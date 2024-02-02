https://ria.ru/20240202/barnaul-1925106616.html

СК начал проверку из-за видео с избиением мальчика в школе Барнаула

СК начал проверку из-за видео с избиением мальчика в школе Барнаула - РИА Новости, 02.02.2024

СК начал проверку из-за видео с избиением мальчика в школе Барнаула

Следователи проводят проверку после появления кадров избиения мальчика в одной из школ Барнаула, сообщают в СУСК по Алтайскому краю. РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T18:46

2024-02-02T18:46

2024-02-02T18:46

барнаул

алтайский край

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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БАРНАУЛ, 2 фев - РИА Новости. Следователи проводят проверку после появления кадров избиения мальчика в одной из школ Барнаула, сообщают в СУСК по Алтайскому краю. "В социальных сетях размещено видео и информация, в которых сообщается о систематическом избиении одноклассниками несовершеннолетнего мальчика в одной из школ города Барнаула. По данному сообщению средств массовой информации следственными органами Следственного комитета Российской Федерации зарегистрирована доследственная проверка", - говорится в сообщении. На распространившихся в соцсетях кадрах видно, как дети прямо в классе обижают и бьют мальчика. Следователи СУСК планируют установить обстоятельства случившегося, а также проверить на халатность администрацию школы. Проверку также начала краевая прокуратура.

https://ria.ru/20240130/perm-1924312754.html

барнаул

алтайский край

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барнаул, алтайский край, следственный комитет россии (ск рф), происшествия