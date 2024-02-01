https://ria.ru/20240201/zelenskiy-1924703896.html

"Весь эшелон": на Западе раскрыли, как ВСУ поставили Зеленского на место

"Весь эшелон": на Западе раскрыли, как ВСУ поставили Зеленского на место - РИА Новости, 01.02.2024

"Весь эшелон": на Западе раскрыли, как ВСУ поставили Зеленского на место

Владимир Зеленский был вынужден отказаться от решения уволить главкома ВСУ Валерия Залужного после того, как вся верхушка армии пригрозила уйти в отставку, с... РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T03:04

2024-02-01T03:04

2024-02-01T03:04

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киев

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Владимир Зеленский был вынужден отказаться от решения уволить главкома ВСУ Валерия Залужного после того, как вся верхушка армии пригрозила уйти в отставку, с таким утверждением выступил журналист Чей Боуз на своей странице в социальной сети X.В понедельник украинский парламентарий Алексей Гончаренко* со ссылкой на собственные источники заявил, что Залужному объявили о его отставке. Позднее пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров опроверг слухи о возможной отставке главкома ВСУ."Весь высший эшелон осажденной украинской армии пригрозил уйти в отставку, если Зеленский уволит Залужного. Зеленский был вынужден пойти на унизительную уступку", — написал Боуз.По словам журналиста, этот инцидент свидетельствует о "катастрофическом" характере политической реальности, которая сложилась в Киеве."Часики тикают", — заключил он.Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ситуация вокруг возможной отставки Валерия Залужного с поста главнокомандующего ВСУ говорит о том, что киевская власть находится в агонии. По ее словам, киевский режим привел Украину к окончательному распаду государственности.* внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

https://ria.ru/20240201/zaluzhnyy-1924702553.html

https://ria.ru/20240201/putin-1924701395.html

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