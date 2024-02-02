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При протестах в Буэнос-Айресе пострадали 15 человек - РИА Новости, 02.02.2024
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04:26 02.02.2024 (обновлено: 09:43 02.02.2024)
https://ria.ru/20240202/argentina-1924936332.html
При протестах в Буэнос-Айресе пострадали 15 человек
При протестах в Буэнос-Айресе пострадали 15 человек - РИА Новости, 02.02.2024
При протестах в Буэнос-Айресе пострадали 15 человек
При антиправительственных протестах у здания конгресса Аргентины пострадали 15 человек, передает канал C5N. РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T04:26
2024-02-02T09:43
в мире
буэнос-айрес (город)
аргентина
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БУЭНОС-АЙРЕС, 2 фев - РИА Новости. При антиправительственных протестах у здания конгресса Аргентины пострадали 15 человек, передает канал C5N.&quot;По меньшей мере 15 человек получили ранения&quot;, — говорится в сообщении.По данным телеканала TN, полиция задержала двоих митингующих.Аргентинцы второй день собираются у здания конгресса, где рассматриваются экономические реформы нового президента Хавьера Милея. Как передавал корреспондент РИА Новости, участники акции протеста перекрывали движение на проезжей части, а силовики применяли в отношении них дубинки, газ и резиновые пули.Во время протестов люди хлопали в ладоши и стучали в кастрюли — это традиционный способ выражения недовольства в латиноамериканских странах. Активисты разошлись, не дождавшись решения парламентариев по реформам президента.Девальвация национальной валюты, резкий скачок цен, отсутствие роста зарплат и каких-либо послаблений в ближайшее время со стороны нового правительства, обещанные приватизация и долларизация заставили многих людей выйти на улицы. С момента прихода к власти Милея профсоюзы и левые движения провели несколько крупных акций протеста и забастовку, в которых приняли участие тысячи человек.
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в мире, буэнос-айрес (город), аргентина
В мире, Буэнос-Айрес (город), Аргентина
При протестах в Буэнос-Айресе пострадали 15 человек

СМИ: во время протестов в Буэнос-Айресе задержали двух человек, 15 ранены

© AP Photo / Natacha PisarenkoАнтиправительственный протест у здания конгресса Аргентины. 1 февраля 2024
Антиправительственный протест у здания конгресса Аргентины. 1 февраля 2024 - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Антиправительственный протест у здания конгресса Аргентины. 1 февраля 2024
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БУЭНОС-АЙРЕС, 2 фев - РИА Новости. При антиправительственных протестах у здания конгресса Аргентины пострадали 15 человек, передает канал C5N.
«

"По меньшей мере 15 человек получили ранения", — говорится в сообщении.

По данным телеканала TN, полиция задержала двоих митингующих.
Аргентинцы второй день собираются у здания конгресса, где рассматриваются экономические реформы нового президента Хавьера Милея. Как передавал корреспондент РИА Новости, участники акции протеста перекрывали движение на проезжей части, а силовики применяли в отношении них дубинки, газ и резиновые пули.
Во время протестов люди хлопали в ладоши и стучали в кастрюли — это традиционный способ выражения недовольства в латиноамериканских странах. Активисты разошлись, не дождавшись решения парламентариев по реформам президента.
Девальвация национальной валюты, резкий скачок цен, отсутствие роста зарплат и каких-либо послаблений в ближайшее время со стороны нового правительства, обещанные приватизация и долларизация заставили многих людей выйти на улицы. С момента прихода к власти Милея профсоюзы и левые движения провели несколько крупных акций протеста и забастовку, в которых приняли участие тысячи человек.
Участники акции протеста против нового правительства Аргентины в Буэнос-Айресе. 20 декабря 2023 - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
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