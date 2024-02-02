https://ria.ru/20240202/berbok-1925059945.html

Бербок опубликовала эмодзи в сообщении про Украину и вызвала ярость в Сети

Бербок опубликовала эмодзи в сообщении про Украину и вызвала ярость в Сети - РИА Новости, 02.02.2024

Бербок опубликовала эмодзи в сообщении про Украину и вызвала ярость в Сети

Министр иностранных дел ФРГ и член партии "Зеленые" Анналена Бербок вызвала негодование пользователей Х, опубликовав на своей странице эмодзи, где флаги... РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T15:58

2024-02-02T15:58

2024-02-02T19:56

в мире

украина

киев

германия

анналена бербок

виктор орбан

евросоюз

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Министр иностранных дел ФРГ и член партии "Зеленые" Анналена Бербок вызвала негодование пользователей Х, опубликовав на своей странице эмодзи, где флаги Евросоюза и Украины "держатся за руки".Таким способом Бербок отреагировала на вчерашнее решение ЕС выделить Киеву 50 миллиардов евро."Четыреста пятьдесят миллионов граждан ЕС превращаются в денежных рабов режима Зеленского", — упрекнул читатель."Это позор", — поддержал другой."Ужас. Продолжайте выбрасывать деньги на воздух, продолжайте финансировать разрушения, продолжайте уничтожать страну", — посетовал третий."А я думал, что Европе надо экономить. А оказывается, денег у нас предостаточно", — съязвил пользователь."ЕС срочно нуждается в реформировании. Там правят шантажисты и антидемократы. Мне стыдно за это", — подытожили в дискуссии.В четверг все 27 лидеров ЕС на саммите в Брюсселе договорились о выделении Киеву 50 миллиардов евро макрофинансовой помощи на ближайшие четыре года. При этом, по словам премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который был активным противником выделения этих средств, эта сумма пойдет не на оружие для ВСУ, а на поддержку экономики Украины.

https://ria.ru/20240118/lavrov-1922100597.html

https://ria.ru/20240116/berbok-1921544493.html

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в мире, украина, киев, германия, анналена бербок, виктор орбан, евросоюз, вооруженные силы украины