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"Весь эшелон": на Западе раскрыли, как ВСУ поставили Зеленского на место
"Весь эшелон": на Западе раскрыли, как ВСУ поставили Зеленского на место - РИА Новости, 01.02.2024
"Весь эшелон": на Западе раскрыли, как ВСУ поставили Зеленского на место
Владимир Зеленский был вынужден отказаться от решения уволить главкома ВСУ Валерия Залужного после того, как вся верхушка армии пригрозила уйти в отставку, с... РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T03:04
2024-02-01T03:04
2024-02-01T03:04
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Владимир Зеленский был вынужден отказаться от решения уволить главкома ВСУ Валерия Залужного после того, как вся верхушка армии пригрозила уйти в отставку, с таким утверждением выступил журналист Чей Боуз на своей странице в социальной сети X.В понедельник украинский парламентарий Алексей Гончаренко* со ссылкой на собственные источники заявил, что Залужному объявили о его отставке. Позднее пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров опроверг слухи о возможной отставке главкома ВСУ."Весь высший эшелон осажденной украинской армии пригрозил уйти в отставку, если Зеленский уволит Залужного. Зеленский был вынужден пойти на унизительную уступку", — написал Боуз.По словам журналиста, этот инцидент свидетельствует о "катастрофическом" характере политической реальности, которая сложилась в Киеве."Часики тикают", — заключил он.Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ситуация вокруг возможной отставки Валерия Залужного с поста главнокомандующего ВСУ говорит о том, что киевская власть находится в агонии. По ее словам, киевский режим привел Украину к окончательному распаду государственности.* внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
https://ria.ru/20240201/zaluzhnyy-1924702553.html
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"Весь эшелон": на Западе раскрыли, как ВСУ поставили Зеленского на место
Боуз: вся верхушка ВСУ пригрозила Зеленскому отставкой, если он уволит Залужного