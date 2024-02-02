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В ЕК прокомментировали ситуацию с музыкантами группы "Би-2" в Таиланде

В ЕК прокомментировали ситуацию с музыкантами группы "Би-2" в Таиланде - РИА Новости, 02.02.2024

В ЕК прокомментировали ситуацию с музыкантами группы "Би-2" в Таиланде

Евросоюз старается не только выражать свою солидарность с российскими оппозиционерами, но и оказывать им практическую поддержку, сообщил на брифинге в Брюсселе... РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T16:54

2024-02-02T16:54

2024-02-02T16:55

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БРЮССЕЛЬ, 2 фев - РИА Новости. Евросоюз старается не только выражать свою солидарность с российскими оппозиционерами, но и оказывать им практическую поддержку, сообщил на брифинге в Брюсселе официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано, комментируя ситуацию с рок-группой "Би-2" в Таиланде. При этом он отказался конкретизировать, кому именно Брюссель оказывает помощь. "ЕС солидарен с этими людьми… ЕС пытается также не только выражать солидарность, но и оказывать практическую поддержку… но, конечно я не буду указывать детали по конкретным людям или организациям", - сказал он. Ранее на этой неделе МИД Израиля добился освобождения всех музыкантов группы "Би-2", которые были задержаны в Таиланде за осуществление трудовой деятельности без разрешения местных властей. Все они были депортированы в Израиль после того, как почти неделю провели в центре временного содержания иммиграционной полиции Таиланда. В МИД РФ сообщали, что участники группы отказались от общения с российскими консулами, никаких обращений от них в загранучреждения не поступали.

https://ria.ru/20240125/relokatsiya-1923299811.html

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Ольга Фомченкова

новости культуры, в мире, таиланд, брюссель, израиль, би-2, евросоюз, еврокомиссия