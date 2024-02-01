https://ria.ru/20240201/zelenskiy-1924825680.html

В Германии назвали истинную причину конфликта Зеленского с Залужным

В Германии назвали истинную причину конфликта Зеленского с Залужным - РИА Новости, 01.02.2024

В Германии назвали истинную причину конфликта Зеленского с Залужным

Зеленский хотел уволить популярного главнокомандующего Залужного – и потерпел неудачу", — говорится в публикации. РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T15:34

2024-02-01T15:34

2024-02-01T17:09

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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский хочет отправить главкома ВСУ Валерия Залужного в отставку из-за тщеславия и глупости, пишет Die Welt. "Зеленский хотел уволить популярного главнокомандующего Залужного – и потерпел неудачу", — говорится в публикации.По мнению автора статьи, Зеленский воспринимает растущий рейтинг Залужного, как угрозу.При этом сейчас неподходящее время для открытой борьбы за власть, указывается в материале. "И в Вашингтоне, и в Брюсселе западные союзники в настоящее время изо всех сил пытаются принять новые, крайне необходимые пакеты помощи. Любое сомнение в надежности и шансах Киева на победу снижает вероятность их одобрения", — пишет Die Welt. Ранее британская газета Financial Times со ссылкой на знакомые с ситуацией источники сообщала, что Зеленский 29 января встречался с Залужным и предлагал ему лишь позицию советника украинских властей после отставки. Журнал Economist в свою очередь утверждал, что Залужному был предложен пост секретаря СНБО Украины, но генерал отказался. Издание также писало, что Буданову предложили должность главкома ВСУ, но он "отказался в последний момент". Журнал со ссылкой на близкого коллегу Буданова утверждает, что тот не хотел занимать эту должность, но "принятие таких решений зависит не от него"

https://ria.ru/20240201/zelenskiy-1924752962.html

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в мире, украина, германия, владимир зеленский, валерий залужный, вооруженные силы украины