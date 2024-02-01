https://ria.ru/20240201/xolidayboy-1924829560.html

Xolidayboy отреагировал на новости об эвакуации со своего концерта

Xolidayboy отреагировал на новости об эвакуации со своего концерта - РИА Новости, 01.02.2024

Xolidayboy отреагировал на новости об эвакуации со своего концерта

Певец и блогер Xolidayboy (настоящее имя — Иван Минаев) на своей странице в Instagram* прокомментировал сообщения СМИ об эвакуации со своего концерта в Брянске... РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T16:14

2024-02-01T16:14

2024-02-01T16:19

шоубиз

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россия

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шоу-бизнес

скандал

екатерина мизулина

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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Певец и блогер Xolidayboy (настоящее имя — Иван Минаев) на своей странице в Instagram* прокомментировал сообщения СМИ об эвакуации со своего концерта в Брянске из-за якобы заложенной бомбы.Исполнитель уточнил, что зрителей вывели из развлекательного комплекса Fabrika, где прошло шоу, уже после завершения выступления. А не во время, как писали местные информагентства. "Когда артист уже закончил выступление и уехал в гостиницу, на площадку позвонил какой-то неадекват и сказал, что клуб заминирован, после чего людей, которые уже выходили из зала, стали торопить и эвакуировать", — сообщил Минаев.Тиктокер надеется, что лжеминера скоро поймают и накажут. Концерты певца ранее уже отменяли, но по другим причинам. Осенью прошлого года Минаев в последний момент вынужден был отказаться от выхода на сцену из-за проблем со здоровьем. Ранее глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина просила силовиков проверить блогера из-за его высказываний проукраинского характера.Уроженец Севастополя Минаев еще до начала СВО публиковал в Сети видео, на которых говорил, что он украинец и переживает из-за присоединения Крыма к России.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20231109/xolidayboy-1908459793.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

брянск, россия, знаменитости, новости шоу-бизнеса, шоу-бизнес, скандал, екатерина мизулина, севастополь