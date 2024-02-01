https://ria.ru/20240201/voyna-1924897862.html

"Провоцировать Россию". Британского актера напугал военный план Лондона

"Провоцировать Россию". Британского актера напугал военный план Лондона - РИА Новости, 01.02.2024

"Провоцировать Россию". Британского актера напугал военный план Лондона

Британские власти активно готовят население к возможной войне с Россией, заявил британский актер Рассел Брэнд в интервью Такеру Карлсону. РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T19:46

2024-02-01T19:46

2024-02-01T19:47

россия

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лондон

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владимир путин

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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Британские власти активно готовят население к возможной войне с Россией, заявил британский актер Рассел Брэнд в интервью Такеру Карлсону."Время от времени ключевые СМИ как бы ненароком предупреждают нас о том, что Великобритании грозит война с Россией, отмечают, что в 2024 году у нас могут вернуть военный призыв. Понимание ситуации должно происходить интуитивно. А стоит ли нам вообще провоцировать Россию на войну? У нее ведь есть ядерное оружие!" — отметил он.Актер задался вопросом, как сильно Запад заинтересован в том, чтобы Украина вступала в НАТО. Он также подверг сомнению необходимость существования с альянса в принципе.Москва не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран Североатлантического альянса, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом она все так же открыта к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию Европы. Как отметил Владимир Путин, Россия не хочет прямого военного столкновения с НАТО, но если кто-то пожелает — Москва к этому готова.

https://ria.ru/20240201/zayavlenie-1924876667.html

https://ria.ru/20240201/rossiya-1924852176.html

россия

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лондон

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россия, москва, лондон, такер карлсон, владимир путин, нато