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В "Автоторе" рассказали о планах на 2024 год - РИА Новости, 02.02.2024
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06:14 02.02.2024
https://ria.ru/20240202/avtotor-1924939627.html
В "Автоторе" рассказали о планах на 2024 год
В "Автоторе" рассказали о планах на 2024 год - РИА Новости, 02.02.2024
В "Автоторе" рассказали о планах на 2024 год
Калининградский "Автотор" планирует произвести в 2024 году 100-130 тысяч автомобилей, сообщил в интервью РИА Новости глава совета директоров автохолдинга... РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T06:14
2024-02-02T06:14
экономика
авто
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Калининградский "Автотор" планирует произвести в 2024 году 100-130 тысяч автомобилей, сообщил в интервью РИА Новости глава совета директоров автохолдинга Валерий Горбунов. "С учетом значительного расширения модельного ряда и большого количества новых проектов мы ставим для себя задачу выйти на 100-130 тысяч автомобилей по итогам 2024 года. Рассчитываем, что ситуация на рынке и другие внешние факторы позволят нам это реализовать", - сказал он. В 2023 году на предприятии было выпущено 38 тысяч автомобилей. Таким образом, ожидается рост производства в 2,6-3,4 раза. Автомобильный холдинг "Автотор" основан в 1994 году в Калининграде. Завод первым в России начал выпуск автомобилей иностранных брендов, его мощности составляют более 280 тысяч машин в год. До весны 2022 года на "Автоторе" в основном выпускались модели BMW, а также Kia и Hyundai, сборка которых сейчас приостановлена. С 2023 года "Автотор" сотрудничает с китайскими брендами: Kaiyi, BAIC, SWM, JMC и Foton.
https://ria.ru/20240202/avtotor-1924937911.html
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экономика, авто, калининград, россия, автотор
Экономика, Авто, Калининград, Россия, Автотор
В "Автоторе" рассказали о планах на 2024 год

"Автотор" планирует произвести в 2024 году минимум 100 тысяч автомобилей

© РИА НовостиКалининградский "Автотор" запустил производство китайских автомобилей SWM
Калининградский Автотор запустил производство китайских автомобилей SWM
© РИА Новости
Калининградский "Автотор" запустил производство китайских автомобилей SWM. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Калининградский "Автотор" планирует произвести в 2024 году 100-130 тысяч автомобилей, сообщил в интервью РИА Новости глава совета директоров автохолдинга Валерий Горбунов.
«
"С учетом значительного расширения модельного ряда и большого количества новых проектов мы ставим для себя задачу выйти на 100-130 тысяч автомобилей по итогам 2024 года. Рассчитываем, что ситуация на рынке и другие внешние факторы позволят нам это реализовать", - сказал он.
В 2023 году на предприятии было выпущено 38 тысяч автомобилей. Таким образом, ожидается рост производства в 2,6-3,4 раза.
Автомобильный холдинг "Автотор" основан в 1994 году в Калининграде. Завод первым в России начал выпуск автомобилей иностранных брендов, его мощности составляют более 280 тысяч машин в год. До весны 2022 года на "Автоторе" в основном выпускались модели BMW, а также Kia и Hyundai, сборка которых сейчас приостановлена. С 2023 года "Автотор" сотрудничает с китайскими брендами: Kaiyi, BAIC, SWM, JMC и Foton.
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