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Xolidayboy отреагировал на новости об эвакуации со своего концерта - РИА Новости, 01.02.2024
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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
16:14 01.02.2024 (обновлено: 16:19 01.02.2024)
https://ria.ru/20240201/xolidayboy-1924829560.html
Xolidayboy отреагировал на новости об эвакуации со своего концерта
Xolidayboy отреагировал на новости об эвакуации со своего концерта - РИА Новости, 01.02.2024
Xolidayboy отреагировал на новости об эвакуации со своего концерта
Певец и блогер Xolidayboy (настоящее имя — Иван Минаев) на своей странице в Instagram* прокомментировал сообщения СМИ об эвакуации со своего концерта в Брянске... РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T16:14
2024-02-01T16:19
шоубиз
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шоу-бизнес
скандал
екатерина мизулина
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Певец и блогер Xolidayboy (настоящее имя — Иван Минаев) на своей странице в Instagram* прокомментировал сообщения СМИ об эвакуации со своего концерта в Брянске из-за якобы заложенной бомбы.Исполнитель уточнил, что зрителей вывели из развлекательного комплекса Fabrika, где прошло шоу, уже после завершения выступления. А не во время, как писали местные информагентства. "Когда артист уже закончил выступление и уехал в гостиницу, на площадку позвонил какой-то неадекват и сказал, что клуб заминирован, после чего людей, которые уже выходили из зала, стали торопить и эвакуировать", — сообщил Минаев.Тиктокер надеется, что лжеминера скоро поймают и накажут. Концерты певца ранее уже отменяли, но по другим причинам. Осенью прошлого года Минаев в последний момент вынужден был отказаться от выхода на сцену из-за проблем со здоровьем. Ранее глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина просила силовиков проверить блогера из-за его высказываний проукраинского характера.Уроженец Севастополя Минаев еще до начала СВО публиковал в Сети видео, на которых говорил, что он украинец и переживает из-за присоединения Крыма к России.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20231109/xolidayboy-1908459793.html
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брянск, россия, знаменитости, новости шоу-бизнеса, шоу-бизнес, скандал, екатерина мизулина, севастополь
Шоубиз, Брянск, Россия, Знаменитости, Новости шоу-бизнеса, Шоу-бизнес, скандал, Екатерина Мизулина, Севастополь
Xolidayboy отреагировал на новости об эвакуации со своего концерта

Xolidayboy прокомментировал новости об эвакуации со своего концерта в Брянске

© ФотоПевец Xolidayboy
Певец Xolidayboy - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
© Фото
Певец Xolidayboy
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Певец и блогер Xolidayboy (настоящее имя — Иван Минаев) на своей странице в Instagram* прокомментировал сообщения СМИ об эвакуации со своего концерта в Брянске из-за якобы заложенной бомбы.
Исполнитель уточнил, что зрителей вывели из развлекательного комплекса Fabrika, где прошло шоу, уже после завершения выступления. А не во время, как писали местные информагентства.
© ФотоСкриншот публикации певца Xolidayboy в социальной сети
Скриншот публикации певца Xolidayboy в социальной сети - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
© Фото
Скриншот публикации певца Xolidayboy в социальной сети
«
"Когда артист уже закончил выступление и уехал в гостиницу, на площадку позвонил какой-то неадекват и сказал, что клуб заминирован, после чего людей, которые уже выходили из зала, стали торопить и эвакуировать", — сообщил Минаев.
Тиктокер надеется, что лжеминера скоро поймают и накажут.
Концерты певца ранее уже отменяли, но по другим причинам. Осенью прошлого года Минаев в последний момент вынужден был отказаться от выхода на сцену из-за проблем со здоровьем.
Ранее глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина просила силовиков проверить блогера из-за его высказываний проукраинского характера.
Уроженец Севастополя Минаев еще до начала СВО публиковал в Сети видео, на которых говорил, что он украинец и переживает из-за присоединения Крыма к России.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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