"Автотор" планирует расширить модельную линейку минимум вдвое
"Автотор" планирует в 2024 году расширить модельную линейку минимум вдвое
© РИА НовостиКалининградский "Автотор" запустил производство китайских автомобилей SWM
© РИА Новости
Калининградский "Автотор" запустил производство китайских автомобилей SWM. Архивное фото
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Калининградский "Автотор" планирует в 2024 году минимум вдвое увеличить количество моделей автомобилей, производимых на заводе компании, сообщил в интервью РИА Новости глава совета директоров автомобильного холдинга Валерий Горбунов.
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"По итогам 2023 года было освоено производство автомобилей 17 моделей 5 брендов, включая 12 моделей легковых и 5 моделей коммерческих. В 2024 году модельный ряд существенно увеличится. Как минимум вдвое", - сказал он.
Горбунов также отметил, что для размещения производств планируется в том числе задействовать мощности нового завода. Этот корпус был построен в 2022 году для сборки автомобилей бывшего партнера компании - немецкой BMW, но так и не был открыт.
Автохолдинг "Автотор" основан в 1994 году в Калининграде. Завод первым в России начал выпуск автомобилей иностранных брендов, его мощности составляют более 280 тысяч машин в год. До весны 2022 года на "Автоторе" в основном выпускались модели BMW, а также Kia и Hyundai, сборка которых сейчас приостановлена. С 2023 года "Автотор" сотрудничает с китайскими брендами: Kaiyi, BAIC, SWM, JMC и Foton.