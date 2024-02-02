https://ria.ru/20240202/armeniya-1925138465.html

Армения планирует ввести военную форму по стандартам НАТО в войсках

Армения планирует ввести военную форму по стандартам НАТО в войсках - РИА Новости, 02.02.2024

Армения планирует ввести военную форму по стандартам НАТО в войсках

Армения намерена ввести в своих вооруженных силах военную форму по стандартам НАТО, заявил в интервью общественному телевидению министр обороны страны Сурен... РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T22:53

2024-02-02T22:53

2024-02-02T22:53

в мире

армения

центральная азия

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/07/1766875999_0:0:1118:630_1920x0_80_0_0_4139ac2a517c8cdf222e751de395a089.jpg

ЕРЕВАН, 2 фев - РИА Новости. Армения намерена ввести в своих вооруженных силах военную форму по стандартам НАТО, заявил в интервью общественному телевидению министр обороны страны Сурен Папикян. "Должен сказать, что мы заявили о приглашении на конкурс по (разработке - ред.) военной формы в соответствии со стандартами НАТО еще в 2022 году. В определенной мере у нас есть победители, по некоторой части нам продолжают помогать наши международные партнеры. В этом году у нас будет окончательный вид военной формы", - сказал Папикян. Он уточнил, что на данном этапе речь идет о полевой форме. По словам министра, будет объявлен тендер, в результате чего появится удобная, качественная военная форма, при этом ее продажа будет законодательно запрещена. В конце января представитель генсека НАТО по Южному Кавказу и Центральной Азии Хавьер Коломина заявил, что Армения сближается с НАТО, в ближайшее время для нее будет утверждена индивидуально адаптированная программа партнерства.

https://ria.ru/20240122/nato-1922647465.html

https://ria.ru/20231004/ekspert-1900488590.html

армения

центральная азия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, армения, центральная азия, нато