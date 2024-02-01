https://ria.ru/20240201/zaderzhanie-1924915718.html
В Белгороде задержали волонтера по подозрению в спонсировании ВСУ
В Белгороде задержали волонтера по подозрению в спонсировании ВСУ - РИА Новости, 01.02.2024
В Белгороде задержали волонтера по подозрению в спонсировании ВСУ
Волонтера Надежду Россинскую задержали в Белгороде по подозрению в спонсировании украинской армии, в пятницу состоится суд по избранию ей меры пресечения,... РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T22:01
2024-02-01T22:01
2024-02-01T22:01
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БЕЛГОРОД, 1 фев - РИА Новости. Волонтера Надежду Россинскую задержали в Белгороде по подозрению в спонсировании украинской армии, в пятницу состоится суд по избранию ей меры пресечения, рассказал РИА Новости адвокат Евгений Соколов. Согласно данным из открытых источников, Надежда Россинская работала в некоммерческой организации, помогающей пострадавшим во время вооруженных конфликтов. Организация оказывает гуманитарную помощь, а также эвакуацию мирных жителей и животных, сопровождение детей и маломобильных людей в серой зоне, поиск пропавших. "Завтра будет суд по избранию меры пресечения в Свердловском суде в 11 часов. Будет назначен адвокат <…> Она сегодня мне позвонила и сказала: "меня задержали". Находится она сейчас в изоляторе временного содержания", - сказал Соколов. Как уточнил адвокат, ее обвиняют по статье 280.4 часть 2 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства). Он добавил, что причиной задержания девушки стала якобы ее группа по сбору донатов для ВСУ, как отметил Соколов, волонтер свою причастность к этому отрицает. В региональном УФСБ заявили РИА Новости, что пока не дают официальный комментарий.
https://ria.ru/20240130/podzhog-1924410173.html
https://ria.ru/20240122/gosizmena-1922700630.html
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происшествия, белгород
В Белгороде задержали волонтера по подозрению в спонсировании ВСУ
В Белгороде задержали волонтера по подозрению в спонсировании ВСУ
БЕЛГОРОД, 1 фев - РИА Новости. Волонтера Надежду Россинскую задержали в Белгороде по подозрению в спонсировании украинской армии, в пятницу состоится суд по избранию ей меры пресечения, рассказал РИА Новости адвокат Евгений Соколов.
Согласно данным из открытых источников, Надежда Россинская работала в некоммерческой организации, помогающей пострадавшим во время вооруженных конфликтов. Организация оказывает гуманитарную помощь, а также эвакуацию мирных жителей и животных, сопровождение детей и маломобильных людей в серой зоне, поиск пропавших.
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"Завтра будет суд по избранию меры пресечения в Свердловском суде в 11 часов. Будет назначен адвокат <…> Она сегодня мне позвонила и сказала: "меня задержали". Находится она сейчас в изоляторе временного содержания", - сказал Соколов.
Как уточнил адвокат, ее обвиняют по статье 280.4 часть 2 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства). Он добавил, что причиной задержания девушки стала якобы ее группа по сбору донатов для ВСУ, как отметил Соколов, волонтер свою причастность к этому отрицает.
В региональном УФСБ заявили РИА Новости, что пока не дают официальный комментарий.
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