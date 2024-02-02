https://ria.ru/20240202/armeniya-1925138465.html
Армения планирует ввести военную форму по стандартам НАТО в войсках
Армения планирует ввести военную форму по стандартам НАТО в войсках - РИА Новости, 02.02.2024
Армения планирует ввести военную форму по стандартам НАТО в войсках
Армения намерена ввести в своих вооруженных силах военную форму по стандартам НАТО, заявил в интервью общественному телевидению министр обороны страны Сурен... РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T22:53
2024-02-02T22:53
2024-02-02T22:53
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ЕРЕВАН, 2 фев - РИА Новости. Армения намерена ввести в своих вооруженных силах военную форму по стандартам НАТО, заявил в интервью общественному телевидению министр обороны страны Сурен Папикян. "Должен сказать, что мы заявили о приглашении на конкурс по (разработке - ред.) военной формы в соответствии со стандартами НАТО еще в 2022 году. В определенной мере у нас есть победители, по некоторой части нам продолжают помогать наши международные партнеры. В этом году у нас будет окончательный вид военной формы", - сказал Папикян. Он уточнил, что на данном этапе речь идет о полевой форме. По словам министра, будет объявлен тендер, в результате чего появится удобная, качественная военная форма, при этом ее продажа будет законодательно запрещена. В конце января представитель генсека НАТО по Южному Кавказу и Центральной Азии Хавьер Коломина заявил, что Армения сближается с НАТО, в ближайшее время для нее будет утверждена индивидуально адаптированная программа партнерства.
https://ria.ru/20240122/nato-1922647465.html
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в мире, армения, центральная азия, нато
В мире, Армения, Центральная Азия, НАТО
Армения планирует ввести военную форму по стандартам НАТО в войсках
Министр обороны: Армения введет военную форму по стандартам НАТО в ВС
ЕРЕВАН, 2 фев - РИА Новости. Армения намерена ввести в своих вооруженных силах военную форму по стандартам НАТО, заявил в интервью общественному телевидению министр обороны страны Сурен Папикян.
"Должен сказать, что мы заявили о приглашении на конкурс по (разработке - ред.) военной формы в соответствии со стандартами НАТО еще в 2022 году. В определенной мере у нас есть победители, по некоторой части нам продолжают помогать наши международные партнеры. В этом году у нас будет окончательный вид военной формы", - сказал Папикян.
Он уточнил, что на данном этапе речь идет о полевой форме. По словам министра, будет объявлен тендер, в результате чего появится удобная, качественная военная форма, при этом ее продажа будет законодательно запрещена.
В конце января представитель генсека НАТО по Южному Кавказу и Центральной Азии
Хавьер Коломина заявил, что Армения сближается с НАТО, в ближайшее время для нее будет утверждена индивидуально адаптированная программа партнерства.
Эксперт заявил, что Армении отводится роль плацдарма в планах Запада