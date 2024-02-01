Xolidayboy отреагировал на новости об эвакуации со своего концерта
Xolidayboy прокомментировал новости об эвакуации со своего концерта в Брянске
© ФотоПевец Xolidayboy
© Фото
Певец Xolidayboy
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Певец и блогер Xolidayboy (настоящее имя — Иван Минаев) на своей странице в Instagram* прокомментировал сообщения СМИ об эвакуации со своего концерта в Брянске из-за якобы заложенной бомбы.
Исполнитель уточнил, что зрителей вывели из развлекательного комплекса Fabrika, где прошло шоу, уже после завершения выступления. А не во время, как писали местные информагентства.
© ФотоСкриншот публикации певца Xolidayboy в социальной сети
© Фото
Скриншот публикации певца Xolidayboy в социальной сети
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"Когда артист уже закончил выступление и уехал в гостиницу, на площадку позвонил какой-то неадекват и сказал, что клуб заминирован, после чего людей, которые уже выходили из зала, стали торопить и эвакуировать", — сообщил Минаев.
Тиктокер надеется, что лжеминера скоро поймают и накажут.
Концерты певца ранее уже отменяли, но по другим причинам. Осенью прошлого года Минаев в последний момент вынужден был отказаться от выхода на сцену из-за проблем со здоровьем.
Ранее глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина просила силовиков проверить блогера из-за его высказываний проукраинского характера.
Уроженец Севастополя Минаев еще до начала СВО публиковал в Сети видео, на которых говорил, что он украинец и переживает из-за присоединения Крыма к России.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.