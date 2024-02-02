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"Автотор" планирует начать сотрудничество с новыми автобрендами - РИА Новости, 02.02.2024
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07:03 02.02.2024
https://ria.ru/20240202/avtotor-1924941449.html
"Автотор" планирует начать сотрудничество с новыми автобрендами
"Автотор" планирует начать сотрудничество с новыми автобрендами - РИА Новости, 02.02.2024
"Автотор" планирует начать сотрудничество с новыми автобрендами
Калининградский "Автотор" планирует в 2024 году начать сотрудничество с новыми автомобильными брендами, компания пока далека от максимальной загрузки своих... РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T07:03
2024-02-02T07:03
экономика
авто
калининград
россия
автотор
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Калининградский "Автотор" планирует в 2024 году начать сотрудничество с новыми автомобильными брендами, компания пока далека от максимальной загрузки своих мощностей и намерена наращивать объемы выпуска автомобилей, сообщил в интервью РИА Новости глава совета директоров автохолдинга Валерий Горбунов. "Будут новые модели и новые бренды", - сказал он о планах на 2024 год. "Мы пока далеки от максимальной загрузки мощностей предприятия и, конечно, заинтересованы в наращивании этого объема. Мы хотим сформировать очень емкую, качественную и широкую линейку продукции во всех сегментах рынка, которая востребована сегодня, заполнить те ниши, которые еще не заняты", - добавил он, отвечая на вопрос о том, ведутся ли переговоры о сотрудничестве с новыми партнерами. Автохолдинг "Автотор" основан в 1994 году в Калининграде. Завод первым в России начал выпуск автомобилей иностранных брендов, его мощности составляют более 280 тысяч машин в год. До весны 2022 года на "Автоторе" в основном выпускались модели BMW, а также Kia и Hyundai, сборка которых сейчас приостановлена. С 2023 года "Автотор" сотрудничает с китайскими брендами: Kaiyi, BAIC, SWM, JMC и Foton.
https://ria.ru/20240202/avtotor-1924939627.html
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экономика, авто, калининград, россия, автотор
Экономика, Авто, Калининград, Россия, Автотор
"Автотор" планирует начать сотрудничество с новыми автобрендами

"Автотор" планирует в 2024 году начать сотрудничество с новыми автобрендами

© РИА Новости / Михаил Голенков | Перейти в медиабанкЗавод "Автотор" в Калининграде
Завод Автотор в Калининграде - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
© РИА Новости / Михаил Голенков
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Завод "Автотор" в Калининграде. Архивное фото
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Калининградский "Автотор" планирует в 2024 году начать сотрудничество с новыми автомобильными брендами, компания пока далека от максимальной загрузки своих мощностей и намерена наращивать объемы выпуска автомобилей, сообщил в интервью РИА Новости глава совета директоров автохолдинга Валерий Горбунов.
«
"Будут новые модели и новые бренды", - сказал он о планах на 2024 год.
"Мы пока далеки от максимальной загрузки мощностей предприятия и, конечно, заинтересованы в наращивании этого объема. Мы хотим сформировать очень емкую, качественную и широкую линейку продукции во всех сегментах рынка, которая востребована сегодня, заполнить те ниши, которые еще не заняты", - добавил он, отвечая на вопрос о том, ведутся ли переговоры о сотрудничестве с новыми партнерами.
Автохолдинг "Автотор" основан в 1994 году в Калининграде. Завод первым в России начал выпуск автомобилей иностранных брендов, его мощности составляют более 280 тысяч машин в год. До весны 2022 года на "Автоторе" в основном выпускались модели BMW, а также Kia и Hyundai, сборка которых сейчас приостановлена. С 2023 года "Автотор" сотрудничает с китайскими брендами: Kaiyi, BAIC, SWM, JMC и Foton.
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