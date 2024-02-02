https://ria.ru/20240202/avtotor-1924939627.html

В "Автоторе" рассказали о планах на 2024 год

В "Автоторе" рассказали о планах на 2024 год - РИА Новости, 02.02.2024

В "Автоторе" рассказали о планах на 2024 год

Калининградский "Автотор" планирует произвести в 2024 году 100-130 тысяч автомобилей, сообщил в интервью РИА Новости глава совета директоров автохолдинга... РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T06:14

2024-02-02T06:14

2024-02-02T06:14

экономика

авто

калининград

россия

автотор

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0e/1865286671_0:10:1280:730_1920x0_80_0_0_1be788f19719fe098a32b30c0aa14eb2.jpg

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Калининградский "Автотор" планирует произвести в 2024 году 100-130 тысяч автомобилей, сообщил в интервью РИА Новости глава совета директоров автохолдинга Валерий Горбунов. "С учетом значительного расширения модельного ряда и большого количества новых проектов мы ставим для себя задачу выйти на 100-130 тысяч автомобилей по итогам 2024 года. Рассчитываем, что ситуация на рынке и другие внешние факторы позволят нам это реализовать", - сказал он. В 2023 году на предприятии было выпущено 38 тысяч автомобилей. Таким образом, ожидается рост производства в 2,6-3,4 раза. Автомобильный холдинг "Автотор" основан в 1994 году в Калининграде. Завод первым в России начал выпуск автомобилей иностранных брендов, его мощности составляют более 280 тысяч машин в год. До весны 2022 года на "Автоторе" в основном выпускались модели BMW, а также Kia и Hyundai, сборка которых сейчас приостановлена. С 2023 года "Автотор" сотрудничает с китайскими брендами: Kaiyi, BAIC, SWM, JMC и Foton.

https://ria.ru/20240202/avtotor-1924937911.html

калининград

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, авто, калининград, россия, автотор