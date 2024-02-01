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Мурашко оценил сроки слияния систем здравоохранения новых регионов и России
Мурашко оценил сроки слияния систем здравоохранения новых регионов и России - РИА Новости, 01.02.2024
Мурашко оценил сроки слияния систем здравоохранения новых регионов и России
Основные результаты интеграции новых регионов в систему здравоохранения России будут достигнуты в течение 3-4 лет, на какие-то доработки может потребоваться... РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T07:18
2024-02-01T07:18
2024-02-01T07:18
россия
общество
михаил мурашко
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МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Основные результаты интеграции новых регионов в систему здравоохранения России будут достигнуты в течение 3-4 лет, на какие-то доработки может потребоваться чуть больше времени, заявил в интервью РИА Новости министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. "Думаю, что основные результаты будут достигнуты в пределах трех-четырех лет. На какие-то доработки, может быть, потребуется чуть больше времени, например, на объекты капитального строительства. Но мы настроены двигаться очень быстро", - сказал Мурашко. Он поблагодарил медиков и организаторов здравоохранения, которые работают в новых регионах, отметив, что они делают все максимально быстро и в сжатые сроки.
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россия, общество, михаил мурашко
Россия, Общество, Михаил Мурашко
Мурашко оценил сроки слияния систем здравоохранения новых регионов и России
Мурашко: новые регионы войдут в систему здравоохранения России за 3-4 года
МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Основные результаты интеграции новых регионов в систему здравоохранения России будут достигнуты в течение 3-4 лет, на какие-то доработки может потребоваться чуть больше времени, заявил в интервью РИА Новости министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Думаю, что основные результаты будут достигнуты в пределах трех-четырех лет. На какие-то доработки, может быть, потребуется чуть больше времени, например, на объекты капитального строительства. Но мы настроены двигаться очень быстро", - сказал Мурашко.
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Он поблагодарил медиков и организаторов здравоохранения, которые работают в новых регионах, отметив, что они делают все максимально быстро и в сжатые сроки.