https://ria.ru/20240201/zhivotnye-1924845325.html

В Ростове-на-Дону спасатели вызволили из обрушившегося дома кошку и хомяка

В Ростове-на-Дону спасатели вызволили из обрушившегося дома кошку и хомяка - РИА Новости, 01.02.2024

В Ростове-на-Дону спасатели вызволили из обрушившегося дома кошку и хомяка

Спасатели рискуя собой эвакуировали из частично обрушившегося дома в Ростове-на-Дону кошку и хомяка, их передали хозяевам, передает с места события... РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T16:36

2024-02-01T16:36

2024-02-01T16:36

происшествия

ростов-на-дону

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 фев – РИА Новости. Спасатели рискуя собой эвакуировали из частично обрушившегося дома в Ростове-на-Дону кошку и хомяка, их передали хозяевам, передает с места события корреспондент РИА Новости. Вечером 27 января произошло частичное обрушение стены пятиэтажного жилого дома на улице Нариманова, 72/3. Спасатели эвакуировали 95 человек. В воскресенье утром первый подъезд дома полностью обрушился. Никто не пострадал, поскольку жильцы были эвакуированы накануне. Позже в соцсетях появились сообщения, что в доме у жильцов остались домашние животные - кошки и собаки, которые не смогли выбраться самостоятельно. Как оказалось, также в одной из квартир остался и хомяк. В четверг спасатели начали операцию по освобождению домашних животных из частично обрушившегося дома в Ростове-на-Дону, сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко. По его словам, вызволять животных с высоких этажей спасатели будут с помощью вышки. Опасность заключалась в том, что частично обрушившийся дом на Нариманова может разрушиться полностью в любую секунду. Однако, несмотря на существующую реальную угрозу обрушения дома, спасатели начали операцию по спасению. Корреспондент РИА Новости стал очевидцем работы спасателей, которые эвакуировали из аварийного дома кошку и собаку, они находились в квартире на третьем этаже. Животные были переданы хозяевам, которые с нетерпением ждали своих любимцев за ограждением, пока велись спасательные работы. По словам сотрудников МЧС РФ по региону, это были последние домашние животные, находящиеся в этом здании. Они были в целости и сохранности.

https://ria.ru/20240112/koty-1921003278.html

https://ria.ru/20240130/kompensatsii-1924354600.html

ростов-на-дону

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Спасение животных из аварийного дома в Ростове-на-Дону Спасение животных из аварийного дома в Ростове-на-Дону 2024-02-01T16:36 true PT1M22S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, ростов-на-дону, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)