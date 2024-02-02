https://ria.ru/20240202/avtotor-1924941449.html

"Автотор" планирует начать сотрудничество с новыми автобрендами

"Автотор" планирует начать сотрудничество с новыми автобрендами - РИА Новости, 02.02.2024

"Автотор" планирует начать сотрудничество с новыми автобрендами

Калининградский "Автотор" планирует в 2024 году начать сотрудничество с новыми автомобильными брендами, компания пока далека от максимальной загрузки своих... РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T07:03

2024-02-02T07:03

2024-02-02T07:03

экономика

авто

калининград

россия

автотор

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/06/1863550173_0:319:3074:2048_1920x0_80_0_0_ee35742761cd3666119a1a91a51d7683.jpg

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Калининградский "Автотор" планирует в 2024 году начать сотрудничество с новыми автомобильными брендами, компания пока далека от максимальной загрузки своих мощностей и намерена наращивать объемы выпуска автомобилей, сообщил в интервью РИА Новости глава совета директоров автохолдинга Валерий Горбунов. "Будут новые модели и новые бренды", - сказал он о планах на 2024 год. "Мы пока далеки от максимальной загрузки мощностей предприятия и, конечно, заинтересованы в наращивании этого объема. Мы хотим сформировать очень емкую, качественную и широкую линейку продукции во всех сегментах рынка, которая востребована сегодня, заполнить те ниши, которые еще не заняты", - добавил он, отвечая на вопрос о том, ведутся ли переговоры о сотрудничестве с новыми партнерами. Автохолдинг "Автотор" основан в 1994 году в Калининграде. Завод первым в России начал выпуск автомобилей иностранных брендов, его мощности составляют более 280 тысяч машин в год. До весны 2022 года на "Автоторе" в основном выпускались модели BMW, а также Kia и Hyundai, сборка которых сейчас приостановлена. С 2023 года "Автотор" сотрудничает с китайскими брендами: Kaiyi, BAIC, SWM, JMC и Foton.

https://ria.ru/20240202/avtotor-1924939627.html

калининград

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, авто, калининград, россия, автотор