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В Германии назвали истинную причину конфликта Зеленского с Залужным - РИА Новости, 01.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:34 01.02.2024 (обновлено: 17:09 01.02.2024)
https://ria.ru/20240201/zelenskiy-1924825680.html
В Германии назвали истинную причину конфликта Зеленского с Залужным
В Германии назвали истинную причину конфликта Зеленского с Залужным - РИА Новости, 01.02.2024
В Германии назвали истинную причину конфликта Зеленского с Залужным
Зеленский хотел уволить популярного главнокомандующего Залужного – и потерпел неудачу", — говорится в публикации. РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T15:34
2024-02-01T17:09
специальная военная операция на украине
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украина
германия
владимир зеленский
валерий залужный
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский хочет отправить главкома ВСУ Валерия Залужного в отставку из-за тщеславия и глупости, пишет Die Welt. "Зеленский хотел уволить популярного главнокомандующего Залужного – и потерпел неудачу", — говорится в публикации.По мнению автора статьи, Зеленский воспринимает растущий рейтинг Залужного, как угрозу.При этом сейчас неподходящее время для открытой борьбы за власть, указывается в материале. "И в Вашингтоне, и в Брюсселе западные союзники в настоящее время изо всех сил пытаются принять новые, крайне необходимые пакеты помощи. Любое сомнение в надежности и шансах Киева на победу снижает вероятность их одобрения", — пишет Die Welt. Ранее британская газета Financial Times со ссылкой на знакомые с ситуацией источники сообщала, что Зеленский 29 января встречался с Залужным и предлагал ему лишь позицию советника украинских властей после отставки. Журнал Economist в свою очередь утверждал, что Залужному был предложен пост секретаря СНБО Украины, но генерал отказался. Издание также писало, что Буданову предложили должность главкома ВСУ, но он "отказался в последний момент". Журнал со ссылкой на близкого коллегу Буданова утверждает, что тот не хотел занимать эту должность, но "принятие таких решений зависит не от него"
https://ria.ru/20240201/zelenskiy-1924752962.html
https://ria.ru/20240201/ukraina-1924728350.html
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в мире, украина, германия, владимир зеленский, валерий залужный, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Германия, Владимир Зеленский, Валерий Залужный, Вооруженные силы Украины
В Германии назвали истинную причину конфликта Зеленского с Залужным

Die Welt: Зеленский хочет уволить Залужного из-за тщеславия и глупости

© AP Photo / Markus SchreiberПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский хочет отправить главкома ВСУ Валерия Залужного в отставку из-за тщеславия и глупости, пишет Die Welt.

"Зеленский хотел уволить популярного главнокомандующего Залужного – и потерпел неудачу", — говорится в публикации.
Президент Украины Владимир Зеленский
В Германии жестко ответили на ультиматум Зеленского
Вчера, 11:21
По мнению автора статьи, Зеленский воспринимает растущий рейтинг Залужного, как угрозу.
При этом сейчас неподходящее время для открытой борьбы за власть, указывается в материале.

"И в Вашингтоне, и в Брюсселе западные союзники в настоящее время изо всех сил пытаются принять новые, крайне необходимые пакеты помощи. Любое сомнение в надежности и шансах Киева на победу снижает вероятность их одобрения", — пишет Die Welt.

Ранее британская газета Financial Times со ссылкой на знакомые с ситуацией источники сообщала, что Зеленский 29 января встречался с Залужным и предлагал ему лишь позицию советника украинских властей после отставки. Журнал Economist в свою очередь утверждал, что Залужному был предложен пост секретаря СНБО Украины, но генерал отказался. Издание также писало, что Буданову предложили должность главкома ВСУ, но он "отказался в последний момент". Журнал со ссылкой на близкого коллегу Буданова утверждает, что тот не хотел занимать эту должность, но "принятие таких решений зависит не от него"
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
Стало известно об ударе, который Запад готовит из-за ситуации с Залужным
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаГерманияВладимир ЗеленскийВалерий ЗалужныйВооруженные силы Украины
 
 
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