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Банки обязали информировать россиян об истечении срока вкладов - РИА Новости, 01.02.2024
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00:15 01.02.2024
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Банки обязали информировать россиян об истечении срока вкладов
Банки обязали информировать россиян об истечении срока вкладов - РИА Новости, 01.02.2024
Банки обязали информировать россиян об истечении срока вкладов
Российские банки теперь обязаны бесплатно информировать граждан об истечении срока их банковского вклада не позднее чем за пять календарных дней до даты... РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T00:15
2024-02-01T00:15
экономика
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Российские банки теперь обязаны бесплатно информировать граждан об истечении срока их банковского вклада не позднее чем за пять календарных дней до даты истечения срока, соответствующая норма закона вступила в силу с 1 февраля. Закон был подписан президентом в августе прошлого года. По нему банки обязаны бесплатно информировать граждан об истечении их вкладов: срочных - не позже чем за пять календарных дней до окончания срока, а вкладов, внесенных на условиях выдачи при определенных обстоятельствах, - в течение пяти дней после наступления таких обстоятельств. В Банке России поясняли, что это поможет вкладчикам более грамотно распоряжаться своими средствами и не допускать их "зависания" на условиях до востребования. По данным регулятора на 1 января 2024 года, объем сбережений россиян в банках составляет более 45 триллионов рублей с учетом средств на текущих счетах.
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экономика
Экономика
Банки обязали информировать россиян об истечении срока вкладов

В силу вступил закон, обязывающий банки информировать об истечении срока вкладов

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗнак процента
Знак процента - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Российские банки теперь обязаны бесплатно информировать граждан об истечении срока их банковского вклада не позднее чем за пять календарных дней до даты истечения срока, соответствующая норма закона вступила в силу с 1 февраля.
Закон был подписан президентом в августе прошлого года. По нему банки обязаны бесплатно информировать граждан об истечении их вкладов: срочных - не позже чем за пять календарных дней до окончания срока, а вкладов, внесенных на условиях выдачи при определенных обстоятельствах, - в течение пяти дней после наступления таких обстоятельств.
В Банке России поясняли, что это поможет вкладчикам более грамотно распоряжаться своими средствами и не допускать их "зависания" на условиях до востребования.
По данным регулятора на 1 января 2024 года, объем сбережений россиян в банках составляет более 45 триллионов рублей с учетом средств на текущих счетах.
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