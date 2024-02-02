Рейтинг@Mail.ru
В ЕК прокомментировали ситуацию с музыкантами группы "Би-2" в Таиланде - РИА Новости, 02.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:54 02.02.2024 (обновлено: 16:55 02.02.2024)
https://ria.ru/20240202/bi-2-1925077269.html
В ЕК прокомментировали ситуацию с музыкантами группы "Би-2" в Таиланде
В ЕК прокомментировали ситуацию с музыкантами группы "Би-2" в Таиланде - РИА Новости, 02.02.2024
В ЕК прокомментировали ситуацию с музыкантами группы "Би-2" в Таиланде
Евросоюз старается не только выражать свою солидарность с российскими оппозиционерами, но и оказывать им практическую поддержку, сообщил на брифинге в Брюсселе... РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T16:54
2024-02-02T16:55
новости культуры
в мире
таиланд
брюссель
израиль
би-2
евросоюз
еврокомиссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838518800_0:147:3103:1892_1920x0_80_0_0_03890dca61d89ed18bf20f8ce86a68e1.jpg
БРЮССЕЛЬ, 2 фев - РИА Новости. Евросоюз старается не только выражать свою солидарность с российскими оппозиционерами, но и оказывать им практическую поддержку, сообщил на брифинге в Брюсселе официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано, комментируя ситуацию с рок-группой "Би-2" в Таиланде. При этом он отказался конкретизировать, кому именно Брюссель оказывает помощь. "ЕС солидарен с этими людьми… ЕС пытается также не только выражать солидарность, но и оказывать практическую поддержку… но, конечно я не буду указывать детали по конкретным людям или организациям", - сказал он. Ранее на этой неделе МИД Израиля добился освобождения всех музыкантов группы "Би-2", которые были задержаны в Таиланде за осуществление трудовой деятельности без разрешения местных властей. Все они были депортированы в Израиль после того, как почти неделю провели в центре временного содержания иммиграционной полиции Таиланда. В МИД РФ сообщали, что участники группы отказались от общения с российскими консулами, никаких обращений от них в загранучреждения не поступали.
https://ria.ru/20240125/relokatsiya-1923299811.html
таиланд
брюссель
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838518800_66:0:2795:2047_1920x0_80_0_0_8d99d1689a153af39266f1de6bb18d24.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости культуры, в мире, таиланд, брюссель, израиль, би-2, евросоюз, еврокомиссия
Новости культуры, В мире, Таиланд, Брюссель, Израиль, Би-2, Евросоюз, Еврокомиссия
В ЕК прокомментировали ситуацию с музыкантами группы "Би-2" в Таиланде

ЕС заявила о поддержке оппозиции в РФ, комментируя ситуацию с группой "Би-2"

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 2 фев - РИА Новости. Евросоюз старается не только выражать свою солидарность с российскими оппозиционерами, но и оказывать им практическую поддержку, сообщил на брифинге в Брюсселе официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано, комментируя ситуацию с рок-группой "Би-2" в Таиланде.
При этом он отказался конкретизировать, кому именно Брюссель оказывает помощь.
«
"ЕС солидарен с этими людьми… ЕС пытается также не только выражать солидарность, но и оказывать практическую поддержку… но, конечно я не буду указывать детали по конкретным людям или организациям", - сказал он.
Ранее на этой неделе МИД Израиля добился освобождения всех музыкантов группы "Би-2", которые были задержаны в Таиланде за осуществление трудовой деятельности без разрешения местных властей. Все они были депортированы в Израиль после того, как почти неделю провели в центре временного содержания иммиграционной полиции Таиланда. В МИД РФ сообщали, что участники группы отказались от общения с российскими консулами, никаких обращений от них в загранучреждения не поступали.
Прохожий на улице - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
Релокация превращается в эмиграцию
25 января, 08:00
 
Новости культурыВ миреТаиландБрюссельИзраильБи-2ЕвросоюзЕврокомиссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала