https://ria.ru/20240201/vstrecha-1924807011.html

Богданов встретился с близкими россиянина, удерживаемого в плену в Газе

Богданов встретился с близкими россиянина, удерживаемого в плену в Газе - РИА Новости, 01.02.2024

Богданов встретился с близкими россиянина, удерживаемого в плену в Газе

Заместитель главы МИД РФ Михаил Богданов провел встречу с родными и близкими гражданина РФ Александра Труфанова, который удерживается в плену в секторе Газа,... РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T14:19

2024-02-01T14:19

2024-02-01T14:19

россия

израиль

михаил богданов

ближний восток

хамас

сектор газа

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/01/1924806336_0:74:720:479_1920x0_80_0_0_47ebfe5c51904fef9e1f79e21372b762.jpg

МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Заместитель главы МИД РФ Михаил Богданов провел встречу с родными и близкими гражданина РФ Александра Труфанова, который удерживается в плену в секторе Газа, сообщили на сайте российского дипведомтсва. "1 февраля в МИД России состоялась встреча специального представителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с Главным раввином России Берлом Лазаром и родными и близкими российского гражданина Александра Труфанова, удерживаемого в качестве заложника в секторе Газа, Еленой Труфановой (мать) и Сапир Коэн (невеста), ранее также находившихся в плену и освобожденных при активном содействии российской стороны", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что "в ходе беседы обсуждались гуманитарные аспекты продолжающихся боевых действий в зоне палестино-израильского конфликта", а особое внимание "было уделено усилиям по вызволению остающихся в секторе Газа лиц, имеющих гражданство России". Мать и невеста удерживаемого россиянина "выразили признательность российскому руководству за предпринятые энергичные шаги, увенчавшиеся их освобождением из плена, а также надежду на столь же результативные действия, которые помогут вернуться домой Александру Труфанову". В свою очередь Богданов, говоря о религиозном компоненте продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке, подчеркнул "важность деликатного отношения к межнациональной проблематике и недопустимость высказываний и действий, способных нарушить межконфессиональное согласие в Российской Федерации". Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших из-за израильских обстрелов сектора Газа с 7 октября, по данным минздрава Палестины, возросло до 25,9 тысячи, более 64 тысяч получили ранения. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20240201/izrail-1924759566.html

https://ria.ru/20240119/zalozhniki-1922432881.html

https://ria.ru/20240119/zalozhnik-1922380380.html

https://ria.ru/20240201/konflikt-1915630213.html

россия

израиль

ближний восток

сектор газа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, израиль, михаил богданов, ближний восток, хамас, сектор газа, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году