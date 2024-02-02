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Суд в Москве заочно арестовал украинского хакера
Суд в Москве заочно арестовал украинского хакера - РИА Новости, 02.02.2024
Суд в Москве заочно арестовал украинского хакера
Мещанский суд Москвы заочно выдал санкцию на арест украинского хакера Романа Орленко, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T22:17
2024-02-02T22:17
2024-02-02T22:17
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Мещанский суд Москвы заочно выдал санкцию на арест украинского хакера Романа Орленко, сообщили РИА Новости в суде. "Постановлением суда Орленко Роману Олеговичу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до двух месяцев. Начало срока содержания под стражей установлено с момента передачи его правоохранительным органам РФ в случае экстрадиции или депортации на территорию РФ, либо с момента задержания на территории РФ", - сказали в суде. Там добавили, что он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 273 УК РФ (создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ). Орленко объявлен в международный розыск.
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происшествия, россия, москва, ситуация в днр и лнр
Происшествия, Россия, Москва, Ситуация в ДНР и ЛНР
Суд в Москве заочно арестовал украинского хакера
Мещанский суд в Москве заочно арестовал украинского хакера Орленко