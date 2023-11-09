https://ria.ru/20231109/xolidayboy-1908459793.html

Концерт Xolidayboy в Нижнем Новгороде отменили за несколько часов до начала

Концерт Xolidayboy в Нижнем Новгороде отменили за несколько часов до начала - РИА Новости, 09.11.2023

Концерт Xolidayboy в Нижнем Новгороде отменили за несколько часов до начала

Концерт певца и тиктокера Xolidayboy (настоящее имя Иван Минаев) в Нижнем Новгороде отменили за несколько часов до выхода на сцену из-за болезни исполнителя, об РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T17:56

2023-11-09T17:56

2023-11-09T17:59

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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Концерт певца и тиктокера Xolidayboy (настоящее имя Иван Минаев) в Нижнем Новгороде отменили за несколько часов до выхода на сцену из-за болезни исполнителя, об этом сообщили на своей странице во ВКонтакте организаторы. "Концерт Xolidayboy, запланированный на 9 ноября, переносится на открытую дату в связи со здоровьем артиста", — говорится в сообщении.Там же добавили, что приобретенные билеты будут действительны на новую дату. Ее назовут в ближайшее время.Запланированный на 10 ноября концерт артиста в Казани тоже перенесли на неопределенный срок. Организаторы уточнили, что выступление Xolidayboy отменено по независящим от них причинам. Связано ли это со здоровьем артиста — не указано.Сам Минаев новости об отмене своих шоу пока не прокомментировал. Ранее певцу стало плохо прямо на сцене во время исполнения песни в Ставрополе. Из-за обморока артиста концерт пришлось завершить, зрителям принесли извинения.СМИ связывают внезапное ухудшение здоровья 23-летнего певца с вручением ему повестки в военкомат 6 ноября.Несколько дней назад глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина попросила силовиков проверить блогера из-за его высказываний проукраинского характера. Уроженец Севастополя Минаев еще до начала СВО публиковал в Сети видео, на которых говорил, что он украинец и переживает из-за присоединения Крыма к России.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20231011/mizulina-1902086378.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

нижний новгород, казань, самара, новости шоу-бизнеса, знаменитости, лига безопасного интернета, россия