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Сельхозкооперативы Забайкалья получат гранты до 20 миллионов рублей

Сельхозкооперативы Забайкалья получат гранты до 20 миллионов рублей - РИА Новости, 01.02.2024

Сельхозкооперативы Забайкалья получат гранты до 20 миллионов рублей

Сельскохозяйственные потребительские кооперативы Забайкалья в текущем году смогут получить гранты, их размер составит до 20 миллионов рублей, сообщает... РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T12:18

2024-02-01T12:18

2024-02-01T12:18

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Сельскохозяйственные потребительские кооперативы Забайкалья в текущем году смогут получить гранты, их размер составит до 20 миллионов рублей, сообщает пресс-служба правительства края. Как рассказал руководитель краевого Минсельхоза Денис Бочкарев, в этом году на развитие материально-технической базы сельхозкооперативов региона в краевом бюджете предусмотрено 39,2 миллиона рублей. "Рассчитываем, что господдержку по этому направлению получат не менее двух потребительских обществ Забайкалья. Максимальный размер гранта составит 20 миллионов рублей", - цитирует пресс-служба Бочкарева. Он также подчеркнул, что с 2024 года новые кооперативы смогут получить до семи миллионов рублей. Речь идет о тех кооперативах, которые ведут свою деятельность меньше года. Минсельхоз края начнет осуществлять прием заявочной документации на конкурсный отбор в апреле. Грантовую поддержку на развитие материально-технической базы сельхозкооперативов предоставят на приобретение, строительство, капремонт, реконструкцию или модернизацию производственных объектов. Кроме того, получатели могут приобрести технологическое оборудование и технику.

https://ria.ru/20240201/eksperiment-1924759979.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)