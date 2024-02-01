https://ria.ru/20240201/zeleskiy-1924711618.html

СМИ: офис Зеленского боится политического противостояния с Залужным

СМИ: офис Зеленского боится политического противостояния с Залужным - РИА Новости, 01.02.2024

СМИ: офис Зеленского боится политического противостояния с Залужным

Офис Владимира Зеленского боится политического противостояния с главкомом ВСУ Валерием Залужным, поэтому он все еще находится на своей должности на фоне слухов... РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T06:10

2024-02-01T06:10

2024-02-01T06:10

украина

в мире

валерий залужный

кирилл буданов

владимир зеленский

вооруженные силы украины

politico

совет национальной безопасности и обороны украины

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Офис Владимира Зеленского боится политического противостояния с главкомом ВСУ Валерием Залужным, поэтому он все еще находится на своей должности на фоне слухов об отставке, пишет издание Politico со ссылкой на анонимные источники в администрации Зеленского. "Пока Залужный не решил идти в политику, но рассматривает этот вариант, и в администрации президента боятся... Я точно знаю, что Залужного собираются уволить, но это не должно было произойти в понедельник, и не произошло", - рассказал изданию источник. Другой чиновник в офисе Зеленского сообщил, что в этом и заключается причина того, что Залужный до сих пор находится на своей должности. Издание отмечает, что хотя главком ВСУ публично не высказывался по поводу слухов о его увольнении, близкий к нему чиновник сказал, что "все в порядке". Однако человек, знакомый с переговорами о кадровых перестановках, заявил, что положение генерала ненадежно. "Чем больше команда Залужного занимается политикой, тем решительнее офис президента Украины хочет от него избавиться", - добавил анонимный источник. Ранее британская газета Financial Times со ссылкой на знакомые с ситуацией источники сообщала, что Зеленский 29 января встречался с Залужным и предлагал ему лишь позицию советника украинских властей после отставки. Журнал Economist в свою очередь утверждал, что Залужному был предложен пост секретаря СНБО Украины, но генерал отказался. Издание также писало, что действующему главе главного управления разведки минобороны Украины Кириллу Буданову предложили должность главкома ВСУ, но он "отказался в последний момент". Журнал со ссылкой на близкого коллегу Буданова утверждает, что тот не хотел занимать эту должность, но "принятие таких решений зависит не от него". Среди претендентов на место главкома ВСУ также командующий сухопутными войсками Александр Сырский, утверждали Economist и Financial Times.

https://ria.ru/20240201/zaluzhnyy-1924702553.html

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украина, в мире, валерий залужный, кирилл буданов, владимир зеленский, вооруженные силы украины, politico, совет национальной безопасности и обороны украины