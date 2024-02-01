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В Ростове-на-Дону спасают животных из частично обрушившегося дома - РИА Новости, 01.02.2024
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13:26 01.02.2024
https://ria.ru/20240201/zhivotnye-1924788339.html
В Ростове-на-Дону спасают животных из частично обрушившегося дома
В Ростове-на-Дону спасают животных из частично обрушившегося дома - РИА Новости, 01.02.2024
В Ростове-на-Дону спасают животных из частично обрушившегося дома
Спасатели начали операцию по освобождению домашних животных из частично обрушившегося дома в Ростове-на-Дону, сообщил глава администрации города Алексей... РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T13:26
2024-02-01T13:26
происшествия
алексей логвиненко
ростов-на-дону
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 фев - РИА Новости. Спасатели начали операцию по освобождению домашних животных из частично обрушившегося дома в Ростове-на-Дону, сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко в Telegram-канале. Вечером 27 января произошло частичное обрушение стены пятиэтажного жилого дома на улице Нариманова, 72/3. Спасатели эвакуировали 95 человек. В воскресенье утром первый подъезд дома полностью обрушился. Никто не пострадал, поскольку жильцы были эвакуированы накануне. Позже в соцсетях появились сообщения, что в доме у жильцов остались домашние животные - кошки и собаки, которые не смогли выбраться самостоятельно. "Из частично обрушившегося дома по улице Нариманова, 72/3 сотрудники поисково-спасательной службы города начали операцию по спасению оказавшихся внутри животных", - написал Логвиненко. Он уточнил, что вызволять четвероногих с высоких этажей спасатели будут с помощью вышки.
https://ria.ru/20240130/kompensatsii-1924354600.html
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происшествия, алексей логвиненко, ростов-на-дону
Происшествия, Алексей Логвиненко, Ростов-на-Дону
В Ростове-на-Дону спасают животных из частично обрушившегося дома

В Ростове-на-Дону спасатели вызволяют животных из частично обрушившегося дома

© Алексей Логвиненко/TelegramСпасатели вызволяют домашних животных из частично обрушившегося дома в Ростове-на-Дону
Спасатели вызволяют домашних животных из частично обрушившегося дома в Ростове-на-Дону
© Алексей Логвиненко/Telegram
Спасатели вызволяют домашних животных из частично обрушившегося дома в Ростове-на-Дону
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 фев - РИА Новости. Спасатели начали операцию по освобождению домашних животных из частично обрушившегося дома в Ростове-на-Дону, сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко в Telegram-канале.
Вечером 27 января произошло частичное обрушение стены пятиэтажного жилого дома на улице Нариманова, 72/3. Спасатели эвакуировали 95 человек. В воскресенье утром первый подъезд дома полностью обрушился. Никто не пострадал, поскольку жильцы были эвакуированы накануне.
Позже в соцсетях появились сообщения, что в доме у жильцов остались домашние животные - кошки и собаки, которые не смогли выбраться самостоятельно.
"Из частично обрушившегося дома по улице Нариманова, 72/3 сотрудники поисково-спасательной службы города начали операцию по спасению оказавшихся внутри животных", - написал Логвиненко.
Он уточнил, что вызволять четвероногих с высоких этажей спасатели будут с помощью вышки.
Обрушение фрагмента стены на 1 этаже дома в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
Жильцы обрушившегося дома в Ростове-на-Дону начали получать выплаты
30 января, 13:54
 
ПроисшествияАлексей ЛогвиненкоРостов-на-Дону
 
 
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