https://ria.ru/20240201/yakutsk-1924763590.html
Полиция Якутска провела массовые проверки мигрантов
Полиция Якутска провела массовые проверки мигрантов - РИА Новости, 01.02.2024
Полиция Якутска провела массовые проверки мигрантов
После резонансного убийства в Якутске полицейские за день проверили более 270 трудовых мигрантов, сообщила пресс-служба регионального МВД. РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T12:01
2024-02-01T12:01
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ЯКУТСК, 1 фев — РИА Новости. После резонансного убийства в Якутске полицейские за день проверили более 270 трудовых мигрантов, сообщила пресс-служба регионального МВД. "В первый день проведения оперативно-профилактических мероприятий полицейскими проверены 143 объекта пребывания и трудовой деятельности мигрантов, 273 иностранных гражданина", — рассказали в пресс-службе. В результате правоохранители пресекли 22 административных нарушения режима пребывания, выявили и задокументировали факт фиктивной постановки на миграционный учет трех иностранцев в городе Алдан. Инспекторы ДПС составили 17 административных протоколов за нарушения правил дорожного движения.Убийство произошло в Якутске 21 января. В ночном клубе 23-летний местный житель поссорился с 18-летним юношей — уроженцем Таджикистана с российским гражданством. На следующий день якутянин с двумя знакомыми пришел к молодому человеку домой. Началась поножовщина, в ходе которой юноша из Таджикистана, по предварительным данным, зарезал 26-летнего уроженца Намского улуса.Это вызвало в республике большой резонанс. По соцсетям стали распространяться призывы выходить на несогласованные митинги. Глава региона Айсен Николаев призвал не реагировать на эти призывы, заверив, что власти разберутся в ситуации, в том числе в обоснованности получения таджикистанцем российского паспорта, а также проверят легальность пребывания в стране мигрантов, участвовавших в конфликте. Суд 24 января отправил 18-летнего обвиняемого в убийстве под стражу.
https://ria.ru/20240119/pamyatka-1922406950.html
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якутск, россия, айсен николаев, алдан
Якутск, Россия, Айсен Николаев, Алдан
Полиция Якутска провела массовые проверки мигрантов
Полиция в Якутии за день проверила более 270 трудовых мигрантов
ЯКУТСК, 1 фев — РИА Новости.
После резонансного убийства в Якутске полицейские за день проверили более 270 трудовых мигрантов, сообщила пресс-служба
регионального МВД.
"В первый день проведения оперативно-профилактических мероприятий полицейскими проверены 143 объекта пребывания и трудовой деятельности мигрантов, 273 иностранных гражданина", — рассказали в пресс-службе.
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В результате правоохранители пресекли 22 административных нарушения режима пребывания, выявили и задокументировали факт фиктивной постановки на миграционный учет трех иностранцев в городе Алдан. Инспекторы ДПС составили 17 административных протоколов за нарушения правил дорожного движения.
Убийство произошло в Якутске 21 января. В ночном клубе 23-летний местный житель поссорился с 18-летним юношей — уроженцем Таджикистана с российским гражданством. На следующий день якутянин с двумя знакомыми пришел к молодому человеку домой. Началась поножовщина, в ходе которой юноша из Таджикистана, по предварительным данным, зарезал 26-летнего уроженца Намского улуса.
Это вызвало в республике большой резонанс. По соцсетям стали распространяться призывы выходить на несогласованные митинги. Глава региона Айсен Николаев призвал не реагировать на эти призывы, заверив, что власти разберутся в ситуации, в том числе в обоснованности получения таджикистанцем российского паспорта, а также проверят легальность пребывания в стране мигрантов, участвовавших в конфликте.
Суд 24 января отправил 18-летнего обвиняемого в убийстве под стражу.
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