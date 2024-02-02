https://ria.ru/20240202/avtotor-1924943032.html

"Автотор" планирует расширить модельную линейку минимум вдвое

"Автотор" планирует расширить модельную линейку минимум вдвое - РИА Новости, 02.02.2024

"Автотор" планирует расширить модельную линейку минимум вдвое

Калининградский "Автотор" планирует в 2024 году минимум вдвое увеличить количество моделей автомобилей, производимых на заводе компании, сообщил в интервью РИА... РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T07:23

2024-02-02T07:23

2024-02-02T07:23

экономика

авто

калининград

россия

автотор

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0e/1865286671_0:10:1280:730_1920x0_80_0_0_1be788f19719fe098a32b30c0aa14eb2.jpg

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Калининградский "Автотор" планирует в 2024 году минимум вдвое увеличить количество моделей автомобилей, производимых на заводе компании, сообщил в интервью РИА Новости глава совета директоров автомобильного холдинга Валерий Горбунов. "По итогам 2023 года было освоено производство автомобилей 17 моделей 5 брендов, включая 12 моделей легковых и 5 моделей коммерческих. В 2024 году модельный ряд существенно увеличится. Как минимум вдвое", - сказал он. Горбунов также отметил, что для размещения производств планируется в том числе задействовать мощности нового завода. Этот корпус был построен в 2022 году для сборки автомобилей бывшего партнера компании - немецкой BMW, но так и не был открыт. Автохолдинг "Автотор" основан в 1994 году в Калининграде. Завод первым в России начал выпуск автомобилей иностранных брендов, его мощности составляют более 280 тысяч машин в год. До весны 2022 года на "Автоторе" в основном выпускались модели BMW, а также Kia и Hyundai, сборка которых сейчас приостановлена. С 2023 года "Автотор" сотрудничает с китайскими брендами: Kaiyi, BAIC, SWM, JMC и Foton.

https://ria.ru/20240202/avtotor-1924941449.html

калининград

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, авто, калининград, россия, автотор