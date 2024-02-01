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Сельхозкооперативы Забайкалья получат гранты до 20 миллионов рублей - РИА Новости, 01.02.2024
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12:18 01.02.2024
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Сельхозкооперативы Забайкалья получат гранты до 20 миллионов рублей
Сельхозкооперативы Забайкалья получат гранты до 20 миллионов рублей - РИА Новости, 01.02.2024
Сельхозкооперативы Забайкалья получат гранты до 20 миллионов рублей
Сельскохозяйственные потребительские кооперативы Забайкалья в текущем году смогут получить гранты, их размер составит до 20 миллионов рублей, сообщает... РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T12:18
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Сельскохозяйственные потребительские кооперативы Забайкалья в текущем году смогут получить гранты, их размер составит до 20 миллионов рублей, сообщает пресс-служба правительства края. Как рассказал руководитель краевого Минсельхоза Денис Бочкарев, в этом году на развитие материально-технической базы сельхозкооперативов региона в краевом бюджете предусмотрено 39,2 миллиона рублей. "Рассчитываем, что господдержку по этому направлению получат не менее двух потребительских обществ Забайкалья. Максимальный размер гранта составит 20 миллионов рублей", - цитирует пресс-служба Бочкарева. Он также подчеркнул, что с 2024 года новые кооперативы смогут получить до семи миллионов рублей. Речь идет о тех кооперативах, которые ведут свою деятельность меньше года. Минсельхоз края начнет осуществлять прием заявочной документации на конкурсный отбор в апреле. Грантовую поддержку на развитие материально-технической базы сельхозкооперативов предоставят на приобретение, строительство, капремонт, реконструкцию или модернизацию производственных объектов. Кроме того, получатели могут приобрести технологическое оборудование и технику.
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Сельхозкооперативы Забайкалья получат гранты до 20 миллионов рублей

© Фото : Министерство сельского хозяйства Забайкальского краяСельскохозяйственный потребительский кооператив Забайкалья
Сельскохозяйственный потребительский кооператив Забайкалья - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
© Фото : Министерство сельского хозяйства Забайкальского края
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Сельскохозяйственные потребительские кооперативы Забайкалья в текущем году смогут получить гранты, их размер составит до 20 миллионов рублей, сообщает пресс-служба правительства края.
Как рассказал руководитель краевого Минсельхоза Денис Бочкарев, в этом году на развитие материально-технической базы сельхозкооперативов региона в краевом бюджете предусмотрено 39,2 миллиона рублей.
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"Рассчитываем, что господдержку по этому направлению получат не менее двух потребительских обществ Забайкалья. Максимальный размер гранта составит 20 миллионов рублей", - цитирует пресс-служба Бочкарева.
Он также подчеркнул, что с 2024 года новые кооперативы смогут получить до семи миллионов рублей. Речь идет о тех кооперативах, которые ведут свою деятельность меньше года.
Минсельхоз края начнет осуществлять прием заявочной документации на конкурсный отбор в апреле. Грантовую поддержку на развитие материально-технической базы сельхозкооперативов предоставят на приобретение, строительство, капремонт, реконструкцию или модернизацию производственных объектов. Кроме того, получатели могут приобрести технологическое оборудование и технику.
 
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