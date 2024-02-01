В Германии назвали истинную причину конфликта Зеленского с Залужным
Die Welt: Зеленский хочет уволить Залужного из-за тщеславия и глупости
© AP Photo / Markus SchreiberПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Markus Schreiber
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский хочет отправить главкома ВСУ Валерия Залужного в отставку из-за тщеславия и глупости, пишет Die Welt.
"Зеленский хотел уволить популярного главнокомандующего Залужного – и потерпел неудачу", — говорится в публикации.
"Зеленский хотел уволить популярного главнокомандующего Залужного – и потерпел неудачу", — говорится в публикации.
По мнению автора статьи, Зеленский воспринимает растущий рейтинг Залужного, как угрозу.
При этом сейчас неподходящее время для открытой борьбы за власть, указывается в материале.
"И в Вашингтоне, и в Брюсселе западные союзники в настоящее время изо всех сил пытаются принять новые, крайне необходимые пакеты помощи. Любое сомнение в надежности и шансах Киева на победу снижает вероятность их одобрения", — пишет Die Welt.
Ранее британская газета Financial Times со ссылкой на знакомые с ситуацией источники сообщала, что Зеленский 29 января встречался с Залужным и предлагал ему лишь позицию советника украинских властей после отставки. Журнал Economist в свою очередь утверждал, что Залужному был предложен пост секретаря СНБО Украины, но генерал отказался. Издание также писало, что Буданову предложили должность главкома ВСУ, но он "отказался в последний момент". Журнал со ссылкой на близкого коллегу Буданова утверждает, что тот не хотел занимать эту должность, но "принятие таких решений зависит не от него"
"И в Вашингтоне, и в Брюсселе западные союзники в настоящее время изо всех сил пытаются принять новые, крайне необходимые пакеты помощи. Любое сомнение в надежности и шансах Киева на победу снижает вероятность их одобрения", — пишет Die Welt.
Ранее британская газета Financial Times со ссылкой на знакомые с ситуацией источники сообщала, что Зеленский 29 января встречался с Залужным и предлагал ему лишь позицию советника украинских властей после отставки. Журнал Economist в свою очередь утверждал, что Залужному был предложен пост секретаря СНБО Украины, но генерал отказался. Издание также писало, что Буданову предложили должность главкома ВСУ, но он "отказался в последний момент". Журнал со ссылкой на близкого коллегу Буданова утверждает, что тот не хотел занимать эту должность, но "принятие таких решений зависит не от него"