетехники

Министр обороны Болгарии Тодор Тагарев подтвердил, что поддержанная бронетехника, ранее обещанная Киеву, направляется на Украину, заявляет издание Sofia Globe... РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T19:48

2024-02-02T19:48

2024-02-02T19:48

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Министр обороны Болгарии Тодор Тагарев подтвердил, что поддержанная бронетехника, ранее обещанная Киеву, направляется на Украину, заявляет издание Sofia Globe со ссылкой на заявление Тагарева. В январе министр обороны Тодор Тагарев заявлял, что Болгария до сих пор не передала Украине обещанную партию подержанной бронетехники, поскольку искала сторонний источник финансирования их транспортировки. "Через несколько месяцев после того, как парламент и правительство Болгарии одобрили этот шаг (отправку бронетехники - ред.), 100 бронемашин... ранее принадлежавших МВД страны, направляются в Украину", - отмечает издание со ссылкой на заявление министра обороны Болгарии Тодора Тагарева. Народное собрание (парламент) Болгарии в ноябре 2023 года ратифицировало соглашение о безвозмездном предоставлении Киеву 100 старых бронетранспортеров, которые с 1980-х годов хранились на складах болгарского МВД. Соглашение было ратифицировано 22 ноября в рамках решения парламента о дополнительном предоставлении Украине военно-технической поддержки. Согласно этим договоренностям, украинской стороне будет предоставлена бронированная техника с имеющимся у нее вооружением, а также запасные части для ее обслуживания. Речь идет о порядка 100 бронетранспортеров, которые были произведены около 40 лет назад. Они хранятся на складах болгарского МВД и не используются правоохранителями. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20230926/kiev-1898780924.html

https://ria.ru/20230120/bolgariya-1846146173.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, болгария, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр