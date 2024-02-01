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СМИ: Зеленский одним решением вызвал панику в рядах ВСУ
СМИ: Зеленский одним решением вызвал панику в рядах ВСУ - РИА Новости, 01.02.2024
СМИ: Зеленский одним решением вызвал панику в рядах ВСУ
Украинские военные забили тревогу, когда увидели сообщения о возможной отставке главкома ВСУ Валерия Залужного, пишет Business Insider. РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T18:34
2024-02-01T18:34
2024-02-01T18:34
специальная военная операция на украине
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валерий залужный
кирилл буданов
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Украинские военные забили тревогу, когда увидели сообщения о возможной отставке главкома ВСУ Валерия Залужного, пишет Business Insider."Заменяют ли Залужного, пока неясно. Тем не менее, эти сообщения повергли в шок как украинских военных, так и западных союзников, особенно учитывая заметную популярность генерала", — говорится в материале.Отмечается, что разногласия между Зеленским и Залужным и возможность серьезной перестановки в командовании происходят в непростое для Украины время.Автор статьи добавляет, что ВС России перешли в наступление, обладая преимуществами в промышленной сфере, живой силе и материальных средствах. При этом Украина вернулась к обороне, испытывая большую, чем когда-либо, неуверенность в поддержке со стороны ключевых международных партнеров, резюмировал он.По информации британской газеты Financial Times, 29 января Зеленский встречался с Залужным и предложил ему добровольно уйти в отставку и занять пост советника. Журнал The Economist, в свою очередь, утверждал, что генералу предлагали должность секретаря СНБО, но он отказался. Издание также сообщало, что на должность главкома прочили начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова, но и тот отказался в последний момент.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Валерий Залужный, Кирилл Буданов, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Совет национальной безопасности и обороны Украины
СМИ: Зеленский одним решением вызвал панику в рядах ВСУ
BI: сообщения о снятии с должности Залужного напугали украинских военных