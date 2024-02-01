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"Весь эшелон": на Западе раскрыли, как ВСУ поставили Зеленского на место - РИА Новости, 01.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:04 01.02.2024
https://ria.ru/20240201/zelenskiy-1924703896.html
"Весь эшелон": на Западе раскрыли, как ВСУ поставили Зеленского на место
"Весь эшелон": на Западе раскрыли, как ВСУ поставили Зеленского на место - РИА Новости, 01.02.2024
"Весь эшелон": на Западе раскрыли, как ВСУ поставили Зеленского на место
Владимир Зеленский был вынужден отказаться от решения уволить главкома ВСУ Валерия Залужного после того, как вся верхушка армии пригрозила уйти в отставку, с... РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T03:04
2024-02-01T03:04
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
валерий залужный
чей боуз
киев
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Владимир Зеленский был вынужден отказаться от решения уволить главкома ВСУ Валерия Залужного после того, как вся верхушка армии пригрозила уйти в отставку, с таким утверждением выступил журналист Чей Боуз на своей странице в социальной сети X.В понедельник украинский парламентарий Алексей Гончаренко* со ссылкой на собственные источники заявил, что Залужному объявили о его отставке. Позднее пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров опроверг слухи о возможной отставке главкома ВСУ."Весь высший эшелон осажденной украинской армии пригрозил уйти в отставку, если Зеленский уволит Залужного. Зеленский был вынужден пойти на унизительную уступку", — написал Боуз.По словам журналиста, этот инцидент свидетельствует о "катастрофическом" характере политической реальности, которая сложилась в Киеве."Часики тикают", — заключил он.Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ситуация вокруг возможной отставки Валерия Залужного с поста главнокомандующего ВСУ говорит о том, что киевская власть находится в агонии. По ее словам, киевский режим привел Украину к окончательному распаду государственности.* внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
https://ria.ru/20240201/zaluzhnyy-1924702553.html
https://ria.ru/20240201/putin-1924701395.html
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в мире, украина, владимир зеленский, валерий залужный, чей боуз, киев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Валерий Залужный, Чей Боуз, Киев, Вооруженные силы Украины
"Весь эшелон": на Западе раскрыли, как ВСУ поставили Зеленского на место

Боуз: вся верхушка ВСУ пригрозила Зеленскому отставкой, если он уволит Залужного

© Офіс Президента УкраїниВладимир Зеленский
Владимир Зеленский
© Офіс Президента України
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Владимир Зеленский был вынужден отказаться от решения уволить главкома ВСУ Валерия Залужного после того, как вся верхушка армии пригрозила уйти в отставку, с таким утверждением выступил журналист Чей Боуз на своей странице в социальной сети X.
В понедельник украинский парламентарий Алексей Гончаренко* со ссылкой на собственные источники заявил, что Залужному объявили о его отставке. Позднее пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров опроверг слухи о возможной отставке главкома ВСУ.
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"Весь высший эшелон осажденной украинской армии пригрозил уйти в отставку, если Зеленский уволит Залужного. Зеленский был вынужден пойти на унизительную уступку", — написал Боуз.
По словам журналиста, этот инцидент свидетельствует о "катастрофическом" характере политической реальности, которая сложилась в Киеве.
«
"Часики тикают", — заключил он.
Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ситуация вокруг возможной отставки Валерия Залужного с поста главнокомандующего ВСУ говорит о том, что киевская власть находится в агонии. По ее словам, киевский режим привел Украину к окончательному распаду государственности.
* внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийВалерий ЗалужныйЧей БоузКиевВооруженные силы Украины
 
 
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