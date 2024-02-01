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В Венгрии прокомментировали заявление о претензиях на Закарпатье
В Венгрии прокомментировали заявление о претензиях на Закарпатье - РИА Новости, 01.02.2024
В Венгрии прокомментировали заявление о претензиях на Закарпатье
Глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш назвал заявление венгерского правого политика Ласло Тороцкаи о якобы претензиях Венгрии на Закарпатье... РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T15:26
2024-02-01T15:26
2024-02-01T15:26
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БУДАПЕШТ, 1 фев - РИА Новости. Глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш назвал заявление венгерского правого политика Ласло Тороцкаи о якобы претензиях Венгрии на Закарпатье безответственным, поскольку Будапешт соблюдает международное право. Об этом он заявил на правительственном брифинге, который транслировал телеканал М1."Венгрия, согласно конституции, соблюдает нормы международного права, я считаю совершенно безответственным такое заявление", - сказал Гуйяш. Ранее глава венгерской крайне правой партии "Наша Родина" Ласло Тороцкаи заявил, что его партия единственная, кто претендовал бы на Закарпатье в случае, если Украина потеряет государственность. В разговоре с РИА Новости он уточнил, что другие партии такого не заявляли. Закарпатье ранее входило в состав Австро-Венгерской империи. После распада монархии Габсбургов в результате Первой мировой войны оно отошло к Чехословакии. С 1939 года часть этой территории принадлежала Венгрии, однако после разгрома гитлеровской Германии в Москве подписали соглашение о вхождении области в состав Украинской ССР.
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В Венгрии прокомментировали заявление о претензиях на Закарпатье
В администрации Орбана назвали заявление Тороцкаи о Закарпатье безответственным