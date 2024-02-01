https://ria.ru/20240201/zdravookhranenie-1924715130.html

Мурашко оценил сроки слияния систем здравоохранения новых регионов и России

Мурашко оценил сроки слияния систем здравоохранения новых регионов и России - РИА Новости, 01.02.2024

Мурашко оценил сроки слияния систем здравоохранения новых регионов и России

Основные результаты интеграции новых регионов в систему здравоохранения России будут достигнуты в течение 3-4 лет, на какие-то доработки может потребоваться... РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T07:18

2024-02-01T07:18

2024-02-01T07:18

россия

общество

михаил мурашко

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846859492_0:112:3067:1837_1920x0_80_0_0_acde9ae04c741f475c275a108cc74384.jpg

МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Основные результаты интеграции новых регионов в систему здравоохранения России будут достигнуты в течение 3-4 лет, на какие-то доработки может потребоваться чуть больше времени, заявил в интервью РИА Новости министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. "Думаю, что основные результаты будут достигнуты в пределах трех-четырех лет. На какие-то доработки, может быть, потребуется чуть больше времени, например, на объекты капитального строительства. Но мы настроены двигаться очень быстро", - сказал Мурашко. Он поблагодарил медиков и организаторов здравоохранения, которые работают в новых регионах, отметив, что они делают все максимально быстро и в сжатые сроки.

https://ria.ru/20240201/reabilitatsiya-1924712224.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, общество, михаил мурашко