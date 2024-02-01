https://ria.ru/20240201/zaderzhanie-1924915718.html

В Белгороде задержали волонтера по подозрению в спонсировании ВСУ

В Белгороде задержали волонтера по подозрению в спонсировании ВСУ - РИА Новости, 01.02.2024

В Белгороде задержали волонтера по подозрению в спонсировании ВСУ

Волонтера Надежду Россинскую задержали в Белгороде по подозрению в спонсировании украинской армии, в пятницу состоится суд по избранию ей меры пресечения,... РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T22:01

2024-02-01T22:01

2024-02-01T22:01

происшествия

белгород

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/07/1863863141_0:121:3001:1809_1920x0_80_0_0_0f1b605fa41bdab96e40a2418eef8f73.jpg

БЕЛГОРОД, 1 фев - РИА Новости. Волонтера Надежду Россинскую задержали в Белгороде по подозрению в спонсировании украинской армии, в пятницу состоится суд по избранию ей меры пресечения, рассказал РИА Новости адвокат Евгений Соколов. Согласно данным из открытых источников, Надежда Россинская работала в некоммерческой организации, помогающей пострадавшим во время вооруженных конфликтов. Организация оказывает гуманитарную помощь, а также эвакуацию мирных жителей и животных, сопровождение детей и маломобильных людей в серой зоне, поиск пропавших. "Завтра будет суд по избранию меры пресечения в Свердловском суде в 11 часов. Будет назначен адвокат <…> Она сегодня мне позвонила и сказала: "меня задержали". Находится она сейчас в изоляторе временного содержания", - сказал Соколов. Как уточнил адвокат, ее обвиняют по статье 280.4 часть 2 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства). Он добавил, что причиной задержания девушки стала якобы ее группа по сбору донатов для ВСУ, как отметил Соколов, волонтер свою причастность к этому отрицает. В региональном УФСБ заявили РИА Новости, что пока не дают официальный комментарий.

https://ria.ru/20240130/podzhog-1924410173.html

https://ria.ru/20240122/gosizmena-1922700630.html

белгород

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, белгород