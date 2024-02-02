https://ria.ru/20240202/argentina-1925144464.html

В Буэнос-Айресе протестующие против реформ собрались у здания конгресса

В Буэнос-Айресе протестующие против реформ собрались у здания конгресса - РИА Новости, 03.02.2024

В Буэнос-Айресе протестующие против реформ собрались у здания конгресса

Протестующие против реформ президента Аргентины Хавьера Милея снова собрались у здания конгресса в центре Буэнос-Айреса, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.02.2024

2024-02-02T23:20

2024-02-02T23:20

2024-02-03T00:00

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БУЭНОС-АЙРЕС, 2 фев - РИА Новости. Протестующие против реформ президента Аргентины Хавьера Милея снова собрались у здания конгресса в центре Буэнос-Айреса, передает корреспондент РИА Новости. Как ожидается, голосование по реформам властей может состояться в ближайшее время. В настоящее время у здания конгресса обстановка спокойная, на площади не видно ни полицейских, ни спецтехники. У конгресса собралось несколько сотен человек, звучит музыка, собравшиеся стучат в барабаны. Все участники акции стоят на тротуаре, не перекрывая проезжую часть, и стараются найти тень. В последние дни в Буэнос-Айресе установилась сильная жара, столбик термометра не опускается ниже 35 градусов даже ночью. В четверг полиция применила против протестующих дубинки, газ и резиновые пули, отгоняя людей с проезжей части на тротуар. В ответ в правоохранителей полетели бутылки и камни. Для новых властей Аргентины выход протестующих на проезжую часть - один из ключевых моментов. Согласно новым правилам, полиция может применять силу, чтобы митингующие вернулись на тротуар.

https://ria.ru/20231210/miley-1914886136.html

https://ria.ru/20240130/fermery-1924446790.html

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в мире, буэнос-айрес (город), аргентина