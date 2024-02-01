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Сальдо рассказал о жестокости украинских заградотрядов - РИА Новости, 01.02.2024
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03:07 01.02.2024 (обновлено: 12:21 01.02.2024)
https://ria.ru/20240201/zagradotryady-1924704401.html
Сальдо рассказал о жестокости украинских заградотрядов
Сальдо рассказал о жестокости украинских заградотрядов - РИА Новости, 01.02.2024
Сальдо рассказал о жестокости украинских заградотрядов
Украинские военные расстреливают в спину своих же сослуживцев при попытках сдаться в плен, поэтому они вынуждены воевать "под дулом автомата", заявил в интервью РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T03:07
2024-02-01T12:21
в мире
херсонская область
владимир сальдо
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Украинские военные расстреливают в спину своих же сослуживцев при попытках сдаться в плен, поэтому они вынуждены воевать "под дулом автомата", заявил в интервью РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.&quot;Это люди, которые под дулом автомата сзади вынуждены идти вперед, а они примерно даже и понимают, что все равно умрут. Назад им пути нет — их не пустят заградотряды. Вперед — понятно, им тоже пути нет. Поэтому для них лучший выбор — это сдаться в плен. И они все равно попадают к своим же — они попадают к нам, они не попадают куда-то очень далеко, их никто не увозит&quot;, — подчеркнул губернатор.По словам собеседника агентства, киевский режим пытается сделать все, чтобы их солдаты не сдавались в плен."Но и сдаться они не могут, потому что их точно так же расстреливают с той стороны, когда просто видят даже попытки людей перейти. Поэтому количество именно попадающих в плен, к сожалению, не увеличивается, потому что им не дают этой возможности", — рассказал Сальдо.Глава региона также отметил, что все меньше украинцев хотят воевать с Россией, но их насильно отправляют на фронт. По его словам, Киев бросает на фронт "практически необученных" солдат, а не кадровых военных, как раньше. Причем, указал губернатор, мобилизуют по большей части жителей южных областей, а не Западной Украины."Мы же видим, что происходит уже: женщины начинают возмущаться, когда в автобусах пытаются забрать молодых людей еще, которые могут быть студентами. Но Зеленский идет дальше — он пытается женщин мобилизовывать и тоже их направлять на фронт", — подчеркнул Сальдо.Факты использования киевским режимом заградотрядов отмечаются регулярно. Так, в середине октября Сальдо рассказал, что заградотряд открыл огонь по солдатам, отказавшимся форсировать Днепр. В начале октября глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что группа украинских военных была расстреляна в спину своими же при попытке сдаться в российский плен в районе Времевского выступа. По его словам, в заградотряды подбирают боевиков "из оголтелых националистических батальонов", задача которых — не допускать отступления и сдачи в плен, причем порой боевики даже просто при наличии подозрений уничтожают целые группы бойцов ВСУ.
https://ria.ru/20231231/rasstrel-1919203514.html
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в мире, херсонская область , владимир сальдо
В мире, Херсонская область , Владимир Сальдо
Сальдо рассказал о жестокости украинских заградотрядов

Сальдо: ВСУ расстреливают в спину своих сослуживцев, желающих сдаться в плен

© AP Photo / Alex BabenkoУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
© AP Photo / Alex Babenko
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Украинские военные расстреливают в спину своих же сослуживцев при попытках сдаться в плен, поэтому они вынуждены воевать "под дулом автомата", заявил в интервью РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
«

"Это люди, которые под дулом автомата сзади вынуждены идти вперед, а они примерно даже и понимают, что все равно умрут. Назад им пути нет — их не пустят заградотряды. Вперед — понятно, им тоже пути нет. Поэтому для них лучший выбор — это сдаться в плен. И они все равно попадают к своим же — они попадают к нам, они не попадают куда-то очень далеко, их никто не увозит", — подчеркнул губернатор.

По словам собеседника агентства, киевский режим пытается сделать все, чтобы их солдаты не сдавались в плен.
"Но и сдаться они не могут, потому что их точно так же расстреливают с той стороны, когда просто видят даже попытки людей перейти. Поэтому количество именно попадающих в плен, к сожалению, не увеличивается, потому что им не дают этой возможности", — рассказал Сальдо.
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Глава региона также отметил, что все меньше украинцев хотят воевать с Россией, но их насильно отправляют на фронт. По его словам, Киев бросает на фронт "практически необученных" солдат, а не кадровых военных, как раньше. Причем, указал губернатор, мобилизуют по большей части жителей южных областей, а не Западной Украины.
"Мы же видим, что происходит уже: женщины начинают возмущаться, когда в автобусах пытаются забрать молодых людей еще, которые могут быть студентами. Но Зеленский идет дальше — он пытается женщин мобилизовывать и тоже их направлять на фронт", — подчеркнул Сальдо.
Факты использования киевским режимом заградотрядов отмечаются регулярно. Так, в середине октября Сальдо рассказал, что заградотряд открыл огонь по солдатам, отказавшимся форсировать Днепр. В начале октября глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что группа украинских военных была расстреляна в спину своими же при попытке сдаться в российский плен в районе Времевского выступа. По его словам, в заградотряды подбирают боевиков "из оголтелых националистических батальонов", задача которых — не допускать отступления и сдачи в плен, причем порой боевики даже просто при наличии подозрений уничтожают целые группы бойцов ВСУ.
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В миреХерсонская областьВладимир Сальдо
 
 
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