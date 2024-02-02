https://ria.ru/20240202/bayden-1924950824.html

Байден может пригласить Эрдогана в США, пишут СМИ

Байден может пригласить Эрдогана в США, пишут СМИ - РИА Новости, 02.02.2024

Байден может пригласить Эрдогана в США, пишут СМИ

Президент США Джо Байден может пригласить турецкого коллегу Тайипа Эрдогана с визитом в США, пишет в пятницу проправительственная газета Hürriyet. РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T09:19

2024-02-02T09:19

2024-02-02T09:19

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АНКАРА, 2 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден может пригласить турецкого коллегу Тайипа Эрдогана с визитом в США, пишет в пятницу проправительственная газета Hürriyet. Великое национальное собрание (парламент) Турции ранее ратифицировало протокол о членстве Швеции в НАТО. В свою очередь президент Эрдоган подписал указ, утверждающий решение турецкого парламента, который был опубликован в официальном печатном органе правительства – Resmı Gazete. Тем самым Турция официально завершила процесс ратификации. "В турецко-американских отношениях нет недостатка в кризисах. После того как Турция одобрила вступление Финляндии и Швеции в НАТО, климат в турецко-американских отношениях изменился. Настолько, что пока мы говорили о том, будет ли одобрена продажа (Турции) F-16, США вынесли на повестку дня вопрос о нашем возвращении к проекту F-35", - пишет издание. Газета отмечает, что "если США пойдут дальше в своей "доброй воле" и сделают предложение, то возникнет новая ситуация". "Анкара не может игнорировать эту ситуацию. В ходе отношений между Турцией и США есть один момент, который нельзя упускать из виду. Расширение НАТО было "красным флагом" президента Байдена. Мы поддержали это, но это не была беспричинная поддержка. На другой стороне этого вопроса лежит потребность США в Турции на Ближнем Востоке. Байден обсуждает вывод войск из Ирака и Сирии на пути к выборам. В этой ситуации США нуждаются в Турции. На самом деле, эта ситуация даже больше, чем наша потребность в США. Увенчает ли "весеннюю погоду" в отношениях Турции и США приглашение президента Байдена президенту Эрдогану посетить США? Почему бы и нет?" - пишет издание.

https://ria.ru/20240201/ssha-1924701234.html

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в мире, сша, турция, швеция, джо байден, нато