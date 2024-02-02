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Бербок опубликовала эмодзи в сообщении про Украину и вызвала ярость в Сети - РИА Новости, 02.02.2024
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15:58 02.02.2024 (обновлено: 19:56 02.02.2024)
https://ria.ru/20240202/berbok-1925059945.html
Бербок опубликовала эмодзи в сообщении про Украину и вызвала ярость в Сети
Бербок опубликовала эмодзи в сообщении про Украину и вызвала ярость в Сети - РИА Новости, 02.02.2024
Бербок опубликовала эмодзи в сообщении про Украину и вызвала ярость в Сети
Министр иностранных дел ФРГ и член партии "Зеленые" Анналена Бербок вызвала негодование пользователей Х, опубликовав на своей странице эмодзи, где флаги... РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T15:58
2024-02-02T19:56
в мире
украина
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германия
анналена бербок
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Министр иностранных дел ФРГ и член партии "Зеленые" Анналена Бербок вызвала негодование пользователей Х, опубликовав на своей странице эмодзи, где флаги Евросоюза и Украины "держатся за руки".Таким способом Бербок отреагировала на вчерашнее решение ЕС выделить Киеву 50 миллиардов евро."Четыреста пятьдесят миллионов граждан ЕС превращаются в денежных рабов режима Зеленского", — упрекнул читатель."Это позор", — поддержал другой."Ужас. Продолжайте выбрасывать деньги на воздух, продолжайте финансировать разрушения, продолжайте уничтожать страну", — посетовал третий."А я думал, что Европе надо экономить. А оказывается, денег у нас предостаточно", — съязвил пользователь."ЕС срочно нуждается в реформировании. Там правят шантажисты и антидемократы. Мне стыдно за это", — подытожили в дискуссии.В четверг все 27 лидеров ЕС на саммите в Брюсселе договорились о выделении Киеву 50 миллиардов евро макрофинансовой помощи на ближайшие четыре года. При этом, по словам премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который был активным противником выделения этих средств, эта сумма пойдет не на оружие для ВСУ, а на поддержку экономики Украины.
https://ria.ru/20240118/lavrov-1922100597.html
https://ria.ru/20240116/berbok-1921544493.html
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в мире, украина, киев, германия, анналена бербок, виктор орбан, евросоюз, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Киев, Германия, Анналена Бербок, Виктор Орбан, Евросоюз, Вооруженные силы Украины

Бербок опубликовала эмодзи в сообщении про Украину и вызвала ярость в Сети

© AP Photo / Efrem LukatskyГлава МИД Германии Анналена Бербок
Глава МИД Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Глава МИД Германии Анналена Бербок. Архивное фото
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Министр иностранных дел ФРГ и член партии "Зеленые" Анналена Бербок вызвала негодование пользователей Х, опубликовав на своей странице эмодзи, где флаги Евросоюза и Украины "держатся за руки".
Таким способом Бербок отреагировала на вчерашнее решение ЕС выделить Киеву 50 миллиардов евро.
"Четыреста пятьдесят миллионов граждан ЕС превращаются в денежных рабов режима Зеленского", — упрекнул читатель.
"Это позор", — поддержал другой.
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"Ужас. Продолжайте выбрасывать деньги на воздух, продолжайте финансировать разрушения, продолжайте уничтожать страну", — посетовал третий.
"А я думал, что Европе надо экономить. А оказывается, денег у нас предостаточно", — съязвил пользователь.
"ЕС срочно нуждается в реформировании. Там правят шантажисты и антидемократы. Мне стыдно за это", — подытожили в дискуссии.
В четверг все 27 лидеров ЕС на саммите в Брюсселе договорились о выделении Киеву 50 миллиардов евро макрофинансовой помощи на ближайшие четыре года. При этом, по словам премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который был активным противником выделения этих средств, эта сумма пойдет не на оружие для ВСУ, а на поддержку экономики Украины.
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В миреУкраинаКиевГерманияАнналена БербокВиктор ОрбанЕвросоюзВооруженные силы Украины
 
 
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