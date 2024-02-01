https://ria.ru/20240201/zhivotnye-1924788339.html

В Ростове-на-Дону спасают животных из частично обрушившегося дома

В Ростове-на-Дону спасают животных из частично обрушившегося дома - РИА Новости, 01.02.2024

В Ростове-на-Дону спасают животных из частично обрушившегося дома

Спасатели начали операцию по освобождению домашних животных из частично обрушившегося дома в Ростове-на-Дону, сообщил глава администрации города Алексей... РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T13:26

2024-02-01T13:26

2024-02-01T13:26

происшествия

алексей логвиненко

ростов-на-дону

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 фев - РИА Новости. Спасатели начали операцию по освобождению домашних животных из частично обрушившегося дома в Ростове-на-Дону, сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко в Telegram-канале. Вечером 27 января произошло частичное обрушение стены пятиэтажного жилого дома на улице Нариманова, 72/3. Спасатели эвакуировали 95 человек. В воскресенье утром первый подъезд дома полностью обрушился. Никто не пострадал, поскольку жильцы были эвакуированы накануне. Позже в соцсетях появились сообщения, что в доме у жильцов остались домашние животные - кошки и собаки, которые не смогли выбраться самостоятельно. "Из частично обрушившегося дома по улице Нариманова, 72/3 сотрудники поисково-спасательной службы города начали операцию по спасению оказавшихся внутри животных", - написал Логвиненко. Он уточнил, что вызволять четвероногих с высоких этажей спасатели будут с помощью вышки.

https://ria.ru/20240130/kompensatsii-1924354600.html

ростов-на-дону

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происшествия, алексей логвиненко, ростов-на-дону