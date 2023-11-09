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Концерт Xolidayboy в Нижнем Новгороде отменили за несколько часов до начала - РИА Новости, 09.11.2023
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Шоубиз
 
17:56 09.11.2023 (обновлено: 17:59 09.11.2023)
https://ria.ru/20231109/xolidayboy-1908459793.html
Концерт Xolidayboy в Нижнем Новгороде отменили за несколько часов до начала
Концерт Xolidayboy в Нижнем Новгороде отменили за несколько часов до начала - РИА Новости, 09.11.2023
Концерт Xolidayboy в Нижнем Новгороде отменили за несколько часов до начала
Концерт певца и тиктокера Xolidayboy (настоящее имя Иван Минаев) в Нижнем Новгороде отменили за несколько часов до выхода на сцену из-за болезни исполнителя, об РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T17:56
2023-11-09T17:59
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Концерт певца и тиктокера Xolidayboy (настоящее имя Иван Минаев) в Нижнем Новгороде отменили за несколько часов до выхода на сцену из-за болезни исполнителя, об этом сообщили на своей странице во ВКонтакте организаторы. &quot;Концерт Xolidayboy, запланированный на 9 ноября, переносится на открытую дату в связи со здоровьем артиста&quot;, — говорится в сообщении.Там же добавили, что приобретенные билеты будут действительны на новую дату. Ее назовут в ближайшее время.Запланированный на 10 ноября концерт артиста в Казани тоже перенесли на неопределенный срок. Организаторы уточнили, что выступление Xolidayboy отменено по независящим от них причинам. Связано ли это со здоровьем артиста — не указано.Сам Минаев новости об отмене своих шоу пока не прокомментировал. Ранее певцу стало плохо прямо на сцене во время исполнения песни в Ставрополе. Из-за обморока артиста концерт пришлось завершить, зрителям принесли извинения.СМИ связывают внезапное ухудшение здоровья 23-летнего певца с вручением ему повестки в военкомат 6 ноября.Несколько дней назад глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина попросила силовиков проверить блогера из-за его высказываний проукраинского характера. Уроженец Севастополя Минаев еще до начала СВО публиковал в Сети видео, на которых говорил, что он украинец и переживает из-за присоединения Крыма к России.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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нижний новгород, казань, самара, новости шоу-бизнеса, знаменитости, лига безопасного интернета, россия
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Концерт Xolidayboy в Нижнем Новгороде отменили за несколько часов до начала

Концерт Xolidayboy в Нижнем Новгороде внезапно отменили из-за болезни артиста

© Фото : XolidayboyПевец Xolidayboy
Певец Xolidayboy - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© Фото : Xolidayboy
Певец Xolidayboy
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Концерт певца и тиктокера Xolidayboy (настоящее имя Иван Минаев) в Нижнем Новгороде отменили за несколько часов до выхода на сцену из-за болезни исполнителя, об этом сообщили на своей странице во ВКонтакте организаторы.
«

"Концерт Xolidayboy, запланированный на 9 ноября, переносится на открытую дату в связи со здоровьем артиста", — говорится в сообщении.

Там же добавили, что приобретенные билеты будут действительны на новую дату. Ее назовут в ближайшее время.
Запланированный на 10 ноября концерт артиста в Казани тоже перенесли на неопределенный срок. Организаторы уточнили, что выступление Xolidayboy отменено по независящим от них причинам. Связано ли это со здоровьем артиста — не указано.
© XolidayboyГрафик гастрольного тура артиста Xolidayboy
График гастрольного тура артиста Xolidayboy
© Xolidayboy
График гастрольного тура артиста Xolidayboy
Сам Минаев новости об отмене своих шоу пока не прокомментировал.
Ранее певцу стало плохо прямо на сцене во время исполнения песни в Ставрополе. Из-за обморока артиста концерт пришлось завершить, зрителям принесли извинения.
СМИ связывают внезапное ухудшение здоровья 23-летнего певца с вручением ему повестки в военкомат 6 ноября.
Несколько дней назад глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина попросила силовиков проверить блогера из-за его высказываний проукраинского характера.
Уроженец Севастополя Минаев еще до начала СВО публиковал в Сети видео, на которых говорил, что он украинец и переживает из-за присоединения Крыма к России.
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