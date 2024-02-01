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Путин анонсировал смещение демилитаризованной зоны на Украине - РИА Новости, 01.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
02:38 01.02.2024
https://ria.ru/20240201/zona-1924702844.html
Путин анонсировал смещение демилитаризованной зоны на Украине
Путин анонсировал смещение демилитаризованной зоны на Украине - РИА Новости, 01.02.2024
Путин анонсировал смещение демилитаризованной зоны на Украине
Демилитаризованная зона на Украине пройдет таким образом, чтобы обеспечить безопасность российских городов, сообщил кандидат в президенты и действующий глава... РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T02:38
2024-02-01T02:38
специальная военная операция на украине
украина
львов
россия
владимир путин
дмитрий медведев
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Демилитаризованная зона на Украине пройдет таким образом, чтобы обеспечить безопасность российских городов, сообщил кандидат в президенты и действующий глава государства Владимир Путин на встрече с доверенными лицами."Вот эта (демилитаризованная. — Прим. ред.) линия должна быть такой и на таком удалении от нашей территории, которая бы обеспечила безопасность, имею в виду дальнобойное орудие иностранного прежде всего производства, которое украинские власти применяют для обстрела мирных городов", — сказал он.Президент отметил, что российская армия будет отодвигать демилитаризованную зону на Украине от жизненно важных российских населенных пунктов — и сейчас "как раз этим" и занимается."Это главный мотив наших ребят, которые воюют и жизнью своей рискуют: защитить Родину, защитить наших людей. Будем отодвигать их, и все", — подчеркнул Путин.Санитарная зонаВпервые о создании санитарной зоны на Украине глава государства заявил в июне прошлого года."Возможность обстреливать нашу территорию с территории Украины остается, и здесь несколько способов решения. Во-первых, повышение эффективности контрбатарейной борьбы, но это не значит, что прилетов так называемых не будет на нашу территорию", - сказал Путин на встрече с военными корреспондентами."А если это будет продолжаться, тогда мы должны, видимо, будем рассмотреть вопрос - я это говорю очень аккуратно - чтобы создать на территории Украины какую-то санитарную зону на таком удалении, с которого невозможно было бы доставать нашу территорию", - добавил он.При этом президент подчеркнул, что "это отдельный вопрос"."Я не говорю, что завтра приступим к этой работе - надо смотреть на то, как будет ситуация развиваться", - добавил российский лидер.По границам ЛьвоваЗамглавы Совбеза России Дмитрий Медведев, говоря о санитарной зоне на Украине, заявил, что с учетом поставок дальнобойных видов оружия она должна проходить по границам Львова, это будут новые безопасные границы "страны 404"."С учётом вражеских решений о поставке киевскому режиму всё более дальнобойных видов оружия такая линия должна проходить по границам Львова (польского Лемберга), чтобы сыграть реальную защитную роль. Тогда это и будут новые безопасные границы того, что раньше называли "страна 404", - написал Медведев в Telegram-канале.Отодвинуть военную инфраструктуруМоскве нужно отодвигать военную инфраструктуру ВСУ для безопасности российских регионов, сообщил в июне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя заявление Владимира Путина о возможном создании санитарной зоны."С территории, подконтрольной киевскому режиму, осуществляются обстрелы, бомбежки социальной инфраструктуры мирных граждан, жилищ мирных граждан и так далее. Чтобы обеспечить безопасность по мере того, как у киевского режима появляется более сложное и более дальнобойное вооружение, придется соответственно вот эту военную инфраструктуру отодвигать на санитарное расстояние с тем, чтобы обеспечить безопасность граждан", — подчеркнул представитель Кремля.
https://ria.ru/20231026/oruzhie-1905398837.html
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украина, львов, россия, владимир путин, дмитрий медведев, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Львов, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Медведев, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
Путин анонсировал смещение демилитаризованной зоны на Украине

Путин заявил, что демилитаризованную линию на Украине отодвинут от границ России

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин встречается с доверенными лицами в рамках своей избирательной кампании
Президент РФ Владимир Путин встречается с доверенными лицами в рамках своей избирательной кампании - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Демилитаризованная зона на Украине пройдет таким образом, чтобы обеспечить безопасность российских городов, сообщил кандидат в президенты и действующий глава государства Владимир Путин на встрече с доверенными лицами.
«
"Вот эта (демилитаризованная. — Прим. ред.) линия должна быть такой и на таком удалении от нашей территории, которая бы обеспечила безопасность, имею в виду дальнобойное орудие иностранного прежде всего производства, которое украинские власти применяют для обстрела мирных городов", — сказал он.
Президент отметил, что российская армия будет отодвигать демилитаризованную зону на Украине от жизненно важных российских населенных пунктов — и сейчас "как раз этим" и занимается.
"Это главный мотив наших ребят, которые воюют и жизнью своей рискуют: защитить Родину, защитить наших людей. Будем отодвигать их, и все", — подчеркнул Путин.
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Санитарная зона

Впервые о создании санитарной зоны на Украине глава государства заявил в июне прошлого года.
"Возможность обстреливать нашу территорию с территории Украины остается, и здесь несколько способов решения. Во-первых, повышение эффективности контрбатарейной борьбы, но это не значит, что прилетов так называемых не будет на нашу территорию", - сказал Путин на встрече с военными корреспондентами.
"А если это будет продолжаться, тогда мы должны, видимо, будем рассмотреть вопрос - я это говорю очень аккуратно - чтобы создать на территории Украины какую-то санитарную зону на таком удалении, с которого невозможно было бы доставать нашу территорию", - добавил он.
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При этом президент подчеркнул, что "это отдельный вопрос".
"Я не говорю, что завтра приступим к этой работе - надо смотреть на то, как будет ситуация развиваться", - добавил российский лидер.

По границам Львова

Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев, говоря о санитарной зоне на Украине, заявил, что с учетом поставок дальнобойных видов оружия она должна проходить по границам Львова, это будут новые безопасные границы "страны 404".
"С учётом вражеских решений о поставке киевскому режиму всё более дальнобойных видов оружия такая линия должна проходить по границам Львова (польского Лемберга), чтобы сыграть реальную защитную роль. Тогда это и будут новые безопасные границы того, что раньше называли "страна 404", - написал Медведев в Telegram-канале.
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Отодвинуть военную инфраструктуру

Москве нужно отодвигать военную инфраструктуру ВСУ для безопасности российских регионов, сообщил в июне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя заявление Владимира Путина о возможном создании санитарной зоны.
"С территории, подконтрольной киевскому режиму, осуществляются обстрелы, бомбежки социальной инфраструктуры мирных граждан, жилищ мирных граждан и так далее. Чтобы обеспечить безопасность по мере того, как у киевского режима появляется более сложное и более дальнобойное вооружение, придется соответственно вот эту военную инфраструктуру отодвигать на санитарное расстояние с тем, чтобы обеспечить безопасность граждан", — подчеркнул представитель Кремля.
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