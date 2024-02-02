https://ria.ru/20240202/avtotor-1924937911.html

В "Автоторе" рассказали об объемах производства в 2023 году

В "Автоторе" рассказали об объемах производства в 2023 году - РИА Новости, 02.02.2024

В "Автоторе" рассказали об объемах производства в 2023 году

Калининградский "Автотор" произвел по итогам 2023 года 38 тысяч автомобилей китайских брендов, сообщил в интервью РИА Новости глава совета директоров... РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T05:37

2024-02-02T05:37

2024-02-02T05:37

экономика

калининград

россия

автотор

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Калининградский "Автотор" произвел по итогам 2023 года 38 тысяч автомобилей китайских брендов, сообщил в интервью РИА Новости глава совета директоров автомобильного холдинга Валерий Горбунов. "Объем производства по итогам 2023 года составил 38 тысяч автомобилей. В начале 2023 года мы озвучивали и ставили для себя другие цели: рассчитывали на объем 50-70 тысяч. Но эти цифры оказались больше, чем объективно мог взять рынок. Поэтому было принято решение выпустить меньше, чем планировалось ранее", - рассказал он. Точных цифр по объему производства за 2022 год в компании не раскрывали. "Конечно, нам хотелось бы производить больше. Мощности предприятия рассчитаны на выпуск более 280 тысяч автомобилей в год. Но есть экономический процесс, он складывается из множества факторов, в том числе и не зависящих от нас. Выпускать больше, создавая большие стоки, нет смысла. Мы никогда не работали "на склады" и не планируем это делать", - добавил топ-менеджер. Горбунов также отметил, что в 2023 году компании удалось создать базу для движения вперед: были подписаны долгосрочные контракты с новыми партнерами, переоборудовано производство, в целом, случился переход на совершенно новую бизнес-модель с сохранением обязательств в рамках СПИК. Автохолдинг "Автотор" основан в 1994 году в Калининграде. Завод первым в России начал выпуск автомобилей иностранных брендов, его мощности составляют более 280 тысяч машин в год. До весны 2022 года на "Автоторе" в основном выпускались модели BMW, а также Kia и Hyundai, сборка которых сейчас приостановлена. С 2023 года "Автотор" сотрудничает с китайскими брендами: Kaiyi, BAIC, SWM, JMC и Foton.

https://ria.ru/20240202/elektrokary-1924937083.html

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экономика, калининград, россия, автотор