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Суд в Москве заочно арестовал украинского хакера - РИА Новости, 02.02.2024
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22:17 02.02.2024
https://ria.ru/20240202/arest-1925135053.html
Суд в Москве заочно арестовал украинского хакера
Суд в Москве заочно арестовал украинского хакера - РИА Новости, 02.02.2024
Суд в Москве заочно арестовал украинского хакера
Мещанский суд Москвы заочно выдал санкцию на арест украинского хакера Романа Орленко, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T22:17
2024-02-02T22:17
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Мещанский суд Москвы заочно выдал санкцию на арест украинского хакера Романа Орленко, сообщили РИА Новости в суде. "Постановлением суда Орленко Роману Олеговичу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до двух месяцев. Начало срока содержания под стражей установлено с момента передачи его правоохранительным органам РФ в случае экстрадиции или депортации на территорию РФ, либо с момента задержания на территории РФ", - сказали в суде. Там добавили, что он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 273 УК РФ (создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ). Орленко объявлен в международный розыск.
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происшествия, россия, москва, ситуация в днр и лнр
Происшествия, Россия, Москва, Ситуация в ДНР и ЛНР
Суд в Москве заочно арестовал украинского хакера

Мещанский суд в Москве заочно арестовал украинского хакера Орленко

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции в Москве
Автомобиль полиции в Москве - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль полиции в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Мещанский суд Москвы заочно выдал санкцию на арест украинского хакера Романа Орленко, сообщили РИА Новости в суде.
"Постановлением суда Орленко Роману Олеговичу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до двух месяцев. Начало срока содержания под стражей установлено с момента передачи его правоохранительным органам РФ в случае экстрадиции или депортации на территорию РФ, либо с момента задержания на территории РФ", - сказали в суде.
Там добавили, что он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 273 УК РФ (создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ). Орленко объявлен в международный розыск.
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