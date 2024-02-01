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ЦИК обсудил вопросы информирования о выборах президента России за рубежом - РИА Новости, 01.02.2024
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18:35 01.02.2024 (обновлено: 18:44 01.02.2024)
https://ria.ru/20240201/vybory-1924885284.html
ЦИК обсудил вопросы информирования о выборах президента России за рубежом
ЦИК обсудил вопросы информирования о выборах президента России за рубежом - РИА Новости, 01.02.2024
ЦИК обсудил вопросы информирования о выборах президента России за рубежом
Заместитель главы ЦИК Николай Булаев провел заседание рабочей группы по вопросам организации голосования за рубежом, где обсудили вопросы информирования... РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T18:35
2024-02-01T18:44
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Заместитель главы ЦИК Николай Булаев провел заседание рабочей группы по вопросам организации голосования за рубежом, где обсудили вопросы информирования избирателей, проживающих за рубежом, о предстоящих выборах президента РФ, а также тему распределения избирательных бюллетеней для зарубежных участков. "1 февраля 2024 года в ЦИК России состоялось заседание Рабочей группы по вопросам организации голосования за рубежом под председательством руководителя группы, заместителя главы Центризбиркома Николая Булаева… Рабочая группа рассмотрела вопросы информирования избирателей, проживающих за рубежом, о предстоящих выборах президента России", - говорится на сайте ЦИК. Кроме того, на заседании затронули темы распределения избирательных бюллетеней для зарубежных участков и организации передачи данных протоколов участковых избиркомов, а также возможности применения цифрового сервиса "Стоп-Дубль". "В нем приняли участие секретарь ЦИК России Наталья Бударина, члены Комиссии Павел Андреев и Антон Лопатин, представители администрации президента Российской Федерации, МИД России, Минобороны России, Минцифры России, госкорпорации "Росатом", зарубежной территориальной избирательной комиссии, ФЦИ при ЦИК России и работники Аппарата Центризбиркома", - сообщает ЦИК.
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россия, николай булаев, наталья бударина, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", политика, выборы президента рф, в мире
Выборы президента России — 2024, Россия, Николай Булаев, Наталья Бударина, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Политика, Выборы президента РФ, В мире
ЦИК обсудил вопросы информирования о выборах президента России за рубежом

ЦИК обсудил вопросы информирования о выборах президента избирателей за рубежом

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкБаннер Центральной избирательной комиссии со слоганом президентских выборах на улице Новосибирска
Баннер Центральной избирательной комиссии со слоганом президентских выборах на улице Новосибирска - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Баннер Центральной избирательной комиссии со слоганом президентских выборах на улице Новосибирска. Архивное фото
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Заместитель главы ЦИК Николай Булаев провел заседание рабочей группы по вопросам организации голосования за рубежом, где обсудили вопросы информирования избирателей, проживающих за рубежом, о предстоящих выборах президента РФ, а также тему распределения избирательных бюллетеней для зарубежных участков.
"1 февраля 2024 года в ЦИК России состоялось заседание Рабочей группы по вопросам организации голосования за рубежом под председательством руководителя группы, заместителя главы Центризбиркома Николая Булаева… Рабочая группа рассмотрела вопросы информирования избирателей, проживающих за рубежом, о предстоящих выборах президента России", - говорится на сайте ЦИК.
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Кроме того, на заседании затронули темы распределения избирательных бюллетеней для зарубежных участков и организации передачи данных протоколов участковых избиркомов, а также возможности применения цифрового сервиса "Стоп-Дубль".
"В нем приняли участие секретарь ЦИК России Наталья Бударина, члены Комиссии Павел Андреев и Антон Лопатин, представители администрации президента Российской Федерации, МИД России, Минобороны России, Минцифры России, госкорпорации "Росатом", зарубежной территориальной избирательной комиссии, ФЦИ при ЦИК России и работники Аппарата Центризбиркома", - сообщает ЦИК.
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Выборы президента России — 2024РоссияНиколай БулаевНаталья БударинаГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"ПолитикаВыборы президента РФВ мире
 
 
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