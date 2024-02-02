https://ria.ru/20240202/azov-1924989768.html

Боевика "Азова"* осудили пожизненно за приказ убить четырех мариупольцев

Боевика "Азова"* осудили пожизненно за приказ убить четырех мариупольцев - РИА Новости, 02.02.2024

Боевика "Азова"* осудили пожизненно за приказ убить четырех мариупольцев

Верховный суд ДНР приговорил к пожизненному заключению боевика "Азова"* (признан в РФ террористической организацией) Рената Алиева, застрелившего жителя... РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T11:37

2024-02-02T11:37

2024-02-02T11:37

специальная военная операция на украине

безопасность

донецкая народная республика

россия

мариуполь

украина

национальная гвардия украины

батальон "азов"

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Верховный суд ДНР приговорил к пожизненному заключению боевика "Азова"* (признан в РФ террористической организацией) Рената Алиева, застрелившего жителя Мариуполя и отдавшего приказ об убийстве ещё четырёх гражданских лиц, сообщили РИА Новости в прокуратуре ДНР. "Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 26-летнего старшего солдата 1-го батальона отдельного отряда специального назначения "Азов"* национальной гвардии Украины Рената Алиева… Суд приговорил Алиева к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима", - сказали в прокуратуре. В суде было установлено, что с 16 по 30 марта 2022 года Алиев, находясь на боевой позиции, расположенной по улице Азовстальской в Мариуполе, отдал приказ подчиненным военнослужащим о ликвидации четырех мирных жителей, передвигавшихся по улице. После чего военнослужащие из автоматов расстреляли троих мужчин и одну женщину, которые скончались на месте преступления. В тот же период Алиев, находясь на боевой позиции, прицельным выстрелом из автомата застрелил на улице мирного жителя. Алиев признан виновным по пп. "а", "ж", "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное в отношении двух и более лиц, организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти), ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории).* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20240116/azov-1921560375.html

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мариуполь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, донецкая народная республика, россия, мариуполь, украина, национальная гвардия украины, батальон "азов", ситуация в днр и лнр