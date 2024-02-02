https://ria.ru/20240202/argentina-1924936332.html

При протестах в Буэнос-Айресе пострадали 15 человек

При протестах в Буэнос-Айресе пострадали 15 человек - РИА Новости, 02.02.2024

При протестах в Буэнос-Айресе пострадали 15 человек

При антиправительственных протестах у здания конгресса Аргентины пострадали 15 человек, передает канал C5N. РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T04:26

2024-02-02T04:26

2024-02-02T09:43

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БУЭНОС-АЙРЕС, 2 фев - РИА Новости. При антиправительственных протестах у здания конгресса Аргентины пострадали 15 человек, передает канал C5N."По меньшей мере 15 человек получили ранения", — говорится в сообщении.По данным телеканала TN, полиция задержала двоих митингующих.Аргентинцы второй день собираются у здания конгресса, где рассматриваются экономические реформы нового президента Хавьера Милея. Как передавал корреспондент РИА Новости, участники акции протеста перекрывали движение на проезжей части, а силовики применяли в отношении них дубинки, газ и резиновые пули.Во время протестов люди хлопали в ладоши и стучали в кастрюли — это традиционный способ выражения недовольства в латиноамериканских странах. Активисты разошлись, не дождавшись решения парламентариев по реформам президента.Девальвация национальной валюты, резкий скачок цен, отсутствие роста зарплат и каких-либо послаблений в ближайшее время со стороны нового правительства, обещанные приватизация и долларизация заставили многих людей выйти на улицы. С момента прихода к власти Милея профсоюзы и левые движения провели несколько крупных акций протеста и забастовку, в которых приняли участие тысячи человек.

https://ria.ru/20240202/argentina-1924928928.html

буэнос-айрес (город)

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в мире, буэнос-айрес (город), аргентина