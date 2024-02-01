https://ria.ru/20240201/zona-1924702844.html

Путин анонсировал смещение демилитаризованной зоны на Украине

Путин анонсировал смещение демилитаризованной зоны на Украине - РИА Новости, 01.02.2024

Путин анонсировал смещение демилитаризованной зоны на Украине

Демилитаризованная зона на Украине пройдет таким образом, чтобы обеспечить безопасность российских городов, сообщил кандидат в президенты и действующий глава... РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T02:38

2024-02-01T02:38

2024-02-01T02:38

специальная военная операция на украине

украина

львов

россия

владимир путин

дмитрий медведев

дмитрий песков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Демилитаризованная зона на Украине пройдет таким образом, чтобы обеспечить безопасность российских городов, сообщил кандидат в президенты и действующий глава государства Владимир Путин на встрече с доверенными лицами."Вот эта (демилитаризованная. — Прим. ред.) линия должна быть такой и на таком удалении от нашей территории, которая бы обеспечила безопасность, имею в виду дальнобойное орудие иностранного прежде всего производства, которое украинские власти применяют для обстрела мирных городов", — сказал он.Президент отметил, что российская армия будет отодвигать демилитаризованную зону на Украине от жизненно важных российских населенных пунктов — и сейчас "как раз этим" и занимается."Это главный мотив наших ребят, которые воюют и жизнью своей рискуют: защитить Родину, защитить наших людей. Будем отодвигать их, и все", — подчеркнул Путин.Санитарная зонаВпервые о создании санитарной зоны на Украине глава государства заявил в июне прошлого года."Возможность обстреливать нашу территорию с территории Украины остается, и здесь несколько способов решения. Во-первых, повышение эффективности контрбатарейной борьбы, но это не значит, что прилетов так называемых не будет на нашу территорию", - сказал Путин на встрече с военными корреспондентами."А если это будет продолжаться, тогда мы должны, видимо, будем рассмотреть вопрос - я это говорю очень аккуратно - чтобы создать на территории Украины какую-то санитарную зону на таком удалении, с которого невозможно было бы доставать нашу территорию", - добавил он.При этом президент подчеркнул, что "это отдельный вопрос"."Я не говорю, что завтра приступим к этой работе - надо смотреть на то, как будет ситуация развиваться", - добавил российский лидер.По границам ЛьвоваЗамглавы Совбеза России Дмитрий Медведев, говоря о санитарной зоне на Украине, заявил, что с учетом поставок дальнобойных видов оружия она должна проходить по границам Львова, это будут новые безопасные границы "страны 404"."С учётом вражеских решений о поставке киевскому режиму всё более дальнобойных видов оружия такая линия должна проходить по границам Львова (польского Лемберга), чтобы сыграть реальную защитную роль. Тогда это и будут новые безопасные границы того, что раньше называли "страна 404", - написал Медведев в Telegram-канале.Отодвинуть военную инфраструктуруМоскве нужно отодвигать военную инфраструктуру ВСУ для безопасности российских регионов, сообщил в июне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя заявление Владимира Путина о возможном создании санитарной зоны."С территории, подконтрольной киевскому режиму, осуществляются обстрелы, бомбежки социальной инфраструктуры мирных граждан, жилищ мирных граждан и так далее. Чтобы обеспечить безопасность по мере того, как у киевского режима появляется более сложное и более дальнобойное вооружение, придется соответственно вот эту военную инфраструктуру отодвигать на санитарное расстояние с тем, чтобы обеспечить безопасность граждан", — подчеркнул представитель Кремля.

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https://ria.ru/20231018/nastuplenie-1903488829.html

https://ria.ru/20230615/front-1878300575.html

https://ria.ru/20230613/ukraina-1877915807.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

украина, львов, россия, владимир путин, дмитрий медведев, дмитрий песков, вооруженные силы украины