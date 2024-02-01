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СМИ: в Лондоне арестовали экс-губернатора Севастополя Овсянникова - РИА Новости, 01.02.2024
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02:16 01.02.2024 (обновлено: 10:57 01.02.2024)
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СМИ: в Лондоне арестовали экс-губернатора Севастополя Овсянникова
СМИ: в Лондоне арестовали экс-губернатора Севастополя Овсянникова - РИА Новости, 01.02.2024
СМИ: в Лондоне арестовали экс-губернатора Севастополя Овсянникова
Бывший губернатор Севастополя, экс-заместитель министра промышленности и торговли России Дмитрий Овсянников задержан в Лондоне по обвинению в нарушении... РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T02:16
2024-02-01T10:57
севастополь
россия
лондон
дмитрий овсянников
евросоюз
единая россия
в мире
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Бывший губернатор Севастополя, экс-заместитель министра промышленности и торговли России Дмитрий Овсянников задержан в Лондоне по обвинению в нарушении санкционного режима, пишет украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на британскую газету Times."Назначенный россиянами бывший "губернатор" Севастополя Дмитрий Овсянников задержан в Великобритании. Об этом пишет Times", - говорится в сообщении издания в Telegram-канале.Утверждается, что Овсянникова арестовали в его доме в Лондоне на прошлой неделе. Ему предъявили обвинение в "нарушении санкций и отмывании денег".Издание публикует скриншот статьи Times, датированной 31 января, однако подобного материала на сайте издания уже нет.Исключение из санкционных списковВ феврале прошлого года Евросоюз исключил Овсянникова из санкционных в связи с соответствующим решением суда ЕС за октябрь 2022 года.Великобритания при этом не сообщала о снятии ограничений.Биография Овсянникова и скандал в аэропорту ИжевскаОвсянников занимал должность губернатора Севастополя с сентября 2017 года по июль 2019 года. До апреля 2020 года он работал заместителем министра промышленности и торговли России.В апреле 2020 года Овсянников устроил скандал в аэропорту Ижевска, откуда он должен был вылететь в Москву. Его просили пройти через рамку металлодетектора, который срабатывал несколько раз, а затем предъявить посадочный талон, потому что из-за коронавируса войти в аэровокзал можно было только так. По данным СМИ, Овсянников нарушил эти требования, после чего его задержали.После инцидента "Единая Россия" приняла решение об исключении Овсянникова из партии. Позже он лишился поста замглавы Минпромторга с формулировкой в связи с сокращением этой должности.Суд в Удмуртии оштрафовал Овсянникова на две тысячи рублей по административному делу о хулиганстве.
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севастополь, россия, лондон, дмитрий овсянников, евросоюз, единая россия, в мире
Севастополь, Россия, Лондон, Дмитрий Овсянников, Евросоюз, Единая Россия, В мире
СМИ: в Лондоне арестовали экс-губернатора Севастополя Овсянникова

Times: экс-глава Севастополя Овсянников задержан в Лондоне за нарушение санкций

© РИА Новости / Екатерина Лызлова | Перейти в медиабанкГубернатор Севастополя Дмитрий Овсянников на стенде МИА "Россия сегодня" на Российском инвестиционном форуме в Сочи
Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников на стенде МИА Россия сегодня на Российском инвестиционном форуме в Сочи - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Бывший губернатор Севастополя, экс-заместитель министра промышленности и торговли России Дмитрий Овсянников задержан в Лондоне по обвинению в нарушении санкционного режима, пишет украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на британскую газету Times.
«
"Назначенный россиянами бывший "губернатор" Севастополя Дмитрий Овсянников задержан в Великобритании. Об этом пишет Times", - говорится в сообщении издания в Telegram-канале.
Утверждается, что Овсянникова арестовали в его доме в Лондоне на прошлой неделе. Ему предъявили обвинение в "нарушении санкций и отмывании денег".
Издание публикует скриншот статьи Times, датированной 31 января, однако подобного материала на сайте издания уже нет.
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Исключение из санкционных списков

В феврале прошлого года Евросоюз исключил Овсянникова из санкционных в связи с соответствующим решением суда ЕС за октябрь 2022 года.
Великобритания при этом не сообщала о снятии ограничений.

Биография Овсянникова и скандал в аэропорту Ижевска

Овсянников занимал должность губернатора Севастополя с сентября 2017 года по июль 2019 года. До апреля 2020 года он работал заместителем министра промышленности и торговли России.
В апреле 2020 года Овсянников устроил скандал в аэропорту Ижевска, откуда он должен был вылететь в Москву. Его просили пройти через рамку металлодетектора, который срабатывал несколько раз, а затем предъявить посадочный талон, потому что из-за коронавируса войти в аэровокзал можно было только так. По данным СМИ, Овсянников нарушил эти требования, после чего его задержали.
После инцидента "Единая Россия" приняла решение об исключении Овсянникова из партии. Позже он лишился поста замглавы Минпромторга с формулировкой в связи с сокращением этой должности.
Суд в Удмуртии оштрафовал Овсянникова на две тысячи рублей по административному делу о хулиганстве.
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