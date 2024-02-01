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Зеленский обратился к ЕС с требованием после согласования помощи Украине - РИА Новости, 01.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:40 01.02.2024 (обновлено: 18:00 01.02.2024)
https://ria.ru/20240201/zelenskiy-1924849093.html
Зеленский обратился к ЕС с требованием после согласования помощи Украине
Зеленский обратился к ЕС с требованием после согласования помощи Украине - РИА Новости, 01.02.2024
Зеленский обратился к ЕС с требованием после согласования помощи Украине
Президент Украины Владимир Зеленский в видеовыступлении перед участниками саммита Евросоюза в Брюсселе указал Западу на недостаточную помощь. РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T16:40
2024-02-01T18:00
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
украина
евросоюз
еврокомиссия
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в видеовыступлении перед участниками саммита Евросоюза в Брюсселе указал Западу на недостаточную помощь.Свое заявление он сделал после одобрения программы поддержки Киева на 50 миллиардов евро."К сожалению, выполнение европейского плана предоставить Украине один миллион артиллерийских снарядов было отложено. Это еще один сигнал глобального соперничества, в котором Европа не может позволить себе проиграть", — сказал он. Зеленский также потребовал от ЕС одобрить дополнительные взносы в помощь Киеву. "Пять миллиардов евро в год. На срок в четыре года. Это очевидный приоритет", — добавил он. При этом Зеленский все же поблагодарил лидеров Евросоюза за выделение пакета помощи. Ранее глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что лидеры ЕС на саммите в Брюсселе договорились предоставить Украине 50 миллиардов евро в качестве макрофинансовой помощи. По данным СМИ, участники саммита договорились ежегодно обсуждать выделение Киеву денег и в случае необходимости пересмотреть объем помощи через два года. Еврокомиссия в прошлом году предложила увеличить многолетний бюджет ЕС до 2027 года на 66 миллиардов евро, включая 50 миллиардов — 17 миллиардов в виде грантов и 33 миллиарда кредитов, — на финпомощь Украине. Однако, как сообщал вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис, начиная с 2024 года европейская помощь уже не будет безусловной, для получения финансирования ЕС Киев должен будет подготовить план реконструкции, включающий реформы и инвестиции.
https://ria.ru/20240201/ukraina-1924740635.html
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в мире, владимир зеленский, украина, евросоюз, еврокомиссия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Зеленский, Украина, Евросоюз, Еврокомиссия
Зеленский обратился к ЕС с требованием после согласования помощи Украине

Зеленский сразу после согласования ЕС помощи Киеву потребовал ее увеличить

© AP Photo / Roman KoksarovПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
© AP Photo / Roman Koksarov
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в видеовыступлении перед участниками саммита Евросоюза в Брюсселе указал Западу на недостаточную помощь.
Свое заявление он сделал после одобрения программы поддержки Киева на 50 миллиардов евро.
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"К сожалению, выполнение европейского плана предоставить Украине один миллион артиллерийских снарядов было отложено. Это еще один сигнал глобального соперничества, в котором Европа не может позволить себе проиграть", — сказал он.

Зеленский также потребовал от ЕС одобрить дополнительные взносы в помощь Киеву.

"Пять миллиардов евро в год. На срок в четыре года. Это очевидный приоритет", — добавил он.

При этом Зеленский все же поблагодарил лидеров Евросоюза за выделение пакета помощи.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что лидеры ЕС на саммите в Брюсселе договорились предоставить Украине 50 миллиардов евро в качестве макрофинансовой помощи.

По данным СМИ, участники саммита договорились ежегодно обсуждать выделение Киеву денег и в случае необходимости пересмотреть объем помощи через два года.

Еврокомиссия в прошлом году предложила увеличить многолетний бюджет ЕС до 2027 года на 66 миллиардов евро, включая 50 миллиардов — 17 миллиардов в виде грантов и 33 миллиарда кредитов, — на финпомощь Украине. Однако, как сообщал вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис, начиная с 2024 года европейская помощь уже не будет безусловной, для получения финансирования ЕС Киев должен будет подготовить план реконструкции, включающий реформы и инвестиции.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ЗеленскийУкраинаЕвросоюзЕврокомиссия
 
 
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