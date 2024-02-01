https://ria.ru/20240201/vklad-1924694723.html

Банки обязали информировать россиян об истечении срока вкладов

Банки обязали информировать россиян об истечении срока вкладов - РИА Новости, 01.02.2024

Банки обязали информировать россиян об истечении срока вкладов

Российские банки теперь обязаны бесплатно информировать граждан об истечении срока их банковского вклада не позднее чем за пять календарных дней до даты... РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T00:15

2024-02-01T00:15

2024-02-01T00:15

экономика

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Российские банки теперь обязаны бесплатно информировать граждан об истечении срока их банковского вклада не позднее чем за пять календарных дней до даты истечения срока, соответствующая норма закона вступила в силу с 1 февраля. Закон был подписан президентом в августе прошлого года. По нему банки обязаны бесплатно информировать граждан об истечении их вкладов: срочных - не позже чем за пять календарных дней до окончания срока, а вкладов, внесенных на условиях выдачи при определенных обстоятельствах, - в течение пяти дней после наступления таких обстоятельств. В Банке России поясняли, что это поможет вкладчикам более грамотно распоряжаться своими средствами и не допускать их "зависания" на условиях до востребования. По данным регулятора на 1 января 2024 года, объем сбережений россиян в банках составляет более 45 триллионов рублей с учетом средств на текущих счетах.

https://ria.ru/20240106/vklady-1919882503.html

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2024

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экономика